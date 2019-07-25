 Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов. ФОТО

Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Кражу из служебного кабинета обнаружил работник следственного подразделения и обратился с соответствующим рапортом к руководителю территориального отдела полиции. Во время проведения необходимых мероприятий установлено, что к совершению кражи причастен работник следственного отдела", - написал Небытов.
На похищенные деньги следователь купил современные гаджеты и телевизор. Эти товары, а также остаток похищенных денег обнаружили у него по месту жительства.
29-летний следователь задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Дело в отношении него передано в Госбюро расследований.
Свій до свого по чуже?
2. у немцев, итальянцев чет 300-400тыс. кв.км., у японцев чет 200, впадлу смотреть. ну и гор много, да и вообще, куча островов = страшный гемор с с/х.(таким как мы, например, или тем более парашникам)
3. а ракеты - см. №1
Как щас принято говороить - "аналоговые".