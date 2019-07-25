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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после прошедших досрочных выборов в Верховную раду можно рассчитывать на возобновление межпарламентского диалога по тем вопросам, где можно сформировать позитивную повестку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку", - сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах весенней сессии Совета Федерации.

Матвиенко добавила, что досрочные выборы в Верховную раду нельзя назвать вполне соответствующими международным демократическим нормам, так как "киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк" и "лишили миллионы избирателей права участвовать в избирательной кампании".

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139599
 
 
 Топ комментарии
 
мы стока не выпьем.. Спастбо!.. но нет!!!
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О как, - русня полюбила украинский парламент. И че я не удивлен?
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Новая зелёная рада тоже готова.
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Верховна Рада не веде переговорів з терористами!
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Новая зелёная рада тоже готова.
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поселуйтє менья в салупа... (красная жара, 1994 р.)
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О как, - русня полюбила украинский парламент. И че я не удивлен?
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На Цензорі хтось має неабиякий талант використовувати вдалі світлини.
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Ще б зміїв замість волосся і можна малювати або ліпити медузу-горгонер.
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знаем мы их диалог, про все отжатое забудте, иски отзовите, чисто по дружески
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Крым верните собаки сначала, потом будет возобновлять диалоги.
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ты надеешься что с бздливой зеленой вафлей кто то будет обсуждать Крым?
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И что Порох сделал за 5 лет для возвращения Крыма? Перекрыл воду для граждан Украины? Сделал блэкаут для граждан Украины? Сделал продовольственную блокаду? РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 9402
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А шо там граждане Украины? А вот твоё ***** считает иначе, пускай пописает им в баночку
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верните людей Донбасс и Крым для начала
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если так быстро ***** послал валю стакан на переговоры значит на танкере что то есть ценное.
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да,лять,все бабки пуйла...какие то вы зебобики умом убогенькие)))))
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петрилло набрал в свою секту алкашей подзаборных (элиту) которые только и хамить умеют прям как мокши всех матом кроют.
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какой нах диалог, с кем??? ЗЕбыдло которое выбрали может только мычать, и кивать гривой. все одобрено заранее. шампанское.
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Пойду, гляну, что они там на своих гав-ньюсах пишут, хоть поржу с них.
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Валька опять в запое,что ли? С ее братьями по разуму из "жоппаплатформы" пусть диаложит.
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Ну, открывайте рот пошире, Вафлентина.
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Сама весь гугл перелопатила! Такі, жодної рашкі не знайшла!
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Це щось потойбічне. Нехай із шаманами спілкуються.
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а будем посмотреть РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 4608.кацапье и за трампнаш бухало в своей думе прямо на рабочих местах
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БОЛТ С ЗАВОДА ИМЕНИ ТОВАРИЩА ПЕТРОВСКОГО В ВАШ ПОГАНЫЙ РОТ ,ЧТОБЫ ВАТНАЯ ГОЛОВА НЕ КАЧАЛАСЬ !!! РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 9298
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да что ж так быстро )зебобики реагировать ,с хорошей миной при плохой игре,вообще не успевают
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Можна і перемовини з рф, але спочатку треба підготувати дату повернення Криму, сумму репарацій за війну та план відновлення Донбасу за рахунок рф.
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Діалог? Мерзоти лицемірні. А танки свої заберете з Донбасу? А з Криму звалите до дідька? Ні? Тоді поцілуйте віслюка у дупу
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она и без водки не против. но только в буквальном смысле.
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Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.(С)
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Налийте їй, налийте мені вина! Та ще й з медом! Ну або горілки полстакана! Ой, в неї, як і в нашого зєбіла красниє трусєля - то є сімвол совдепівської хєрні та ковбаси по 2.20!
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С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог

Ишь как, -.а зебилы тут рассказывали что росия очень недовольна украинскими выборами
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Діалог??? Так, якщо Матвієнко зможе розмовляти без перекладача і тверезою на українській.
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найбільші українофоби виростають саме з українців. валя родом десь з під умані, і до 14 року точно кожен рік приїзжала в своє село.
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да...присылайте своего депутата в раду)))
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Не люблю матюків, але хочеться послати до Х..ла цю шльондру варгату .Яка гидка бабааа тфу !
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Как можно возобновить диалог которого никогда и не было , а был только кацапо-монолог ?! РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 5282
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РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой.Один только вопрос - нахе..а возобновлять с теми, кто голосовал за применение вооружённых сил на территории чужого государства ?
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Севастополь возвращаем и выплачиваем компенсации.
Тогда можно будет поговорить с вами о погоде.
Это мое мнение.
А вновь избранный зе парламент считает по другому.
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Думаю кацапи готують грунт - в раду пройшла їхня сила у вигляді опоблоку і ватної частини СН.
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Это какой диалог? эта мразь или, например какой то рогозин, приедет в раду, сядет в кресло спикера и будет учить хохлов жизни?
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РФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко - Цензор.НЕТ 366
УВАГА ! ДЛЯ ТЕБЕ, НАРОД...Что ждет украинцев в случае глобального реванша? Рупор Путина - Жириновский заявил прямо: "Вывезти всех украинцев в Сибирь мы не можем.У РЖД нет такого количества вагонов. Поэтому надо решать на месте. Окончательное решение украинского вопроса находится в компетенции нашей армии". "Оставлять их мы не имеем права, все помнят на что они способны со своими Майданами. Этот народ неуправляемый и опасный. Это может быть заразно и для российского общества. Бомбить Киев, бомбить Львов, все крупные города, которые нам не нужны, остальные мы заселим нашими"ПРОГОЛОСУВАЛИ ...не обляпайтесь...
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Матвиенко идет нахрен , вместе с госдуркой . Алкоголичка чокнутая .
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зеля посветил красными труселями и вафлюха прибежала на зов...
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Какой может быть диалог со страной агрессором. Ни какого. Валите с Украины, весь вам диалог. Тем более, какой может быть диалог с Валькой стаканом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ готова возобновить диалог с Верховной Радой, - спикер Совфеда РФ Матвиенко
 
 
 
 
 
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