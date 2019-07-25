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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1824) Супрун Ульяна (532)

 В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун

В Украине уже работает 41 кардиоцентр, в котором можно получить экстренное стентирование при инфаркте миокарда. В целом кардиоцентров в стране 73, в остальных продолжаются работы по оборудованию.

Об этом на брифинге сказала.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"41 кардиоцентр уже есть в эксплуатации, они уже оказывают помощь, в общем есть 73 центра, остальные уже закупили ангиографы, но еще полностью не сделали ремонты" , - сказала Супрун.

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Она отметила, что запуск кардиоцентров, то есть завершениt установки оборудования и ремонт помещений — ответственность местной власти.

"Там, где работают кардиоцентры, смертность от инфарктов снизилась на 20%, это существенное изменение. Нам нужно, чтобы заработали все 73 кардиоцентра", - подчеркнула Супрун.

Она напомнила, что правительство внедряло программу по созданию кардиоцентров на условии софинансирования с регионами. Также через международные организации закуплено 25 тысяч стентов для ургентного стентирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3139602
 
   
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"Об этом на брифинге сказала.а. министра здравоохранения Ульяна СупрунИсточник:https://censor.net.ua/n3139602
" В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун - Цензор.НЕТ 6845
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Удивительно: что зекомандовцы, что лахтинцы - одинаково ненавидят Порошенко и Супрун. В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун - Цензор.НЕТ 8146
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Это объяснимо.

Надо, чтобы смертность снизилась на 100 %.

Гнать надо таких врачей !

А на остановках общественного транспорта всенародным голосованием надо выбрать новых врачей. Новые лица чтобы были.
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Как же расшифровать - а. министра? В Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун - Цензор.НЕТ 8493
У кого есть какие-то варианты?
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Дякуємо, за Вашу нелегку працю, пані Уляно!
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Так этим 20% нужно и пенсию платить. Коломойский на такие расходы не пойдет, он даже свой футбольный клуб с мировым именем отказался финансировать, который и прибыль мог давать, а тут отдавать деньги безвозмездно пенсионерам? Так что вскоре Супрун отправят в отставку, нечего в карман Коломойскому заглядывать.
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от интересно, сколько по факту, скопом, со взятками,......., а не теоретически стоит такое удовольствие? или уже всё оплачивает кранкенкасса в рамках страховой медицины ?
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Пусть эта дура лучше расскажет что после реформ и разгрома больниц молодежь в этом году не захотела поступать в медуниверситеты.Если в прошлом году медицинские вузы были на третьем месте уже сегодня рухнули на седьмое,а на следующий год ситуация будет еще хуже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине действует 41 кардиоцентр: где они работают смертность от инфарктов снизилась на 20%, - Супрун
 
 
 
 
 
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