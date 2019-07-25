 На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы: на следующей неделе будут, - Ткаченко

"Никаких кадровых вопросов не обсуждали. Мы понимаем, на сегодняшний день этих решений нет. Они должны быть приняты в ближайшие недели. Об это разговоров вообще не было", - сказал кандидат в нардепы по списку "Слуги народа" Данил Гетманцев "Интерфакс-Украина" после встречи в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Другой кандидат в народные депутаты – гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко также отметил, что кадровые вопросы на встрече не поднимались.

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"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сказал он.