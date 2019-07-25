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Все про:Ефремов (1532) домашний арест (44) электронный браслет (8)

 Спонсор террористов, бывший глава "Партии регионов" Ефремов прибыл в Киев

Бывший народный депутат Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, прибыл в Киев. Ему надели электронный браслет.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Он в Киеве, браслет надет", – сказал адвокат.

Накануне Ефремова выпустили из СИЗО в Старобельске, где он провел три года.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю. ВИДЕО

Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.

22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3139608
 
 
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он к своему протеже и основателю партии рыгов поедет
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Видать, решил подякувать мародёру и его судебной реформе лично...
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шото бутусов вкрай охренел, сейчас правильно писать "спонсор повстанцев"
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Не говори. Как было на сайте мародёра написано...
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Сепары попёрли в Киев, как намазано им там теперь. В Донбасе уже не так хлебно
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Зебилы, вы таки дождались этот день. Победы. Но чей?
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Абсурд рулит. Логичнее было бы, чтобы он прибыл в Луганск, пад-о такое.
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А то прямо "Антимайдан" устроили на Донбассе.
А его создатель почему то опять в Киеве.
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"Он в Киеве, браслет надет"

Краще би зашморг на шию.
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Тоді треба повернути Азарова, Януковича... Все тепер буде ригівське?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпонсор террористов, бывший глава "Партии регионов" Ефремов прибыл в Киев
 
 
 
 
 
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