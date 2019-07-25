 Порошенко не пришел на допрос. Ждем его 8 августа. В дальнейшем будем применять принудительный привод, - Труба

Об этом Труба написал в своем Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и с одновременной просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели - 8 августа. Если и в дальнейшем будут появляться "уважительные причины" для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - заявил Труба.
охереннная у нас система следствия. И это с экс-президентом. что ж про простых смертных говорить.
Джерело: "Українська правда"
П'ятий президент Петро Порошенко приїхав у Державне бюро розслідувань, де 25 липня мав відбутись його допит.
Пряма мова: "Незважаючи на те, що ні я, ні мої представники жодного разу не отримували жодного документу по запрошенню... незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч... і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова (Андрій Портнов - екс-заступник голови Адміністрації Віктора Януковича - УП) і його поплічників з Російської Федерації для того, щоб дискредитувати України. У них це точно не получиться".
Деталі: Порошенко приїхав у момент, коли речниця ДБР Анжеліка Іванова давала брифінг. На ґанку відомства вона саме розповідала, що колишній глава держави не прийшов на допит, і тепер його чекають на 8 серпня.
Доповнюється...
Що було раніше: Близько 15 години голова ДБР Романа Труби повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.