EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  10068  23
Все про:запрет (1355) нон грата (355) СБУ (13650) Борисова Дана (1)

 Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ

СБУ запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезд в Украину на три года.

Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня запрашиваемому вами лицу ( Дане Борисовой. - Ред.) запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российская телеведущая Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым и называла его российским, приехала в Киев. ФОТО

В спецслужбе пояснили, что принимают решение о запрете въезда иностранцам в страну "в интересах обеспечения национальной безопасности". Однако, когда именно Борисовой запретили въезд – не уточнили.

15 июля телеведущая сообщала, что приезжала в Киев, хотя, в 2017-м была в оккупированном РФ Крыму.

Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139591
 
   
 Топ комментарии
 
З тексту зрозуміло що заборона існує. Судячи з усього давно. А от те як вона, всупереч забороні, сюди потрапила і чому її не видворили - оце питання.
 показать весь комментарий
 
Заборонили після того, як вона вже була в Україні. Хто за це буде відповідати?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вже роздрукував і подарував колегам Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 9706
 показать весь комментарий
 
 
Фейк, 7 пункта не было, была уголовная ответственность.
 показать весь комментарий
 
А сейчас например, нигде не работает десятилетиями, а живёт лучше работающих.
Вопрос: За какие средства и законны ли они? Почему не платит налоги?
Уклонение от налогов должно караться соразмерно, как за убийство при отягчающих обстоятельствах.
 показать весь комментарий
 
*хтива пика* В неї в роті буде ціла рота Нацгвардії
 показать весь комментарий
 
 
Це ж треба...
Я вже думала всім кацапам, які відверто плюють на нашу країну, дозволять тут знаходитись.
 показать весь комментарий
 
 
З тексту зрозуміло що заборона існує. Судячи з усього давно. А от те як вона, всупереч забороні, сюди потрапила і чому її не видворили - оце питання.
 показать весь комментарий
 
 
нужно было взято её в заложники, и обменять на кого-то из наших пацанов.. ибо нех!
 показать весь комментарий
 
 
А це їй вже навздогін знову заборонили в'їзд? Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 4772
 показать весь комментарий
 
 
Это после того как она уехала? Отснималась, заработала бабло, а теперь ей запретили въезд? Смешно
 показать весь комментарий
 
 
Заборонили після того, як вона вже була в Україні. Хто за це буде відповідати?
 показать весь комментарий
 
 
и как эту "телеведущую" впустили, если она не въездная?
 показать весь комментарий
 
 
Это самый интересный вопрос....к новоназначенному командиру погранцов...
 показать весь комментарий
 
 
Это та,которая придумала стринги,когда трусню гладила?)))))
 показать весь комментарий
 
ДМ просто подали запит в СБУ чи є заборона на в`їзд для цієї шмари.
СБУ відповіло - так. Мільйон до одного що ця заборона ще від часів Грицака.
Тепер, вніманіє вопріс, - кого посадять за пропуск в Україну животного?
 показать весь комментарий
 
 
Надо было по нашему с применением монтажной пены.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх