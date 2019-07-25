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 Политика Украины
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Все про:конфискация (407) НАПК (702) Антикоррупционный суд (451) Красносельская (1) Слуга народа (169)

 "Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии,, которые должна принять ВР IX созыва.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Красносельская рассказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?".

"Среди первоочередных инициатив... это необходимость сфокусировать Антикоррупционный суд на дела топ-коррупции, иначе увы, у нас снова может быть проблема - заблокированный тысячами дел суд, который просто не может уделить первоочередное внимание тем делам, ради которых он и создавался. Например, бывшего председателя Государственной фискальной службы и т.д. Поэтому среди первых инициатив - Антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции", - сказала Красносельская.

Также среди антикоррупционных инициатив "Слуги народа" - возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников.

Кроме того, один из первоочередных шагов - перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы прилагаем все усилия, чтобы начать работу 5 сентября, - замглавы Антикоррупционного суда Крук

"Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Что не ввело - от этого количество проверенных деклараций, качество проверок, увы, не изменилась. Соответственно, наш план ... перезагружать НАПК - один из первых шагов, выбрать нового одного ответственного руководителя НАПК по процедуре, схожей с подбором судей Антикоррупционного суда, ибо это та процедура, которая сработала", - рассказала Красносельская.

Она подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019-2023 годы.

"Для нас на самом деле вопрос, нужна антикоррупционная стратегия, не нужна, вообще не стоит. Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года", - проинформировала Красносельская.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка уточнил, что редакция статьи президентского законопроекта о конфискации активов, приобретенных чиновниками незаконным путем, которая касается уголовной ответственности за незаконное обогащение, согласована с экспертами МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение

3 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о "гражданской конфискации коррупционных активов чиновников", предусматривающий возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс положениями, устанавливающими уголовную ответственность за получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы.

Кроме того, проектом закона предлагается на законодательном уровне решить вопрос об обеспечении надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Источник: https://censor.net.ua/n3139582
 
   
 Топ комментарии
 
Бидлу такі гасла подобаються. Грабь награбленное! Экспроприация эксроприаторов!
Тільки забули, що потім в ночі приїжджає "воронок".
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цікаво, під яку статтю КК чи адмін кодексу цей висер можна підвести?...ляпають різну фігню язиками, як скажені собаки...аж слина летить...Хоча, наші "судді" можуть все, що завгодно "за дополнітєльную плату" оголосити іменем зєлєбєні України...
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Граждан будут набирать из синагоги,одевать в кожанки и выдавать наганы,продразвёрстка начинается.Было уже,лет сто назад,но малоросы и хохлы видать забыли,потомки чекистов вам напомнят.
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Постройте сами логическую цепочку,при которой можно охватить сразу всё.
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грабь награбленное? Или взять - и поделить? "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів - Цензор.НЕТ 3050
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че тут вообще думать - взять все и поделить!
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"Верным путем идете, тофарищи !!!" Практику "громадянських конфіскацій ОРДЛО" по всій Україні !!! Ура, зебіли !!!
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Чайка Київ
"Верным путем идете, тофарищи !!!" Практику "громадянських конфіскацій ОРДЛО" по всій Україні !!! Ура, зебіли !!!

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Гражданская конфискация гастронома "Метро" в Донецке

"Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів - Цензор.НЕТ 8291
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главное - чтобы они сами хоть понимали о чем говорят... просто пока - о чем говорят...
и не спешили что-то делать руками.... (пусть с дядями посоветуются)))))
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Так це вже було в 1917-1918, проголосували і забрали, справа в тому що сподобавшийся будинок чи інша нерухомість не завжди належить чиновникам, але то таке, проголосують ще раз.
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В країні де усе робиться по сірому, це виглядає як якийсь геноцид чиновників
Ми їх хочемо винищити чи заставити працювати?
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В них часу мало, через рік тікати, збирають те що лежить на поверхні.
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Фабрику построил Карл,
Нет, ты понял, Карл, это же был Карл !!!! 😁
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Хорошая замутка , порохоботы тоже - ЗА ! Чего же за правильное не ЗА ?
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Во-1-х, "гражданская конфискация" - это там где не работают законы, вон хотя бы в Сомали или на дамбасе.
Во-2-х, имущество приобрененное на доходы выше чем указаны в налоговой декларации, в нормальных странах проверяется у всех - не только у чиновников.
Например в стране куча ФОПов имеющих миллионные обороты но сидящих на минимальном налоге. Если трясти, то давайте уж всех, начать можно с ближайшего ресторана - посмотрпть на какой ФОП пробивается алкоголь, оценить его дом+машину и заставить объяснить происхождение. Не может - пусть уплатит 20% НДС в казну.
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Красносельская, пацанка, а то что лично наФОПила може тоже "граждански конфисковать"? А? Ты не против? Грантоедка!
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"Згідно з нормами запропонованого Зеленським законопроекту, передбачається конфіскація незаконних активів за рішеннями суду в цивільному порядку без обвинувального вироку". "До кримінальної відповідальності за незаконне збагачення притягуватимуть у разі, якщо предметом незаконного збагачення будуть активи, що перевищують значний розмір, як це визначено у Конвенції ООН проти корупції". Підсвинків поділять на дві групи. В тих, що небагато вкрали у народа просто конфіскують награбоване (громадянська конфіскація). В тих хто вкрав багато, притягнуть як Хряка до кримінальної відповідальності з конфіскацією награбованого.
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кстати у зели тоже можно незадекларированный дом отобрать
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а вообще закон хороший только выписать его правильно нужно, и касаться он должен в первое время только чиновников, которые на службе по 20 лет а имеют дворцы и миллионы кешем
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бенЮ будем обдирать?!да сопля зеЛеная?!
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Нужно уточнить, что такое гражданская конфискация. Потому что вот есть дом Пшонки после "гражданской конфискации".

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов
 
 
 
 
 
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