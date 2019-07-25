EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  5613  74
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1252) задержание (5435) Керченский пролив (345) корабль (1196) Россия (73418)

 Если Киев хочет улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер "NEYMA", - сенатор РФ Джабаров

Представители власти страны-агрессора заявили, что задержание российского танкера в Украине абсолютно незаконно и значительно "ухудшает перспективы налаживания двусторонних отношений".

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ленту.

Сенатор подчеркнул, что подобные действия возможны только после решения суда. "Если Киев хочет хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Задержание российского танкера "NEYMA" в порту Измаила. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139597
 
 
 Топ комментарии
 
Відразу- але після звільнення моряків та повернення кацапами захоплених українських суден..
 показать весь комментарий
 
А Крым возвратить и забраться с Донбасса для налаживания он не хочет?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пірати мають бути арештовані та повішені, таке міжнародне морське право! І так буде з кожним російським піратом!
 показать весь комментарий
 
 
По суті їм можна пред`явити зеркальні звинувачення як і для наших моряків. Але ж свати...
 показать весь комментарий
 
 
російські морякі вчинили найбільш тяжкий злочин який може вчинити моряк - вони пірати! Піратів по міжнародним законам вішають без суду та слідства!
 показать весь комментарий
 
 
Ну для начала по 15шке на каждое кацапское рыло,это так для обмена, а если хотите улучшить, поднимаете из могил 13 000 Украинцев, тогда пагаварим, может быть
 показать весь комментарий
 
 
Відразу- але після звільнення моряків та повернення кацапами захоплених українських суден..
 показать весь комментарий
 
 
Куда именно отпускать?На дно?Так это запросто. А вот экипаж можно и в суд.
 показать весь комментарий
 
 
Про наших моряков уже давно договорились.
Поэтому если это не спектакль по договорняку,то надо ставить условие по Донбассу и Крыму.
И брать заложников побольше.
 показать весь комментарий
 
 
та срать им на заложников (может кроме тех, кто обладает компроматом). Бабы ещё нарожают.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
торговые партнёры петрилла уже заскулили
 показать весь комментарий
 
 
Отпустить танкер после выполнения рядв условий.
А до их выполнения взять в заложники Дану Борисову и Лабуду.
 показать весь комментарий
 
А лабуда то нахрена?)) Она же страшная, шо моя жисть
 показать весь комментарий
 
 
Ну так можна відпустити їхніх моряків у обмін на наших...
 показать весь комментарий
 
 
так для этого и весь спектакль)пуйлу надо позарез вернуть нам моряков ,не исполняя решение трибунала
 показать весь комментарий
 
 
А Крым возвратить и забраться с Донбасса для налаживания он не хочет?
 показать весь комментарий
 
 
Сначала вы отпускаете наши захваченные суда и плюс все экипажи а потом может и поговорим так как тут вообще по поддельным документам влезли....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Первый реальный чек-пойнт для клована.
 показать весь комментарий
 
 
как по мне тут то как раз без Зеленского не обошлось.
ведь он как пэдро не является торговым партнером **йла.

да и мыслит зе не стандартно. чем может *уйла ввести в ступор и просрацию.
 показать весь комментарий
 
Тоесть мы все время чтото должны, при этом кацапы ничего не должны делать, забавно.
 показать весь комментарий
 
 
У них это называют "братскими отношениями одного нарота".
 показать весь комментарий
 
 
Отакений болт я клав на ваше покращення!!! Хто їм казав, що покращення бажаємо окрім кума?!
 показать весь комментарий
 
 
А лучше все же - обмен. Какое утешение с того, что они отсидят, когда украинские моряки - тоже?(
 показать весь комментарий
 
 
Ну скрепя сердце можно и обменять ,но ни в коем случае не отпускать ,забить болт на все угрозы которые сейчас посыпятся из ********* и быть в этом вопросе супер жёсткими ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зебил - на колени!...)
 показать весь комментарий
 
 
поселуй менья в салупа... (красная жара, 1994 р.)
 показать весь комментарий
 
 
Новая "хунта" свирепствует и обижает белых и пушистых кацапчиков? Ух,хвошызды.
 показать весь комментарий
 
 
Тут надо просчитывать все ходы на месяцы вперёд.Надеюсь, Баканов -дока!!Успехов ЗЕ.Ловить по всему миру.
 показать весь комментарий
 
 
я не хочу улучшения отношений с мокшой, я хочу чтобы они убрались и больше я о них ниче не знал и не слышал
 показать весь комментарий
 
 
На РЕИ проклятых пиратов ,на РЕИ негодяев !!! Если Киев хочет улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер "NEYMA", - сенатор РФ Джабаров - Цензор.НЕТ 3795
 показать весь комментарий
 
 
пробейте в днище дыры, по опыту Персея и пусть ***** взывает к Дионису, чтобы он помог ему танкер вернуть.
 показать весь комментарий
 
ЕСЛИ, РФ хочет улучшить отношения с Украиной то пускай начинает с акта доброй воли отпустив всех украинцев которых удерживает в качестве заложников, включая военнопленных моряков.
 показать весь комментарий
 
 
Акт доброй воли - это для случае, когда виновны и осуждены законно. Так что эти слова здесь не подходят. А так, - да...
 показать весь комментарий
 
 
Ну рашисты тормознули в ростовском,укр. в измаильском.
Меняться будут. В игру "арестуй моряка" могут играть и двое.
 показать весь комментарий
 
 
А что скажет тормоз кравчук??????(((((((((( северокорейцы захватили корабль раши но у них есть бомба и раша молчит а наши отдали вот раша и голос повышает
 показать весь комментарий
 
де наш Руфер, хай розмалює той танкер в жовто-блакитний колір. Я скинуся на фарбу
 показать весь комментарий
 
 
А раша должна уже давно отпустить украинских моряков и судна. Мах на мах.
 показать весь комментарий
 
Вот сейчас интересно как будут действовать) Если отпустят то Зе дно, не отпустят - не все потеряно
 показать весь комментарий
 
 
Так вариант с обменом может быть именно в том случае, если не отпустят.
 показать весь комментарий
 
если Россия хочет нормальных добрососедских отношений
должна : вывести войска домбаса освободить Крым
и жить как добрые соседы
 показать весь комментарий
 
 
никого не отпускать , судить всех по статье " терроризм" и минимум по 15 лет падлам
 показать весь комментарий
 
 
Танкер порушив український кордон і взятий під арешт, як чотири українських катери. Крапка.
 показать весь комментарий
 
Похоже, что зиц-председатель СБУ литинант бакланов не сильно его контролирует и исполнители этого задержания действовали без его ведома. Ну будем смотреть на реакцию и литинанта и самого Зюзика. Если отпустят с извинениями, значит это не украинская власть.
 показать весь комментарий
 
 
С вероятностью 99.9 процента отпустят....зебобики у власти потому и отпустят...
 показать весь комментарий
 
 
Чого кацапи думають що з ними хтось хоче покращити відносини?
 показать весь комментарий
 
 
Если Москва хочет улучшить отношения с Украиной, они должны выдать хйло.
 показать весь комментарий
 
в августе Киев переименуют в Зеленоград...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Киев хочет улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер "NEYMA", - сенатор РФ Джабаров
 
 
 
 
 
 вверх