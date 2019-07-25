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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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 Военная прокуратура и СБУ задержали российский танкер "NEYMA", блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли

Военная прокуратура совместно с Службой безопасности Украины задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Об этом сообщает СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе. Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ)", - сообщает СБУ.

Военная прокуратура и СБУ задержали российский танкер NEYMA, блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли 01
Военная прокуратура и СБУ задержали российский танкер NEYMA, блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли 02
Военная прокуратура и СБУ задержали российский танкер NEYMA, блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли 03

В украинской спецслужбе отмечают, что такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

"По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование… 24 июля по информации украинских пограничников в порт Измаил (Одесская обл. – ИФ) под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сообщают в СБ Украины.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии 25 ноября 2018г российские владельцы изменили название танкера "NEYMA" на "NIKA SPIRIT".

"Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - проинформировали в СБ Украины.

Также в спецслужбе напомнили, что по инициативе Военной прокуратуры Совет национальной безопасности и обороны Украины соответствующим решением, введенным в действие указом президента Украины от 19 марта 2019г №82/2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО "ЮВАС ТРАНС", а именно: заблокированы активы предприятия, ограничены торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139583
 
   
 Топ комментарии
 
Всі члена команди які були на судні під час блокування каналу та українських кораблів мають бути арештовані як морські пірати і їх покази мають бути використані проти росії, щоб визнати росію країною - піратом! А судна та кораблі країни пірату підлягають арештам у всіх портах світу, або негайному знищенню в морі для усунення небезпеки світовому судноплавству!
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Отлично! Арестовать и продать с молотка в счет репараций от раски-педераски за оккупацию Крыма и войну на Донбассе!
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Тепер зрозуміло, якого біса вчора затримали наше судно в Єйську.
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При мародёре такой муйни уж точно не было... Верните нам
мародёра! Зелебоба, хватит сливать Украину! Не забудИм, не прАстим!!!
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Отлично!
Теперь нужно не дрогнуть. Экипаж отправить под следствие. Судно - на отстой.
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Украинцы - одна из самых умных и скромных наций мира.
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я надеюсь, команду катера посадили?
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что значит какого?
А какого наши сидят?

Вот украинцев отпустят, потом россиян отпустят. Ну а на нет и суда нет...

