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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Тейлор (71) Тимошенко (24355) Батькивщина (1812) Волкер Курт (464)

 Тимошенко встретилась с Волкером: обсудили результаты выборов и ситуацию в Украине. ФОТО

В четверг, 25 июля, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".

Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности, результаты проведения досрочных парламентских выборов, возможности для проведения реформ, прежде всего, борьбу с коррупцией, а также вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Тимошенко подробно проинформировала Волкера о предложенном "Батькивщиной" плане по реформированию страны - 8 законопроектов за 100 часов.

В частности, принятие законопроектов по деофшоризации, которые, по мнению Тимошенко, позволят Украине получить средства для развития, уничтожить теневую экономику и коррупцию, принятие нового Налогового кодекса в качестве ключевого мероприятия для уменьшения давления на малый и средний бизнес и стимулирования экономического роста и закона об отсутствии срока давности преступлений по наживе на войне

Речь шла также о военной агрессии России на Донбассе, возможных путях окончания войны и установления мира на Донбассе.

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В связи с этим Тимошенко поблагодарила США за помощь Украине и призвала демократический мир к активизации усилий для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе.

Лидер "Батькивщины" также подчеркнула важность сохранения политики санкций против России до прекращения войны на Донбассе и возврата Крыма Украине.

"Я благодарю за все ваши усилия по установлению мира в нашем государстве. Мы это очень высоко ценим. Только вместе мы сможем преодолеть российскую агрессию", - сказала Тимошенко.

Со своей стороны Волкер заверил в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, отметив, что США и впредь будут прилагать усилия для установления мира на Донбассе.

Во встрече также принимали участие временный поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор и заместитель председателя партии "Батькивщина", глава комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

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Тимошенко встретилась с Волкером: обсудили результаты выборов и ситуацию в Украине 01
Тимошенко встретилась с Волкером: обсудили результаты выборов и ситуацию в Украине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139580
 
   
 Топ комментарии
 
У нее 3е место на выборах. У Петра - 4е.
Если она - сбитая летчица, то кто в таком случае Порошенко?
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Надо видимо опять косу накручивать, али в брюнетки красится.
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Шо там с этой сбитой летчицей обсуждать?
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Шо там с этой сбитой летчицей обсуждать?
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Надо видимо опять косу накручивать, али в брюнетки красится.
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щас в тренде "Зеленой Гребешок" и перо в задницу.. Баба Йуля тренируется!
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это точно, поэтому порохокряка никуда больше и не приглашают
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Остроумными ходами жди своего часа!
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Порохатый и без приглашения в окно влезет..
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У нее 3е место на выборах. У Петра - 4е.
Если она - сбитая летчица, то кто в таком случае Порошенко?
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Так она президентские выборы всрала три раза подряд, и последние всрала даже Пете)) А партия и выборы преза это разные вещи. Кстати набрали они одинаково. По моему у Пети даже больше будет депутатов ибо по мажоритарке больше набрал. Так шо опять бабка в пролёте. Ну и главное -- бабку кинули с её претензиями на премьерство. А как хотела, как визжала шо ВОня эффективный премьер..и такого пинка под зад получила смачного. Так что да збитая лётчица.
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Грандиозная пабьеда Бахини ога. Это при том шо Петя сразу после президентского срока, а Жюля сидела в Раде и лапшу на уши вешала с фантастическими обещаниями. Чистая победа Пети.
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Это не победа, это констатация того, что она все еще в большой политике Украины, в отличие от многих других, кто пролетел мимо.
И, учитывая то, что она набрала даже несколько больше экс-президента на выборах в Раду и немного меньше - на выборах президента - по влиятельности они примерно равны. Так что либо они оба - сбитые летчики, либо они оба не сбитые летчики.
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она тайный осведомитель Волкера и США, если что надумает ЗЕленая сопля плохого, то Юля сразу сообщит своевременно и куда надо!
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Как раз сбитая 🐷 собралась в долгосрочный отпуск.А сегодня на допрос в гбр.А там и # не за горами.
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Карочє! Ковапь кує коня, а жаба ногу наставляє.
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волкер тьотю о чем то предупредил? ) наверное у них свои планы на премьера есть...
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Петя в отпуск собирается или на допрос?)
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а чо тебе петя?ту вон за руками зелебени смотри...
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В отпуск. На допросе он вчера уже был, но почему-то его побоялись о чём-то спрашивать.
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Тимошенко зустрілася з Волкером: обговорили результати виборів та ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 4218да побоялись, сказали чтобы пришёл когда назначено
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Он тебе не Петя. Он просто взял тайм-аут, чтобы дать Кварталу смачно грохнуться мордами об экономический асфальт.
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а кто он, свыня зажравшаяся и мародёр, так лучше?
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Лучше так: "зелебобики - *удаки, которые убедятся в этом лично, изучая труп мыши, которая повесилась в их пустом холодильнике"
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фантазируй дальше, но лучше уже без меня)
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зелебобу почему не пригласили? кто будет в перерыве встречи веселить гостей?
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Зеленский в Волкером за последние 2 месяца уже несколько раз встречался. Или по-твоему он должен присутствовать на всех встречах Волкера?
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для меня зелебоба, после его первых кадровых назначений превратился в подсвинка №2, уверенно идущего по стопам хряка мародера и все его заявления, я сейчас воспринимаю не больше, чем песенки шута карлуши, а его клятвах заверенных дурацким лбом.
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Посмотрим. Выборы закончились, на новый майдан он пока не наработал - так что пока наблюдаем.
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Меня оценки иностранных злопыхателей и прочих мерзавцев не интересуют.
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Ты просто молод и наивен.
Погугли для просвещения: кто такой Алексис Ципрас, и чем быстро закончилось его премьерство. Он тоже попервоначалу начал размахивать саблей.
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Ты просто любишь совать свой нос в чужие дела и лезть со своими глупыми и никому не нужными советами и оценками туда, где ты нафиг не нужен.
И да, проницательность - это тоже не твое.
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Короче, как и вчера, у тебя вместо аргументов - персональный наезд.
Жаль. Мне показалось что ты начал умнеть.
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Это не персональный наезд - это порсональный посыл натрибу в ответ на то, что охамевшее иностранное чмо посмело меня оценивать.
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Я - это я, а ты - крайне неуважаемое никто, вечно сующее свой длинный нос в чужие дела.
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Со мной здесь беседуют куда охотнее чем с тобой.
Подумай об этом.
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я против любых майданов, каждый новый майдан это путь от хомосапиенса к питекантропу. Долбаные революции ничего кроме крови и нищеты не приносят, мало что ли книг по истории о них написано? уже наблюдал за порохохряком год когда то, достаточно нанаблюдался, теперь буду писать по факту, каждого действия зелебобы и не только его, а всей этой скотской массе дорвавшейся до власти.
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Майдан - это крайняя мера, а не панацея. Потому против Порошенко Майдан и не собирали - он был плох, но не на столько.

