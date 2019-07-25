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 Политика Украины
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Все про:допрос (1179) Порошенко (17690) Труба (120) ГБР (457)

 Порошенко не пришел на допрос. Ждем его 8 августа. В дальнейшем будем применять принудительный привод, - Труба

Адвокат Петра Порошенко направил в ГБР заявление с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и с одновременной просьбой перенести допрос на несколько недель.

Об этом Труба написал в своем Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и с одновременной просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели - 8 августа. Если и в дальнейшем будут появляться "уважительные причины" для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - заявил Труба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в связи с долгосрочным отпуском обратился с просьбой провести его допрос сегодня, а не 25 июля. Надеюсь, он придет завтра, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/n3139596
 
 
 Топ комментарии
 
Труба, когда ты допросишь Беню за его предложение устроить дефолт ? Попытка обрушения финансовой системы страны в военное время - это расстрельная статья.
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а що, відучора вже підготувалися до допиту? блазні
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Если Порох отзовёт своих сторонников с фронта, я думаю что кварталовцы пожалеют что на свет народились.
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Я зрозумів, ти ідіот, Ротшильди в свій час три імперії розвалили, так що поки аіде Куприк.
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Та хоть четыре империи ... Греки когда-то были самыми продвинутыми ... А шо сейчас ? А нихрена . Так шо твои ротшильды , нехай сыграют волшебную мелодию на кожаной флейте , тут мы будемо панувати , а не твои ротшильды Порошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба - Цензор.НЕТ 8211
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Вибач, я переоцінив твій IQ, наснаги в бандитізмі.
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бука , какой бандитизм ? Педро отжал себе конфетную фабрику , забыл как она раньше называлась . Пора возвращать . Ферштейн , родной ? Порошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба - Цензор.НЕТ 4584
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Кажуть вже прийшов, біжи забирай фабрику, родні в тебе тут не може бути.
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бука , вылазь из криокамеры ... Коломойский не даст жизни мародеру . Неужели ты такой тормоз , шо не понимаешь таких простых вещей ? Петруша полез туда , куда не надо было лезть , теперь будет отвечать по полной . Рошеном в том числе Порошенко не прийшов на допит. Чекаємо його 8 серпня. Надалі застосовуватимемо примусовий привід, - Труба - Цензор.НЕТ 5708
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Если Свынюка Порохата пытается что-то крутить-мутить, значит всерьез за него взялись.
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Мордой в пол эту свыню, в наручники и на допрос с пристрастием!
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Так свиня вчора була, чого на підлогу не клав?
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Уклоняется, это очень нехорошо и подозрительно.
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охренеть задрали. Пришеь сам заранее - не нравится. Сказали надо через адвоката уведомлять. уведомили через адвоката - не нравится.

охереннная у нас система следствия. И это с экс-президентом. что ж про простых смертных говорить.
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95% продажных имбицилов-судей и прокуроров совсем берега попутали.
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Идиотизм просто, у Пети повестка на сегодня, но он приперся вчера, а сегодня он уже якобы не может и просит отложить на несколько недель.
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Петро вор, мародер, корупціонер, зрадник? Нащо вчора відпустили, а вдруг втіче?
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Не уважили экс- президента, суки! А он обиделся!
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За кучери мародера притащить в ГБР , как оно Саакашвили таскало ! Голым по Киеву с плетками прогнать в ГБР , этого бесславного ублюдка .
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Мародер решил сыграть в рулетку с ГБР?Как всегда,с позором проиграет.Или в бега подастся,Витек вечнолегитимный его ждет с нетерпением.Знает,что нашкодил,боится идти?
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Втеча це саме те, на що його штовхають.
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Да он и сам отлично сумеет слинять,как его соратник Витек Ростовский
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На УП вже висить новина, що петя все-таки прибув на допит в ДБР..
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Ну нехай відповідає, але думаю в Труби питань немає, це все показуха.
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значит по-твоему будут молча смотреть друг на друга
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Арестовать надо этого преступника чтобы никуда не убежал.
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не ну мутили бы себе понемногу, Но плять в 10раз завысить цену, это просто пзц!
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Джерело: "Українська правда"
П'ятий президент Петро Порошенко приїхав у Державне бюро розслідувань, де 25 липня мав відбутись його допит.
Пряма мова: "Незважаючи на те, що ні я, ні мої представники жодного разу не отримували жодного документу по запрошенню... незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести міжнародну зустріч... і сьогодні з'явитися сюди для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова (Андрій Портнов - екс-заступник голови Адміністрації Віктора Януковича - УП) і його поплічників з Російської Федерації для того, щоб дискредитувати України. У них це точно не получиться".
Деталі: Порошенко приїхав у момент, коли речниця ДБР Анжеліка Іванова давала брифінг. На ґанку відомства вона саме розповідала, що колишній глава держави не прийшов на допит, і тепер його чекають на 8 серпня.
Доповнюється...
Що було раніше: Близько 15 години голова ДБР Романа Труби повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.
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Телевізор розказав зебілам, що якщо посадити Порошенка, то у них зразу наповняться холодильники, підніметься зарплата, знизяться тарифи і повернеться потенція.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко не пришел на допрос. Ждем его 8 августа. В дальнейшем будем применять принудительный привод, - Труба
 
 
 
 
 
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