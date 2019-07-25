 Порошенко не пришел на допрос. Ждем его 8 августа. В дальнейшем будем применять принудительный привод, - Труба

Об этом Труба написал в своем Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и с одновременной просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели - 8 августа. Если и в дальнейшем будут появляться "уважительные причины" для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - заявил Труба.

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