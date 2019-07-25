 Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки, - Небытов. ФОТО

Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кражу из служебного кабинета обнаружил работник следственного подразделения и обратился с соответствующим рапортом к руководителю территориального отдела полиции. Во время проведения необходимых мероприятий установлено, что к совершению кражи причастен работник следственного отдела", - написал Небытов.

На похищенные деньги следователь купил современные гаджеты и телевизор. Эти товары, а также остаток похищенных денег обнаружили у него по месту жительства.

29-летний следователь задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Дело в отношении него передано в Госбюро расследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Девушка подорвалась на гранате возле жилых домов под Киевом, - полиция. ФОТОрепортаж