 Спонсор террористов, бывший глава "Партии регионов" Ефремов прибыл в Киев

Об этом сообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Он в Киеве, браслет надет", – сказал адвокат.

Накануне Ефремова выпустили из СИЗО в Старобельске, где он провел три года.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

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Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.

22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.