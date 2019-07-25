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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Переговоры по освобождению моряков активизировались после разговора Зеленского с Путиным, - Денисова

Переговоры об освобождении военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после телефонного разговора между президентами Украины и Российской Федерации", - отметила Денисова.

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что между зарубежными ведомствами Украины и России проходят переговоры по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ведутся переговоры", - Денисова уточнила информацию о возвращении моряков

"Мне известно, что проходят переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву. И я благодарю Владимира Зеленского за все усилия, которые он прилагает к освобождению военнопленных моряков и всех граждан, которых удерживают сегодня в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации. И я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение ", - отметила она.

Омбудсмен добавила, что процесс освобождения моряков - очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с Президентом по этому вопросу.

"Об освобождении украинских военнопленных моряков. Как вам всем известно - этот процесс очень длительный и сложный. Почти с первого дня президентства Владимира Зеленского я сотрудничаю с главой государства в постоянном контакте, и он координирует усилия всех сторон в этом направлении ", - рассказала Денисова.

Она также призвала журналистов не вредить переговорам по освобождению военнопленных громкими заголовками

"Обращаюсь к вам придерживаться профессиональной этики, когда вы ищете такие, знаете, громкие заголовки для своих новостей, чтобы не навредить этим переговорам, которые сейчас проводятся", - сказала уполномоченный ВР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 126 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в РФ и оккупированном Крыму, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3139609
 
 
 Топ комментарии
 
А може після рішення трибуналу?
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Про моряків і Трамп говорив...
Але без результату.
Цікаво що наш Зе пообіцяв путлеру, чим задовільнив його апетити ?
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Треба писати путін з великої літери капсом і підкреслювати, бо тобі не заплатять.
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активизировался в чатике телеграмма зеленский-денисова?
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а ну да зеленские сидят в чатике однокласников или вконтакте
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Ок это ещё та гадость. В ВК совсем редко бываю в последнее время, задолбали они там музыку удалять.
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ДОСТИЖЕНИЕ - бла бла стало бла бла бла бла!
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Наших моряков , шо Порошенко в плен сдал , на этот танкер , шо сегодня наши задержали . Нормальный расклад . Только нашим нужно побольше отжимать всяких танкеров у москалей , бо там еще много кого возвращать надо .
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Нужно не забывать и про украинский сухогруз с украинцами что был задержан вчера, сомневаюсь что их теперь отпустят.
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Просто "отжимать" - чревато. Кацапье-то в наши порты может в принципе не заходить, а наши суда полюбому через контролируемый ими пролив должны проходить. Так что все нужно делать обдуманно и обоснованно, а не с шашкой на танки...
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там уже все порішали, поки ви тут дивани протираєте. Фермі дають завдання мукати - ферма мукає. Більше від ферми нічого не треба.
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Зачетно подлизнула. Зачтется ли? Вот в чем вопрос.
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Все рівно її знімуть і поставлять когось з 95 кварталу.
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не зачтется поюзают и заменят на блатного
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Она сама такая блатная, что клейма ставить некуда.
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Про моряків і Трамп говорив...
Але без результату.
Цікаво що наш Зе пообіцяв путлеру, чим задовільнив його апетити ?
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Уверены, что Трамп говорил без результата? Именно после этого начались переговоры Зеленского с путей об освобождении моряков.
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З язика зняла... Я оце те ж саме, запитать хотів: "І що ж "Блазень" пообіцяв, "ху.лу"?...".
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Переговоры по освобождению моряков активизировались после разговора Зеленского с Путиным, - Денисова
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Бла-бла від Денисової, бо активізація може означати що завгодно.
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дык, не хочет абизянка с банановый ветки спрыгивать. Всё-же пять лет просидела ничего не делая, привыкла.
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Переговоры об освобождении военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после того, как я на жопе прыщик выдавил. Вот только "после" не значит "вследствие".
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Та да, НАШ карлєк пабєділ самаво фуйла! Шось нюхнуло воно перед переговорами?!
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Путин просто увидел что Зеленский- прямой, чесный политик, который хочет для своего народа только добра и процветания.
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Треба писати путін з великої літери капсом і підкреслювати, бо тобі не заплатять.
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Вовка Вовку напугал маленькой морковкой.
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ну их для этого и захватывали чтобы вымутить что-то на переговорах
интересно что зеля сдал
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так говори уже прямо - зебоба помогает пуйлу ,которому надо побыстрее сбыть с лап наших моряков,обойти трибунал и вылезти с победной пикой - вон уже и рашкорыто прислали для спектакля
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"Мені відомо, що відбуваються перемовини"... закликала "не шкодити перемовинам гучними заголовками"... Вот дура - сама лезет с заявлениями о переговорах, в которых не участвует, дает какие-то личные обязательства следкому эрэфии (что гарантирует участие моряков в судебном процессе что ли?) - болтается как дерьмо в проруби (прости господи такое про женщину сказать). Только мешает.
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После "разговора", нашим морякам было в судебном порядке продлен арест, Путин издал указ об упрощении выдачи РФеровского гражданства все уроженцам Донецкой и Луганской областей, даже если они сейчас живут на Таити. В Ейске руссишпиратус захватили очередное судно с украинской командой. Правда зеков человек 7 передали ( что бы не кормить), ведь судя по их фейсам они даже для "великих идей русского мира" не годятся. Так что не нужно про "разговор" ( пустышка), Один позвонил, другой показал за кого он держит своего визави.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры по освобождению моряков активизировались после разговора Зеленского с Путиным, - Денисова
 
 
 
 
 
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