"достаточно нанаблюдался, теперь буду писать по факту"

Для чего? Выборы прошли, майдана ты не хочешь. Цель какая?
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чтобы выразить свое мнение о происходящем, пересичному громадянину не нужна никакая цель, цели только у политиков, а граждане должны говорить устраивают их политики или нет, меня не устраивает сейчас кадровая политика зелебобы и я об этом пишу, или мне нужно подождать, пока у меня какая то конкретная цель появится?
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А, ну просто выражать свое мнение - это почти тоже самое, что и наблюдать.
А то я тут: "достаточно нанаблюдался, теперь буду" ошибочно увидел решимость к чему-то большему.
А критиковать власть по существу - всегда полезно.
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Ну не быть тебе премьером, не быть, даже если со всевышним встречу проведешь))....Посмотрите на лицо Волкера.. кто ты девушка с 8%?))
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У нее 26 мандатов по партийным спискам + мажоритарка. И она вполне может войти в коалицию.
В любом случае - Волкеру виднее, с кем ему встречаться.
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Тоже мне событие.
Пора уже всяких там "волкеров-шмолкеров" отваживать от Украины.
Достали они своим вмешательством во внутренние дела.
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США действуют в рамках Будапештского меморандума.
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Поклич *****,він тобі допоможе досками для труни
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Так и запишем: Волкер агент кремля! Все, как пэдро любит))
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Типа - Юлька щось вирішувати буде )
Але щоки для солідності надувати треба
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Бабушка поехала выпрашивать кресло новом правительстве..))))
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Пятый Президент встречается со следователями Прокуратуры. Решается важный вопрос, кто и сколько лет будет сидеть за грабеж народа и мародерство во время войны. Волкер это мелочи, у пети вопросы поважнее.
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Сидеть будет "Квартал-95", в полном составе. За уклонение от призыва и за бизнес в стране-агрессоре.
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Деточка, за уклонение сажают сразу, чего ждали несколько лет, сцали или брехать тренировались? И идиот порохатый ссылку на Закон о бизнесе в стране агрессоре плиз. И где вас пустобрехов берут, петька что ли курсы брехни проводит под лозунгом "доллар по пять".
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Не хами, щенок. Сначала научись разговаривать вежливо с незнакомыми людьми.
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Тебе никто не хамил,с тобой говорят на твоем языке.
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Методичка лахтинской швали содержит чёткую инструкцию: как заболтать тему и не дать собеседнику высказаться: в один комментарий сваливают несколько не относящихся друг к другу вопросов, после чего на собеседника выливается ведро оскорблений.

