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Все про:Минздрав (1953) трансплантация (82) Супрун Ульяна (532) Ковтонюк (41)

 Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав

Программа трансплантации со временем станет альтернативой программе лечения за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, программа лечения украинских пациентов за границей будет еще работать и в следующем году.

"Трансплантация должна будет со временем быть здоровой альтернативой этой программе (лечение за рубежом. – Ред.). В первом полугодии этого года мы по программе отправили за границу больше пациентов, чем за весь прошлый год - 301 чел. Мы сделали все, что было возможно в рамках выделенного нам парламентом бюджета. Думаю, эта программа продолжится в следующем году, но постепенно программа трансплантации будет для нее заменой",- сказал он.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, в свою очередь, сообщила, что программа трансплантации заработает до конца текущего года.

"По программе трансплантации уже началась работа - есть первые наработки по Единой государственной информационной системе трансплантации. Уже закуплен реестр по трансплантации костного мозга, введена профессия "трансплант-координатор", уже обучено 40 врачей. Определили четыре больницы, которые будут предоставлять услуги трансплантации. Мы закупили для них оборудование. Работаем, чтобы к концу года система заработала, чтобы со следующего года оказывать услуги",- отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав до конца 2019 года внедрит все механизмы для запуска системы трансплантации, - замминистра Илык

Как сообщалось, на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете 2019 года заложено 689,9 млн грн, из них 608 млн грн уже направили на лечение.

Отправка пациентов, подавших заявления на участие в программе после 2 июля, будет возможной с 2020 года и происходить за счет средств госбюджета на 2020 год.

Ранее Минздрав закупил лицензию на доступ к международному реестру доноров костного мозга, что даст пациентам из Украины возможность увидеть своего донора. Необходимое медоборудование для четырех национальных учреждений, определенных как пилотные, - НСДБ "Охматдет", Национальный институт рака, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова и Национальный центр по пересадке органов Запорожской областной больницы, закупили на общую сумму около 50 млн грн.

С 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации принимает консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент предоставляет лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3139586
 
   
 Топ комментарии
 
супрун думает как думают в высокоразвитых странах, поэтому ее потуги непонятны колхозному населению
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ну да! теперь берегитесь чтобы вас на органы не заказали, лучше запастись какой-нибудь хронической болячкой дабы не стать жертвой развития медицинского туризма
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Закрой ротяку идиот. Не знаешь проблему не суй свой нюх! Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9936
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Закрой ротяку идиот. Не знаешь проблему не суй свой нюх!
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супрун думает как думают в высокоразвитых странах, поэтому ее потуги непонятны колхозному населению
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Правильно , куда нам украинцам тупым колхозникам к европейцам и американцам , мы не должны ничего решать , наша задача сидеть в колхозах
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что бы что-то рещать правильно, нужно хорошо изучить этот вопрос и не в гугле.
супрун даже не подозревает, что украинский продажный дохтурь может кого-то зарезать специально и доказать этот факт, при сложившейся круговой поруке , практически не возможно.
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Да-да. Я вспомнила (было лет 10 назад), как мужа соседки по даче положили в больницу. Сделали операцию. И зачем-то взяли и расправили спайки на кишечнике. Он умер. Врач исчез. Сказали, что он в отпуске. Соседка слегла с болями в сердце. А врач практикует до сих пор. И вряд ли этот врач реформировался)
А сколько ошибок допускают лаборанты, когда берут кровь из пальца! Казалось бы...
Вот такая у нас медицина.
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вот пусть там и думает, от нас подальше, в высокоразвитых странах авы с антошенькой нет, а здесь из-за них так думать нельзя
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я как и Вы, не в захвате от возможности брать органы у живых людейи меня это тоже волнует ибо много за рулем. но что бы развиваться нельзя топтаться на месте,
а про антошеньку и... прошу перевести на нормальный,не понял
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ну да! теперь берегитесь чтобы вас на органы не заказали, лучше запастись какой-нибудь хронической болячкой дабы не стать жертвой развития медицинского туризма
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Только что всех призывала вакцинироваться. А теперь вот это. И поди пойми - она потому и призывала, чтобы сразу на органы?
А если не вакцинироваться, то пить горькую беспробудно, чтобы соседи да родственники не вздумали воспользоваться твоими родными органами)). То то я думаю, что это так странно люди друг на друга смотрят). Приглядываются, выбирают уже... ух..
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в проблеме трансплантации как и в проблеме с абортами есть очень тонкая грань,
а мертв ли тот из которогo вынимают органы?
а те куски, которые врачики вытаскивают из женщины - человечек ли ето был?
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да, и еще как проверить вынули органы только из тех, кто согласие давал или нет
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Вроде и хорошее дело.. но будет расти и чёрная трансплантация.. Могут ли медики гарантировать, что спасая чью то жизнь .. не погубят несколько других..?
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а вы не заметили, что с побегом супрун школьники в обмороки не попадали? кто знает что это было...
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Ну хоть какое-то улучшение в медицинской системе. Это радует.
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Поддерживаю двумя руками. У нас ушёл год , чтобы добиться трансплантации почки жене бойца - добровольца 3-й группы по ранению , плюс жили в вагончике железном , так сами из оккупированной территории Донецкой области .Смогли собрать 10 тысяч евро , а надо было 54 тысячи долларов. Бойня с Минздравом была нелёгкая , и это учитывая , что ходили и требовали волонтёры и военные с боевыми наградами. Всё получилось в результате , но еле успели спасти.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПрограмма трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав
 
 
 
 
 
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