Иначе украинцы сидеть будут до 22 века. И все будут рассказывать, что это политический вопрос и выражать глубокую озабоченность.
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Все тут так восторгаются гениальными действиями СБУ, немного забывая тот факт что это их работа. И видимо страшно лицемерят зная что именно СБУ в ответе за то что сейчас происходит на заводе Arcelor и что потенциально будет стоить Украине миллионов долларов недополученных инвестиций
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Які викиди? Фонили деталі нового обкладення, що знайшли "якби" походу інших перевірок.
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Не будете наивными, экоцид выбрали не потому что там все так ужасно с экологической обстановкой, по крайней мере последние 40 лет она там всех устраивала. Ее выбрали потому что это единственная статья которую имеет право рассматривать СБУ. Очевидно что эти люди просто хотят отжать для "кого-то" самый большой завод Украины
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Ну так переедь в Кривой Рог и поживи там немного , а когда твои дети или ты заболеешь раком , мы здесь будем обсуждать инвестиции и по какой статье СБУ может вести расследование
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Ну так закрой предприятие к черту, все проблемы сразу решатся, вот только пол города без работы останется, но ничего это ведь пустяки перед желанием ряда чиновников попариться на экологической теме. Ничего народ поймет, простит))
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Дурки ! Речь идёт , что они ещё в 2016 должны были поставить фильтра на выбросы и под любыми предлогами сроки отодвигали . Минприроды ставило сроки и потом по их просьбе продлевали , не за бесплатно скорее всего ,как у нас делается . Ни о каком закрытии предприятия не идёт и речи . Там просто белье не белое , а красное от выбросов и раковых заболеваний в разы больше чем в среднем по Украине
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здравствуй, старший стрелочник...и пошел ...
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Ну, раньше СБУ столь гениальными не были. СБУ, конечно, работало и раньше, но сейчас они просто загляденье. Так чего ж не восторгаться? Раньше нас так не баловали.
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О последствиях СБУ подумало? Ответка будет не хилой. Вангую, что перекроют укр-кораблям пролив или задержут пару суден.
Запасаемся попкорном, нас ждёт кино.
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Кацап у тебя Сибирь горит у меня уже попкорн закончился, а вы всё никак не потушите
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задерживать - второе спряжение. палишься, кацапа, на плохом русском. Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 3009
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Прізвища та дані рашистських військових що воювали проти українських моряків також відомі. З"являться десь в Україні , Європі, тій же Турляндії їх і зарештують.Буде обмінний фонд після суду та колонії.
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Турки не видадуть, а в Європу москалям цар заборонив.
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Сейчас рус пираты в ООН побегут жаловаться .... а так неплохая попытка для начала Молодцы наши.
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Подкиньте туда пору кило героина , для пущей убедительности и мотивации .Против парашенцев все средства хороши ! Давно пора ловить мокшан , как обменный материал .
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Пиратов полагается протаскивать под килем и вешать на реях.
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24.07.19 14:48 Спонсор терористів "ЛНР" Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську: З політикою не зав'язую. А тут про якесь іржаве кацапське корито у піпла оргазм СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 4763
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По перше - він вийшов, згідно рішення суду, про зміну запобіжного - під домашній арешт!...а якщо він є те, про що ти пишеш, чому за 5 років не завершено слідство, та він не сидить?
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слідство завершено, справа в суді розглядається
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Дуже схоже на підставу зі сторони фсб. Не такі вони вже й дурні щоб слати таке судно в Україну, просто перейменувавши (що по базі зразу видно). Видно хочуть градус протистояння підвищити, сильніше заблокувати Азовське море під цим соусом, або ще щось...
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Та що би вони там не хотіли, а робити з ними щось треба. Операція цілком законна, так що хай москалі бачать, що починають вигрібати, і кум мертвечук не допоможе.
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А може просто судно підставилось,щоб наших моряків було на кого обмінювати.Якщо так,то це маленький цьомик від ПУ для ЗЕ
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Наконец реальная ответка за нападение на катера, Порось мог только грозно щеки раздувать да вводить идиотское ВП на месяц.
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кацапы просто уху ели. на корыте, участвовавшем в пиратском захвате, приперлись в государство, против которого пиратствовали на этом же корыте.
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Це все від безкарності. Україні треба перестати соплі жувать.
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А чего им было не уху есть, если до сих пор им все сходило с рук? Любой гопник быкует, если ему не показать кулак.
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Смело, а раньше спрашивали у путина, а что скажет Европа.
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Перейменований за принципами "побєдобєсія" - NIKA SPIRIT можна вільно перекласти як ДУХ ПОБЕДЫ СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 7066
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Ага, думали их не узнают в новом гриме. Ну тупыыеее ...
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Договорняк з москалями.
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Сделать аналогично, как они с нашими моряками и кораблями.
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Вообще-то сам по себе танкер NEYMA ничего и никого не блокировал. Маневры по блокированию прохода украинских катеров по Керчь-Еникальскому осуществляли конкретные физические лица - капитан и экипаж, управлявшие танкером NEYMA, которые, в свою очередь, выполняли преступные указания других лиц - диспетчеров, администрации порта Керчь, ФСБ и т.д. Танкер можно задержать как вещдок, ну как машину на штрафплощадку при ДТП пока решается вопрос об ответственности водителя. Главный вопрос с танкером задержаны ли его "водители" и причастны ли они к блокированию наших катеров.
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По законам це пірацьке судно, а команда пірати.
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только показывая зубы
научим всех уважать себя
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Попались сволочи ,на РЕИ пиратов и убийц !!! СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 9473
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Наш Зе оказался реально с железными яйцами, браво, так держать!
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Ага! Ты ничего не попутал? Он яйцами сейчас играет на банковой сам знаешь где играет, а судно и без его участия сюда бы зашло и было бы арестовано.
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Причем тут зы,баран ,посмотрим на его теперь дальнейшие действия
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судить весь экипаж по статье терроризм и по 15 лет зоны
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СБУ отработали четко. Пердаки у кацапов на местных угро-финских форумах уже ярко полыхают))) Моксели в истерике, негодуют)))
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И порохоскот с ними заодно,активно осуждает задержание и доказывает,что Педя бы такого не позволил
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Чмо каломойское (или ольгинское) хлебни стекломою и забудься! А то перегреешься тут от стараний, урод шелудивый...
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Обмен "любезностями". В Украине задержан российский корабль, в РФ (Ейск) - украинский.
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Наоборот-на Ватной Дзюдохерии украинский-и тут же в Украине кацапский.Долг платежом красен
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Может быть. Нужно знать даты задержания.
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Какие молодцы это СБУ!

