 Переговоры по освобождению моряков активизировались после разговора Зеленского с Путиным, - Денисова

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после телефонного разговора между президентами Украины и Российской Федерации", - отметила Денисова.
Уполномоченный по правам человека также сообщила, что между зарубежными ведомствами Украины и России проходят переговоры по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву.
"Мне известно, что проходят переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву. И я благодарю Владимира Зеленского за все усилия, которые он прилагает к освобождению военнопленных моряков и всех граждан, которых удерживают сегодня в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации. И я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение ", - отметила она.
Омбудсмен добавила, что процесс освобождения моряков - очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с Президентом по этому вопросу.
"Об освобождении украинских военнопленных моряков. Как вам всем известно - этот процесс очень длительный и сложный. Почти с первого дня президентства Владимира Зеленского я сотрудничаю с главой государства в постоянном контакте, и он координирует усилия всех сторон в этом направлении ", - рассказала Денисова.
Она также призвала журналистов не вредить переговорам по освобождению военнопленных громкими заголовками
"Обращаюсь к вам придерживаться профессиональной этики, когда вы ищете такие, знаете, громкие заголовки для своих новостей, чтобы не навредить этим переговорам, которые сейчас проводятся", - сказала уполномоченный ВР.
Але без результату.
Цікаво що наш Зе пообіцяв путлеру, чим задовільнив його апетити ?
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Бла-бла від Денисової, бо активізація може означати що завгодно.
интересно что зеля сдал