 Российской телеведущей Дане Борисовой запрещен въезд в Украину, - СБУ

Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодня запрашиваемому вами лицу ( Дане Борисовой. - Ред.) запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.
В спецслужбе пояснили, что принимают решение о запрете въезда иностранцам в страну "в интересах обеспечения национальной безопасности". Однако, когда именно Борисовой запретили въезд – не уточнили.
15 июля телеведущая сообщала, что приезжала в Киев, хотя, в 2017-м была в оккупированном РФ Крыму.
Вопрос: За какие средства и законны ли они? Почему не платит налоги?
Уклонение от налогов должно караться соразмерно, как за убийство при отягчающих обстоятельствах.
Я вже думала всім кацапам, які відверто плюють на нашу країну, дозволять тут знаходитись.
СБУ відповіло - так. Мільйон до одного що ця заборона ще від часів Грицака.
Тепер, вніманіє вопріс, - кого посадять за пропуск в Україну животного?