 РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку", - сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах весенней сессии Совета Федерации.
Матвиенко добавила, что досрочные выборы в Верховную раду нельзя назвать вполне соответствующими международным демократическим нормам, так как "киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк" и "лишили миллионы избирателей права участвовать в избирательной кампании".
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
там горілка є
Ишь как, -.а зебилы тут рассказывали что росия очень недовольна украинскими выборами
Тогда можно будет поговорить с вами о погоде.
Это мое мнение.
А вновь избранный зе парламент считает по другому.
УВАГА ! ДЛЯ ТЕБЕ, НАРОД...Что ждет украинцев в случае глобального реванша? Рупор Путина - Жириновский заявил прямо: "Вывезти всех украинцев в Сибирь мы не можем.У РЖД нет такого количества вагонов. Поэтому надо решать на месте. Окончательное решение украинского вопроса находится в компетенции нашей армии". "Оставлять их мы не имеем права, все помнят на что они способны со своими Майданами. Этот народ неуправляемый и опасный. Это может быть заразно и для российского общества. Бомбить Киев, бомбить Львов, все крупные города, которые нам не нужны, остальные мы заселим нашими"ПРОГОЛОСУВАЛИ ...не обляпайтесь...