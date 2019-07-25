 На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко

"Никаких кадровых вопросов не обсуждали. Мы понимаем, на сегодняшний день этих решений нет. Они должны быть приняты в ближайшие недели. Об это разговоров вообще не было", - сказал кандидат в нардепы по списку "Слуги народа" Данил Гетманцев "Интерфакс-Украина" после встречи в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Другой кандидат в народные депутаты – гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко также отметил, что кадровые вопросы на встрече не поднимались.
"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сказал он.
Иакции спочатку треба пояснити що таке "кадрове питання". Багато з них не в темі, про які фотокадри йде мова
Говорили, что у него 23, а у Вакарчука 20....
В лівому верхньому кутку побачиш кількість депутатів фракцій новообраної Ради:
https://www.pravda.com.ua/
Вернувся 1917р,коли хто був ні чим,тот став депутатом,керівником...
перестали активно общаться с 2015 г., переметнулся перед этими выборами в
«Слугу народа» и по мажоритарке стал нардепом.Вчера встречаю чувака с его
окружения.Я: - Поздравил уже нардепа?Чувак: - Та не, он в Киеве.Я: - Так официально еще не
объявили нардепом!Чувак: - Так его вызвали.Я: - Куда?Чувак: - В администрацию президента
(с гордостью) !!!П.С. И я задумался…. А зачем,
еще не утверждённого нардепа, вызвали в
АП?А потом вспомнил, что перед
выборами против него открыли дело за возможную растрату бюджетных средств!И нарисовался такой
сценарий вызова в АП: пацан, у тебя есть проблемы, но если ты присягнёшь на
верность и будешь по команде давить кнопку, то мы можем порешать твои проблемы….