 В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун

Об этом на брифинге сказала.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"41 кардиоцентр уже есть в эксплуатации, они уже оказывают помощь, в общем есть 73 центра, остальные уже закупили ангиографы, но еще полностью не сделали ремонты" , - сказала Супрун.

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Она отметила, что запуск кардиоцентров, то есть завершениt установки оборудования и ремонт помещений — ответственность местной власти.

"Там, где работают кардиоцентры, смертность от инфарктов снизилась на 20%, это существенное изменение. Нам нужно, чтобы заработали все 73 кардиоцентра", - подчеркнула Супрун.

Она напомнила, что правительство внедряло программу по созданию кардиоцентров на условии софинансирования с регионами. Также через международные организации закуплено 25 тысяч стентов для ургентного стентирования.