Как это здорово поможет делу освобождения украинских моряков!

Ну, и команда танкера, во главе с комсоставом, они же все агенты?
КГБ? ФСБ? ГРУ?
И прочая... и прочая... и прочая...

Так ведь, хлопци?
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Если ***** решило таким образом решить вопрос с выдачей наших моряков, то можно только приветствовать. Обменять и моряков и суда.
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це кацапи хочуть обміняти, а повинні просто відпустити без будь-яких умов. їм же сказали, затримали незаконно і крапка.
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При новом клоуне-барыге торговля с ********** процветает...
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а тьі узкомозгльій, комплимент от ольгинского вьісера отличить не можешь. для особо одарьонньіх еще и смайл в конце. нет все-равно находятться отстальіе.
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Молодцы, теперь есть кого менять. Танкер пока оставим себе.
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Это хорошо! а с чего это вдруг российский танкер зашёл в порт Измаила?! Какого х... они туда заплыли?!
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Так владелец сменил название и думал что не опознают.
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да то понятно, но что танкер кацапский под флагом РФ вообще делает в Украине???
Може это такая многоходовочка Пу и Зе....и может стороны видно так договорились, чтобы потом обменять моряков.) Ну одна так из версий....
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По другому в Европу не попадешь. Разве если через Ламанш.
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@лять неужели дождались? Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 8080
СЛАВА УКРАИНЕ! Військова прокуратура і СБУ затримали російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 5026

псы. слышу как за паребриком начинают рваться пердаки свиноросов
самое время проверить насколько крепкие яйца у Владимира Алесандровича)
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Ай красавцИ !! Мабуть перший позитив за тиждень,цікаво хто віддав наказ
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Экипаж уже отправлен домой. - Компания-судовладелец. Шо, опять?
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Непонятно - лаптеногие совсем идиоты, чтобы простым переименованием замаскироваться? И притопать в Украинский порт? Или там что-то другое? Может какая многоходовОчка *Уйла?
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До чого тут "Браво СБУ"? Це елементарна спецоперація КГБ. Просто перевірка на вшивість нової влади. Не затримати це іржаве корито СБУ не могла. Екіпаж весь замінений, тому не причетний до керченського конфлікту. Судно порожне, прийшо ніби на ремонт, наче в Росії це корито нема де ремонтувати. Для України нема вибору: затримали - хай на весь світ про порушення міжнародних норм, хоча власник корита підсанкціями і його кораблі МАЮТь бути арештовані: не затримали - то слабаки (літературною мовою), з ними можна все що завгодно робити.
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))) Ответная дешёвая постановка от козломордых . Наших моряков эти ипланы не могут просто так отпустить без имиджевых потерь , поэтому прислали на заклание этих ******* ... Теперь грядёт обмен ...Сценаристы в фэсэбэ никудышние . А Стоуна подключить писать сценарии видимо дорого .))) Ипанашки .)))
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Всех членов экипажа, которые участвовали в блокировании наших катеров нужно засадить на нары за пособничество в пиратстве !!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенная прокуратура и СБУ задержали российский танкер "NEYMA", блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли
 
 
 
 
 
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