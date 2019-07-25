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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа - начале сентября, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа - начале сентября из-за возможного затягивания подведения итогов внеочередных выборов народных депутатов.

Об этом он сказал он агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что где-то конец августа - начало сентября. Оптимистичным является вариант, как предлагал президент, - 24-го (августа, на День независимости Украины. - Ред.). Но посмотрим , как будут происходить события. Какая-то окончательная дата не определена", - сказал Разумков.

"Это зависит от Центральной избирательной комиссии, когда они досчитают. Справедливости ради нужно отметить, что сегодня есть риски того, что идут суды, и процесс может быть максимально затянут", - добавил политик.

При этом он подчеркнул, что это - объективная реальность, а не попытка со стороны ЦИК затянуть процесс.

"Это связано с реальными проблемами, которые происходят на округах - идёт пересчет голосов, судебные рассмотрения", - сказал Разумков, добавив, что рабочая группа приступит к подготовке первого заседания новоизбранного парламента после объявления результатов внеочередных выборов народных депутатов.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины прошли 21 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139590
 
 
 Топ комментарии
 
незабаром Зе біли зробили разомПервое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа - начале сентября, - Разумков - Цензор.НЕТ 2864
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Їм ще курс молодого депутата проходити
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Сейчас происходит обучение молодых зеленых депутатов...по методу академика Павлова...
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Потому что половина зедепутатов пока даже читает с трудом?
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половина депутатов узеленского выкупит опозиционый блок
домохозяйка же всеравно в какой части зала сидеть а тут еще иденег дадут
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Ну куда нам зебилам к вашим с бывшего созыва Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9630
Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 5070
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А в жизни получилось еще страшнее чем в фильме - там хоть Ленка, Лысый и Мотоциклист хоть на людей похожи, а тут сборная безработных аферюг Украины..Жесть!
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Їм ще курс молодого депутата проходити
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та краще курс пройти, ніж роздягнутись голяком на майдані і потім п'ять років вчити букви і так і не вивчити.
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Если ты зебобик о Гаврилюке...то желаю что бы тоже когда нить так погулял...под дулами автоматов...
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як ви всі шоколпдодупні один одного взнаєте? ну точно у вас один тато і той недоумок.
я ж не казав конкретно про кого, але ти його впізнав.
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Догадаиються не трудно...потому как вариантов не много...поэтому пожелания остаются в силе...
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Сейчас происходит обучение молодых зеленых депутатов...по методу академика Павлова...
Загорелась зеленая лампочка...жми на зеленую кнопку...загорелась красная лампочка...жми на красную кнопку...
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А вроде обещали в День Независимости. Почему такая пауза ?

Неужели Головнокомандувач решил покомандовать военным парадом ?
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И самое страшное, что "пирожок" делает это СПЕЦИАЛЬНО, демонстративно!
Хотя, чего ждать от сынка комсомольского работника?
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А что по этому поводу думает второй (по количеству комментов) спикер Зе-команды товарищ Герус? Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня - на початку вересня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9137
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Как я понял слова Разумкова ,в областях,где большинство пр0шли СН,будут пересчитывать округа,где они не прошли и будут искать криминал. Также будет и в других округах..Нащелкают на статью членов избирательных комиссий немало..Чтобы неповадно было.Ибо скоро местные выборы.И Уркам уже надо засевать свои местности. ,не расслабляться.А то они после избрания закусили удила по алчности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа - начале сентября, - Разумков
 
 
 
 
 
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