 Тимошенко встретилась с Волкером: обсудили результаты выборов и ситуацию в Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".
Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности, результаты проведения досрочных парламентских выборов, возможности для проведения реформ, прежде всего, борьбу с коррупцией, а также вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.
Тимошенко подробно проинформировала Волкера о предложенном "Батькивщиной" плане по реформированию страны - 8 законопроектов за 100 часов.
В частности, принятие законопроектов по деофшоризации, которые, по мнению Тимошенко, позволят Украине получить средства для развития, уничтожить теневую экономику и коррупцию, принятие нового Налогового кодекса в качестве ключевого мероприятия для уменьшения давления на малый и средний бизнес и стимулирования экономического роста и закона об отсутствии срока давности преступлений по наживе на войне
Речь шла также о военной агрессии России на Донбассе, возможных путях окончания войны и установления мира на Донбассе.
В связи с этим Тимошенко поблагодарила США за помощь Украине и призвала демократический мир к активизации усилий для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе.
Лидер "Батькивщины" также подчеркнула важность сохранения политики санкций против России до прекращения войны на Донбассе и возврата Крыма Украине.
"Я благодарю за все ваши усилия по установлению мира в нашем государстве. Мы это очень высоко ценим. Только вместе мы сможем преодолеть российскую агрессию", - сказала Тимошенко.
Со своей стороны Волкер заверил в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, отметив, что США и впредь будут прилагать усилия для установления мира на Донбассе.
Во встрече также принимали участие временный поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор и заместитель председателя партии "Батькивщина", глава комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.
Если она - сбитая летчица, то кто в таком случае Порошенко?
И, учитывая то, что она набрала даже несколько больше экс-президента на выборах в Раду и немного меньше - на выборах президента - по влиятельности они примерно равны. Так что либо они оба - сбитые летчики, либо они оба не сбитые летчики.
Да ты умнеть начал, похоже.
Погугли для просвещения: кто такой Алексис Ципрас, и чем быстро закончилось его премьерство. Он тоже попервоначалу начал размахивать саблей.
И да, проницательность - это тоже не твое.
Жаль. Мне показалось что ты начал умнеть.
Подумай об этом.
"достаточно нанаблюдался, теперь буду писать по факту"
Для чего? Выборы прошли, майдана ты не хочешь. Цель какая?
А то я тут: "достаточно нанаблюдался, теперь буду" ошибочно увидел решимость к чему-то большему.
А критиковать власть по существу - всегда полезно.
В любом случае - Волкеру виднее, с кем ему встречаться.
Пора уже всяких там "волкеров-шмолкеров" отваживать от Украины.
Достали они своим вмешательством во внутренние дела.
Але щоки для солідності надувати треба
Не думайте что вы здесь самая умная и опытная. Я вашу бригаду мочил и буду мочить, на этом форуме и на других.
Не нервничай.
"ага.. при том, что она фаворитом выборов"
"Теперь скажи это на нормальном языке" (с)
(космонавтів багато, а гагарін один.)
і це вже точно остання журавлина пісня. бо краще бути дєдушкой, ніж жити з бабушкой
вже всіх послали і подалі. У нас є по 2-3 людини на кожну посаду - Разумков
Для них идеи начала 19 века от Адама Смита и Девида Рикардо чуть ли не октровение божие!
Либертарианцы , пля ...
А тем временем прогрессивное чечество движется ... вон в Швейцарии и Италии всерьез рассматривают идею платить каждому (если даже и безработный) по тысяче евро ... бо посчитали , что с бездомными и безработными возни и денег тратить предется гораздо больше ... если они болеют , если бороться с уличной преступностью и торговлей краденным и наркотой .