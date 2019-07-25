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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2293) Ткаченко Александр (34) Гетманцев (8)

 На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский и будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" на встрече в четверг не поднимали кадровые вопросы, но могут обсудить их на следующей неделе.

"Никаких кадровых вопросов не обсуждали. Мы понимаем, на сегодняшний день этих решений нет. Они должны быть приняты в ближайшие недели. Об это разговоров вообще не было", - сказал кандидат в нардепы по списку "Слуги народа" Данил Гетманцев "Интерфакс-Украина" после встречи в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Другой кандидат в народные депутаты – гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко также отметил, что кадровые вопросы на встрече не поднимались.

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"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3139585
 
 
 Топ комментарии
 
сложна даже сказать какая из рож на фото отвратительней, слева или с права.
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Обсуждение кадровых вопросов заключается в том, кто из них будет в ВР играть на рояле.
На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 204
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Посмотри в зеркало и увидишь ее в центре. На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5685
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сложна даже сказать какая из рож на фото отвратительней, слева или с права.
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спасибо тебе за ответ, главное, что ты посмотрел, так, что поверю тебе на слово.
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Год назад написали что это президент и глава КГГА - умерли бы от смеха...А сейчас не смешно..Ну что же - навыбирали "слуг" - не удивляйтесь что теперь бардак в доме, "хазяева" блин
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а наплевать на эту свинью, вытри о неё свои подошвы.
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Головне- контролювати фракцію, щоб не розповсюджувались там метастази ************** та кононенківщини..
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ага, ввести панщину, где за непослушание зелебоба будет лишать отщепенцев статуса помещика, забирать родовое поместье, а особо непокорных высмеивать на сцене 95 квартала.
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Там інші болячки - богданізм та портновська коломойщина.
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члЄнам фрИакции спочатку треба пояснити що таке "кадрове питання". Багато з них не в темі, про які фото кадри йде мова
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не суди всех по себе,ты ж ,к гадалке не ходи,с портретом овоща спишь
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До речі , рахунок по депутатських мандатах між СН та ПЄС - 254 проти 25.. Це значно болячіше і жорстокіше, ніж Аргентина-Ямайка..
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Разве у ПЕСа 25?
Говорили, что у него 23, а у Вакарчука 20.... На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6617
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+2 по мажоритарці.
В лівому верхньому кутку побачиш кількість депутатів фракцій новообраної Ради:
https://www.pravda.com.ua/
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Обсуждение кадровых вопросов заключается в том, кто из них будет в ВР играть на рояле.
На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 204
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На этом фото не хватает физиономии Коломойского....
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Майже половина кандидатів від СН --мають середню освіту та були безробітними. Вернувся 1917р,коли хто був ні чим,тот став депутатом,керівником. Тепер будуть так же грабувати,попирати закони і конституцію. А про якість законів---Україна буде в великому лайні. Приходить єра--шахраїв, пройдисвітів,ворогів України,гопників і прдурків.
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Василий Казимко


Вернувся 1917р,коли хто був ні чим,тот став депутатом,керівником...
На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6389

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Пропоную всім слугам і служанкам пройти тест на наркозалежність в незалежній лабораторії.
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Знакомый, с которым мы
перестали активно общаться с 2015 г., переметнулся перед этими выборами в
«Слугу народа» и по мажоритарке стал нардепом.Вчера встречаю чувака с его
окружения.Я: - Поздравил уже нардепа?Чувак: - Та не, он в Киеве.Я: - Так официально еще не
объявили нардепом!Чувак: - Так его вызвали.Я: - Куда?Чувак: - В администрацию президента
(с гордостью) !!!П.С. И я задумался…. А зачем,
еще не утверждённого нардепа, вызвали в
АП?А потом вспомнил, что перед
выборами против него открыли дело за возможную растрату бюджетных средств!И нарисовался такой
сценарий вызова в АП: пацан, у тебя есть проблемы, но если ты присягнёшь на
верность и будешь по команде давить кнопку, то мы можем порешать твои проблемы….


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко
 
 
 
 
 
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