Не думайте что вы здесь самая умная и опытная. Я вашу бригаду мочил и буду мочить, на этом форуме и на других.
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А "лахтинская шваль", это ты к кому так изысканно обратился?
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Тимошенко можно поздравить с третьим местом на парламентских.
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мокнула таки барыгу.Без адмиресурса барыга нихто
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ага.. при том, что она фаворитом выборов, и под шумок собрала много денег.. а теперь их нужно возвращать.. Вот ты подлизнул не удачно!
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Ты сам понял, что написал?
Не нервничай.
"ага.. при том, что она фаворитом выборов"

"Теперь скажи это на нормальном языке" (с)
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Женщина всегда найдёт что сказать, даже если с ней никто не разговаривает!
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Обсуждала(жаловалась) Волкеру как ЗЕбилятня её прокинула с её претензиями стать премьером. Бабка так хотела премьером аж усералась..все жюлькоботы топили за ЗЕкловуна думали бабку премьером поставит, и такого добротного смачного пинка под зад дали ботоксной бабце. Я прям удовольствие получил. Збитая лётчица баба Жюля. Сначала жюлькаботы визжали -- Юля президент. Юля всрала выборы даже Пете. Потом Жюлькаботы начали топить за ЗЕкловуна и визжали Юля премьер!! ЗЕкоманда им дала пинка под зад. Недавно прочитал шо один ярый местный жюлькаботы сказал что Юля ещё может стать вице - премьером)))) Вот так збитая лётчица пикирует в низ. Всё ниже и ниже. Жюлькаботы уже и вице перьмера будут выдавать за за великую пабьеду Бахини)))
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Справа в тому що бєня чітко дистанціювався від Штатів , тому "гарант" Волкера не приймає . Бєня активно формує анклав для дерибану і захисту від ФБР під дахом москви .
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У Москвы нет столько денег; да и надо ли им спасать Бенину шкуру ?
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жуля все життя витратила на енергосистеми і бажання стати першою жінкою президентом.
(космонавтів багато, а гагарін один.)
і це вже точно остання журавлина пісня. бо краще бути дєдушкой, ніж жити з бабушкой
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Пусть хоть одного кандидата на должность п.-м. назовёт. В историю медицины список таких кандидатов войдёт в раздел учебника психиатрии: "клинические идиоты".
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А де озвучено, що на тих посадах щось будуть вирішувати самі? Головна їх задача -не заважати тіньовому кабінету бені!
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Те, що його не видно, не означає відсутність впливу.
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Ему уже не позволили устроить дефолт, хотя он провозгласил это своей первоочередной целью.
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По перше -"ще не вечір", а по відгукам тих, що знають беню особисто, він не такий і дурень як представляється в ЗМІ. Він зараз грає " в шахи" і щось вигадає. Для нього головне бізнес. А дефолт не дозволить США, яке і є основним "тримачем" МВФ. В цьому питанні теж багато важелів з боку основного "диригента" світової економіки.
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Я не знаю,но мне кажется что встречи украинских действующих политиков и обсуждение с ними дел в стране в обход действующей власти в стране и в обход украинского МИД является преступлением против Украины и должно караться как измена Родине.
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Меня настораживает то что у ведомствах в которых имеет право наводить порядки сам ЗЕ движняки прекратились а его подчиненные выносят в люд заявления которые обязана подтвердить ВР Украины и результатов надо ждать минимум квартал.Так почему прекратились чистки в ,,доме,,ЗЕ?
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Ну не доросли свадебные фотографы до понимания кейнсианской экономической модели .

Для них идеи начала 19 века от Адама Смита и Девида Рикардо чуть ли не октровение божие!
Либертарианцы , пля ...

А тем временем прогрессивное чечество движется ... вон в Швейцарии и Италии всерьез рассматривают идею платить каждому (если даже и безработный) по тысяче евро ... бо посчитали , что с бездомными и безработными возни и денег тратить предется гораздо больше ... если они болеют , если бороться с уличной преступностью и торговлей краденным и наркотой .
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Кто такая Тимошенко, кто ее уполномочивал вести переговоры. Скоро Тимошенко будет вести переговоры со страной агрессором. Пора уже указать место Тимошенко в соответствии с рейтингом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко встретилась с Волкером: обсудили результаты выборов и ситуацию в Украине. ФОТО
 
 
 
 
 
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