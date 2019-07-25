EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  56  1
Материалы по теме:
Все про:Денисова (462) Крым (21650) Россия (73435) политзаключенные (1238)

 126 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в РФ и оккупированном Крыму, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в местах лишения свободы в Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма находится 126 украинцев, освобождения которых добивается Украина.

Об этом Денисова сказала на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что на прошлой неделе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой состоялся обмен списками граждан обоих государств, находящихся на территории России и Украины в местах лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ведутся переговоры", - Денисова уточнила информацию о возвращении моряков

Как сказала Денисова, сейчас происходит процесс верификации и анализа этих списков заключенных.

"Это списки заключенных граждан Украины, которые находятся в Российской Федерации и в Крыму, и заключенных граждан Российской Федерации, находящихся в Украине. Мы делаем верификацию этих списков, этих граждан. Наших граждан там 126", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3139606
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацапи давно окупували Україну. Збирайтесь в Крим, жиди й кацапи, Зеленський вам дорогу додому покаже.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины126 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в РФ и оккупированном Крыму, - Денисова
 
 
 
 
 
 вверх