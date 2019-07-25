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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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 СБУ задержала российский танкер "NEYMA", блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в Измаиле российский танкер "NEYMA", который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Готовят ходатайство в суд о его аресте.

Об этом сообщает СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе. Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ)", - сообщает СБУ.

СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли 01
СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли 02
СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли 03

В украинской спецслужбе отмечают, что такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

"По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование… 24 июля по информации украинских пограничников в порт Измаил (Одесская обл. – ИФ) под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сообщают в СБ Украины.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии 25 ноября 2018г российские владельцы изменили название танкера "NEYMA" на "NIKA SPIRIT".

"Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - проинформировали в СБ Украины.

Также в спецслужбе напомнили, что по инициативе Военной прокуратуры Совет национальной безопасности и обороны Украины соответствующим решением, введенным в действие указом президента Украины от 19 марта 2019г №82/2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО "ЮВАС ТРАНС", а именно: заблокированы активы предприятия, ограничены торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3139583
 
   
 Топ комментарии
 
Всі члена команди які були на судні під час блокування каналу та українських кораблів мають бути арештовані як морські пірати і їх покази мають бути використані проти росії, щоб визнати росію країною - піратом! А судна та кораблі країни пірату підлягають арештам у всіх портах світу, або негайному знищенню в морі для усунення небезпеки світовому судноплавству!
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Отлично! Арестовать и продать с молотка в счет репараций от раски-педераски за оккупацию Крыма и войну на Донбассе!
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Кацап у тебя Сибирь горит у меня уже попкорн закончился, а вы всё никак не потушите
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Прізвища та дані рашистських військових що воювали проти українських моряків також відомі. З"являться десь в Україні , Європі, тій же Турляндії їх і зарештують.Буде обмінний фонд після суду та колонії.
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Турки не видадуть, а в Європу москалям цар заборонив.
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Сейчас рус пираты в ООН побегут жаловаться .... а так неплохая попытка для начала Молодцы наши.
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Подкиньте туда пору кило героина , для пущей убедительности и мотивации .Против парашенцев все средства хороши ! Давно пора ловить мокшан , как обменный материал .
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Пиратов полагается протаскивать под килем и вешать на реях.
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24.07.19 14:48 Спонсор терористів "ЛНР" Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську: З політикою не зав'язую. А тут про якесь іржаве кацапське корито у піпла оргазм СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 4763
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По перше - він вийшов, згідно рішення суду, про зміну запобіжного - під домашній арешт!...а якщо він є те, про що ти пишеш, чому за 5 років не завершено слідство, та він не сидить?
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Дуже схоже на підставу зі сторони фсб. Не такі вони вже й дурні щоб слати таке судно в Україну, просто перейменувавши (що по базі зразу видно). Видно хочуть градус протистояння підвищити, сильніше заблокувати Азовське море під цим соусом, або ще щось...
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Наконец реальная ответка за нападение на катера, Порось мог только грозно щеки раздувать да вводить идиотское ВП на месяц.
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кацапы просто уху ели. на корыте, участвовавшем в пиратском захвате, приперлись в государство, против которого пиратствовали на этом же корыте.
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Це все від безкарності. Україні треба перестати соплі жувать.
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Смело, а раньше спрашивали у путина, а что скажет Европа.
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Перейменований за принципами "побєдобєсія" - NIKA SPIRIT можна вільно перекласти як ДУХ ПОБЕДЫ СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 7066
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Договорняк з москалями.
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Сделать аналогично, как они с нашими моряками и кораблями.
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Вообще-то сам по себе танкер NEYMA ничего и никого не блокировал. Маневры по блокированию прохода украинских катеров по Керчь-Еникальскому осуществляли конкретные физические лица - капитан и экипаж, управлявшие танкером NEYMA, которые, в свою очередь, выполняли преступные указания других лиц - диспетчеров, администрации порта Керчь, ФСБ и т.д. Танкер можно задержать как вещдок, ну как машину на штрафплощадку при ДТП пока решается вопрос об ответственности водителя. Главный вопрос с танкером задержаны ли его "водители" и причастны ли они к блокированию наших катеров.
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По законам це пірацьке судно, а команда пірати.
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только показывая зубы
научим всех уважать себя
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Попались сволочи ,на РЕИ пиратов и убийц !!! СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував у Керченській протоці українські військові кораблі - Цензор.НЕТ 9473
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Наш Зе оказался реально с железными яйцами, браво, так держать!
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судить весь экипаж по статье терроризм и по 15 лет зоны
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СБУ отработали четко. Пердаки у кацапов на местных угро-финских форумах уже ярко полыхают))) Моксели в истерике, негодуют)))
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И порохоскот с ними заодно,активно осуждает задержание и доказывает,что Педя бы такого не позволил
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Обмен "любезностями". В Украине задержан российский корабль, в РФ (Ейск) - украинский.
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Наоборот-на Ватной Дзюдохерии украинский-и тут же в Украине кацапский.Долг платежом красен
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала российский танкер "NEYMA", блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли
 
 
 
 
 
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