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 Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов. ФОТО

В Киевской области следователь полиции похитил у своего коллеги вещественные доказательства - доллары.

Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов 01

"Кражу из служебного кабинета обнаружил работник следственного подразделения и обратился с соответствующим рапортом к руководителю территориального отдела полиции. Во время проведения необходимых мероприятий установлено, что к совершению кражи причастен работник следственного отдела", - написал Небытов.

На похищенные деньги следователь купил современные гаджеты и телевизор. Эти товары, а также остаток похищенных денег обнаружили у него по месту жительства.

Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов 02

29-летний следователь задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Дело в отношении него передано в Госбюро расследований.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139579
 
 
 Топ комментарии
 
Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов - Цензор.НЕТ 1432 Чудасія тай годі.
Свій до свого по чуже?
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А як він переатестацію пройшов на поліграфі? Виходить що вся реформа поліції була фейком - ідоти, злочинці, корупціонери, наркомани та алкоголики нікуди не поділись з поліції! Потрібно повторити переатестацію, тепер вже на повністю законних підставах, щоб суди не відміняли рішення комісій і не повертали на роботу старих ментів!
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"Вмотивовані та реформовані"! Вчера падаль тачку таскало на базаре, а сегодня - "правоохоронець"...
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Чудасія тай годі.
Свій до свого по чуже?
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Це ще потрібно з'ясувати що то за долари і чи не розрахувався з ним колега вещдоками за якісь послуги чи товари. Бо може виявитись що спочатку слідчому дали ці долари як хабар, чи в оплату якихось послуг, а потім написали на нього заяву що він вкрав ці долари і вказали номери купюр.
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хорошо что не убил а то зеленодрочеры они такие
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А як він переатестацію пройшов на поліграфі? Виходить що вся реформа поліції була фейком - ідоти, злочинці, корупціонери, наркомани та алкоголики нікуди не поділись з поліції! Потрібно повторити переатестацію, тепер вже на повністю законних підставах, щоб суди не відміняли рішення комісій і не повертали на роботу старих ментів!
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не було ніякої переатестації на поліграф. Були вибіркові перевірки. Обирали тих хто може забашляти і під цим приводом розводили на бабало. Це ж мусора, що ви від них хочете?
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Нашей стране ещё далеко до цивилизованных.Родители учат детей быть неискренними и воровать.У японцев надо учиться воспитывать детей.
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У японцев нет такой большой территории как пока что у нас. Даже ракет не строят как Южмаш. Да и выпить крепко - слабаки. Я уже не говорю о черноземе. Говорят, Муссолини вывозил триллионы тонн. Нужно бы потребовать обратно Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов - Цензор.НЕТ 1916
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территория у них не такая и маленькая. например больше чем британия, италия или германия. и ракеты они свои кстати производят
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1. это был сарказм
2. у немцев, итальянцев чет 300-400тыс. кв.км., у японцев чет 200, впадлу смотреть. ну и гор много, да и вообще, куча островов = страшный гемор с с/х.(таким как мы, например, или тем более парашникам)

3. а ракеты - см. №1
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Це не современные гаджеты, а часы со стрелками.
Как щас принято говороить - "аналоговые".
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"Вмотивовані та реформовані"! Вчера падаль тачку таскало на базаре, а сегодня - "правоохоронець"...
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пара штук баксов? пфффф, лошара. у меня мой знакомый сбу-шник таким же способом 55000 евро намутил. правда уволиться пришлось, но бабло не нашли и вину не доказали)
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здесь 1000 долларов , в Одесской области менты украли вещдоков на 50 миллионов гривен , зато Авакова " надо оставить" по словам Бени
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСледователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов. ФОТО
 
 
 
 
 
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