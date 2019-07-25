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 Общество
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Все про:Днепр_город (2755) Филатов (328)

 Филатов открыл Аллею многонационального города в Днепре

В Днепре появилась Аллея многонационального города. Теперь напротив центрального входа в мэрию будут развеваться флаги Азербайджана, Беларуси, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии, а также флаг крымских татар. Еще один - двенадцатый флаг - является символом многонационального города Днепра.

"Сегодня светлое и очень теплое событие. Все произошло не по инициативе непосредственно чиновников мэрии, а по народной инициативе, нашей молодежи в частности. Для меня это тоже очень важно. Днепр действительно многонациональный, поликонфессиональный город, и он - для всех. Поэтому событие знаковое, которое также объединяет нас всех в непростые времена. Показывает, что в Днепре все считают своей Родиной Украину. Мы украинцы, но разных национальностей", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время открытия Аллеи флагов 25 июля.

Подобный проект обсуждали не менее десяти лет. Воплотить замысел помог бюджет участия. Инициатива победила в одной из волн программы партиципаторного финансирования, получив грант размером 199 680 грн. Средства использовали на изготовление и установку флагштоков и приобретение флагов.

"Идея действительно существовала очень давно. Мы подали проект. Его поддержал город, студенчество, молодежь, национальные общины. Благодаря городскому совету, мэру Борису Филатову, мы этот проект реализовали. Спасибо всем, кто помогал. Сама концепция получилась очень классной. Думаю, это будет интересной туристической достопримечательностью, ведь во многих европейских и других странах такие аллеи - не редкость ", - сообщил автор проекта Карен Агаджанян.

На открытие пригласили, в частности, представителей дипломатических миссий, национальные и религиозные общины.

Представительница армянской общины Кнарик Закарян с семьей переехала в Днепр еще в 90-х. Сейчас женщина преподает в воскресной школе. Рассказывает, что изучать армянский к ней приходят ученики разных национальностей. В Днепре госпожа Закарян чувствует себя действительно нужной.

Филатов открыл Аллею многонационального города в Днепре 01
"Идея прекрасная. В Днепре и области очень сильная армянская община. От нашей общины я благодарна всем - мэру, организаторам - за то, что сделали такое хорошее дело. Действительно Днепр - многонациональный город. Как и Украина в целом. Я, моя семья, все мои знакомые армяне - нам здесь очень комфортно. Это для нас тоже Родина. Нас любят, мы здесь нужны и занимаемся своим любимым делом. Мы всегда искренне радуемся, когда у нас в Днепре происходит что-то хорошее ", - рассказала Кнарик Закарян.

В целом площадка с флагами напротив мэрии будет не только туристической достопримечательностью, а также в очередной раз подчеркнет, что Днепр многонациональный и мультикультурный город. А еще аллею флагов будут использовать и для приветствия международных делегаций, которые будут приезжать в город. Тогда на флагштоках будут развеваться флаги стран этих дипломатических миссий.

Источник: https://censor.net.ua/n3139588
 
   
 Топ комментарии
 
Армяшки первые друзья ордынских монголоидов,а у нас их драный флаг будет висеть посреди города просто ради забавы.
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я бы тоже хачиков не идеализировал. кацапские прихвостни, если не кормить деньгами.
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поле из дешевой плитке называется аллея?
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не хватало еще обосцаной тряпки раски-*********)))
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Армяшки первые друзья ордынских монголоидов,а у нас их драный флаг будет висеть посреди города просто ради забавы.
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Это да... А вот украинского флага не наблюдаю вообще. Наверно, патамушта незванный бэндэравиц хуже татарина.
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Дійсно - прапора України там немає... Филатов открыл Аллею многонационального города в Днепре - Цензор.НЕТ 769
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Так он выше всех наверно над мэрией висит... Украина превыше всего....
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Эти черножопые уже пол-города захватили...
Содержат "наливайки", торгуют и производят наркоту и тому подобное...
Нах они ваще тут нужны??? Пусть валят к себе на родину, которая подыгрывает *****!
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я бы тоже хачиков не идеализировал. кацапские прихвостни, если не кормить деньгами.
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Там разные люди.
Армения - очень бедная страна, так что ничего удивительного, что образованная женшина уехала.
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факты показывают, что негатива от армян скорее больше, чем позитива. дороги строят хорошо? так это как бы в прошлом, а вот за ножи хватаются намного чаще и сейчас.
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Нигоян как раз из Днепровских армян.. Он тоже.. просто хачик?
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я тоже могу назвать одного честного цьігана, но єто не исправит мнение о них
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В некоторых отдельных случаях.. и украинцы бывают хуже животных.. это не характеризирует нацию в целом
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к, сожалению, да. но украинцы находятся, даже с нехорошими поступками в своей стране, и мне очень не нравится, что бы какой то черножопый резал украинца на его Родине.
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Філатов мавпує Лужкова. Той також був любителем влаштовувати усілякі багатонаціональні цирки.
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Москльскої трапки нема - то і добре.
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Качество укоадки плитки на фото...поражает воображегие даже таджицких гастарбайтеров!))))
Филатов...ау!

Сколько сие ваяние стоило городу Днепр?))))
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Ця плитку покладено так навмисно. Вона символізує різномаїття етнічних культур у місті. А вкрадені на відкатах гроші при її укладанні символізують щедрість місцевого управлінського апарату.
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Эту плитку ложили лет 20 назад
У нас не Собянинград чтоб ее каждый год снимать и укладывать новую прикормленными фирмами
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Многонационального города? Это что? Все города у нас многонациональные, Украина многонациональна, но объединяет их то, что они украинцы, граждане Украины.

Америка еще более многонациональна, но у американцев, даже если они китайцы по-происхождению, на доме висит американский флаг!

Флаг есть определением Государства, а не национальности. Если бы все эти люди вышли в национальных одеждах, но под единым краинским флагом, это было бы правильно.
Атак получается, что Филатовхочет дробить Украину на кучу государств.
Дебильная инициатива- либо глупость, либо антигосударственное деяние
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФилатов открыл Аллею многонационального города в Днепре
 
 
 
 
 
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