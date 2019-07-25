 "Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Красносельская рассказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?".

"Среди первоочередных инициатив... это необходимость сфокусировать Антикоррупционный суд на дела топ-коррупции, иначе увы, у нас снова может быть проблема - заблокированный тысячами дел суд, который просто не может уделить первоочередное внимание тем делам, ради которых он и создавался. Например, бывшего председателя Государственной фискальной службы и т.д. Поэтому среди первых инициатив - Антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции", - сказала Красносельская.

Также среди антикоррупционных инициатив "Слуги народа" - возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников.

Кроме того, один из первоочередных шагов - перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы прилагаем все усилия, чтобы начать работу 5 сентября, - замглавы Антикоррупционного суда Крук

"Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Что не ввело - от этого количество проверенных деклараций, качество проверок, увы, не изменилась. Соответственно, наш план ... перезагружать НАПК - один из первых шагов, выбрать нового одного ответственного руководителя НАПК по процедуре, схожей с подбором судей Антикоррупционного суда, ибо это та процедура, которая сработала", - рассказала Красносельская.

Она подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019-2023 годы.

"Для нас на самом деле вопрос, нужна антикоррупционная стратегия, не нужна, вообще не стоит. Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года", - проинформировала Красносельская.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка уточнил, что редакция статьи президентского законопроекта о конфискации активов, приобретенных чиновниками незаконным путем, которая касается уголовной ответственности за незаконное обогащение, согласована с экспертами МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение

3 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о "гражданской конфискации коррупционных активов чиновников", предусматривающий возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс положениями, устанавливающими уголовную ответственность за получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы.

Кроме того, проектом закона предлагается на законодательном уровне решить вопрос об обеспечении надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).