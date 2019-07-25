 Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в Киеве в четверг.
По его словам, программа лечения украинских пациентов за границей будет еще работать и в следующем году.
"Трансплантация должна будет со временем быть здоровой альтернативой этой программе (лечение за рубежом. – Ред.). В первом полугодии этого года мы по программе отправили за границу больше пациентов, чем за весь прошлый год - 301 чел. Мы сделали все, что было возможно в рамках выделенного нам парламентом бюджета. Думаю, эта программа продолжится в следующем году, но постепенно программа трансплантации будет для нее заменой",- сказал он.
И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, в свою очередь, сообщила, что программа трансплантации заработает до конца текущего года.
"По программе трансплантации уже началась работа - есть первые наработки по Единой государственной информационной системе трансплантации. Уже закуплен реестр по трансплантации костного мозга, введена профессия "трансплант-координатор", уже обучено 40 врачей. Определили четыре больницы, которые будут предоставлять услуги трансплантации. Мы закупили для них оборудование. Работаем, чтобы к концу года система заработала, чтобы со следующего года оказывать услуги",- отметила Супрун.
Как сообщалось, на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете 2019 года заложено 689,9 млн грн, из них 608 млн грн уже направили на лечение.
Отправка пациентов, подавших заявления на участие в программе после 2 июля, будет возможной с 2020 года и происходить за счет средств госбюджета на 2020 год.
Ранее Минздрав закупил лицензию на доступ к международному реестру доноров костного мозга, что даст пациентам из Украины возможность увидеть своего донора. Необходимое медоборудование для четырех национальных учреждений, определенных как пилотные, - НСДБ "Охматдет", Национальный институт рака, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова и Национальный центр по пересадке органов Запорожской областной больницы, закупили на общую сумму около 50 млн грн.
С 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации принимает консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент предоставляет лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.
супрун даже не подозревает, что украинский продажный дохтурь может кого-то зарезать специально и доказать этот факт, при сложившейся круговой поруке , практически не возможно.
А сколько ошибок допускают лаборанты, когда берут кровь из пальца! Казалось бы...
Вот такая у нас медицина.
а про антошеньку и... прошу перевести на нормальный,не понял
А если не вакцинироваться, то пить горькую беспробудно, чтобы соседи да родственники не вздумали воспользоваться твоими родными органами)). То то я думаю, что это так странно люди друг на друга смотрят). Приглядываются, выбирают уже... ух..
а мертв ли тот из которогo вынимают органы?
а те куски, которые врачики вытаскивают из женщины - человечек ли ето был?