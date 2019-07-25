 Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"

Об этом сообщает telegram-канал команды Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
Старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора видео.
У Зеленского пригрозили, что "судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок".
Напомним, 10 апреля, накануне второго тура президентских выборов, в сети обнародовали видеоролик, в котором Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
В команде кандидата в президенты Украины В.Зеленского утверждали, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура. К этому посту прилагался видеоролик, в конце которого появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.
11 апреля главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту распространения видеоролика, по сюжету которого кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает фура.
Предвыборный штаб Петра Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Знаємо яка дорога в Зе.
Там должно быть больше.
Зе один,а депутатов 450.
Угроза убийством целой группе людей,тем более они представляют государственную власть.
Тут серьезно все должно быть.
Еще Надьку можно допросить каких фильмов она насмотрелась в свое время.
Взагалі то картинка з інтернету, могли взяти першу що попала.
"Но его вольнодумство склонялось перед непреложной истиной: шутить с именем фараона никому нельзя!..
Царевич знал историю своей страны и помнил, что в Египте знатным и сильным прощалось многое. Знатный господин мог засыпать канал, убить тайно человека, посмеиваться втихомолку над богами, принимать подношения от чужеземных послов… Но что не допускалось ни под каким видом, так это разоблачение жреческих тайн и измена фараону. Тот, кто совершал то или другое, исчезал бесследно, иногда и не сразу, а спустя целый год, хотя бы его и окружали многочисленные друзья и слуги. О том, куда он девался и что с ним случилось, никто не смел и спрашивать.
В Египте существует один признанный повелитель - фараон. Он управляет, он высказывает желания, он думает за всех, и горе тому, кто осмелился бы сомневаться в его всемогуществе либо говорить о своих планах и намерениях и даже о возможности каких бы то ни было перемен.
Все планы возникали лишь в одном месте - в зале, где фараон выслушивал своих ближайших советников и высказывал свое мнение. Всякие перемены исходили только оттуда. Там горел единственный зримый светоч государственной мудрости, озаряющий весь Египет. Но и об этом безопаснее было молчать".
(с) Болеслав Прус "Фараон"
Все свободны! Конвой тоже свободен! (с)
https://reklamaster.com/video/indialno-tipu/
краще відкрийте справу за ту брехню, що зюзя накидав на дебатах
зебіли, мля
там ще б гівно по стінах стікало
там ще б гівно по стінах стікало
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Якби я сказав, шо ти спєціаліст по говну, ти б обідився.
Але ж ти сам признався. )))
Кстати на том грузовике логотип какой то московской службы...
In addition to Ukraine's big problem that its new President Volodymyr Zelensky is an incompetent clown who is helping pro-Russia forces to gain control over Ukraine, there seems to be another one - that Zelensky may be a drug addict. The guy spent half of his life in TV and movie industry, where drugs is of course something "unheard of", and he was one of the most highly paid Ukrainian showmen. Rumors about drug addiction of Zelensky have been around for long time, however, nobody cared because until January 2019 nobody believed that he would enter presidential race. A recent video depicting non-adequate behavior of Zelensky has added more concerns about the adequacy of Ukraine's new head of state.
Может им тоже кокс аргентинский перепал?
А помните уголовное дело за перевернутый портрет Яныка???
Только беляшик жжжет круче.
Да здраствуют зебилы!!! Теперь будете у зеленой сопли лизать до опупения.
А за Украину--порноактрису не хочет ответить?
Шо ж оно такое сцыкливое?
Дитячі комплекси не виправили вчасно!
Заплюют!!!
П.С. После армии - моя любимая книга!
Моновласть Слуги народа. Хорошо это или плохо?
Хорошо или плохо, что одна политическая сила получила большинство в парламенте и сможет сформировать все ветви власти в Украине? Вопрос философский
Западным инвесторам, например, нравится. Мы видим, что растут цены на украинские еврооблигации, продолжается экспансия иностранных инвесторов на внутренний рынок облигаций, что хорошо видно и по курсу гривни. Западные инвесторы с высоты своего опыта считают, что консолидированная власть поможет ускорить структурные реформы, и больше никто не будет саботировать программу МВФ. Наивные или нет, посмотрим, но пока они готовы ставить на это деньги.
Но тут же порождает ключевой вопрос: а будет ли какая-то моновласть? Монокоалиция? Хорошо так считать британским инвесторам. В Британии, да и вообще в Европе, это норма. Когда побеждает одна политическая сила, и она же формирует правительство без всяких там коалиций. Победили в Британии консерваторы, и они формируют и правительство, и большинство в парламенте. Но кто в этом большинстве и правительстве? Правильно, консерваторы, члены партии, которые объединены общими взглядами и ценностями. А что объединяет людей, прошедших в парламент по списку Слуги Народа? Только то, что они все там оказались случайно.
250 человек, которых не объединяет ровным счетом ничего. Как можно предположить, что они будут голосовать за одно и то же, даже если им неделю будут начитывать какой-то там курс Гарварда, который большая часть из них прогуляет? Как можно предполагать, что хоть по какому-то вопросу могут голосовать одинаково Мовчан из Прозорро и телевизионщик Александр Дубинский? Что общего у Лизы Богуцкой и Давида Арахамии? Что будет делать и какие ценности отстаивать свадебный фотограф, которого выбрали для округа только ради того, чтобы он проиграл Богуслаеву? Сколько новых депутатов, которые никогда не боролись ни за какие ценности и не имеют вообще никаких взглядов, на входе будут куплены олигархами? И как быстро эта мнимая монокоалиция превратится в сборную групп по интересам, которые будут прямо противоположны друг другу?
Что может сдержать вместе таких разных людей? Только страх. Но метод страха еще никогда не работал в Украине, по крайней мере, хотя бы в среднесрочной перспективе. А если так, то страх авторитаризма преувеличен. Но при этом есть шанс, что на начальном этапе все эти люди еще будут слушаться президента и смогут пару месяцев дисциплинировано поработать.
И тут важно понять, что им будут говорить и куда направят эту сформированную энергию. Ответ - мы не знаем. Мы как не знали, так и не знаем, что хочет делать президент, и что он будет делать. И это и есть самое опасное. Потому что на каждый успешный Сингапур приходится сотня неуспешных Венесуэл. И успех системы, построенной на отсутствии политической конкуренции - это скорее исключение, чем правило. А что будет делать сейчас президент, не может сказать даже сам президент. И он может как направить страну в сторону структурных реформ, так и запустить маховик популизма.
При этом самое парадоксальное, что не имеет значения спор, хороший или плохой парень президент. Ведь даже если президент хороший парень и хочет войти в историю, мы не знаем, что для президента есть хорошо, а что плохо. И как избиратели, голосующие за популиста, обещающего поднять пенсии в три раза, могут просто не понимать, что это разрушает экономику, так и новый президент может не понимать, какой разрушительный эффект могут иметь его желания «сделать хорошо».
Президент в ближайшие несколько месяцев столкнется с выбором, который когда-то Шарль Де Голь сформулировал следующим образом: «В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я предпочитаю второе». Если делаешь как де Голь, то можешь войти в историю. Воспользоваться консолидацией власти, проголосовать все необходимые стране структурные реформы, на которые традиционно не хватало политической воли, в результате чего парламент принимал не более чем 30% от законов, направленных на реформы. Если выбираешь другой путь, то на время можешь сохранить любовь людей. На время. Ведь занимаясь популизмом, ты все равно сделаешь их беднее. Просто чуть позже. И тогда они тебя возненавидят по-настоящему. Ведь сейчас и ненавидеть больше некого. Ответственность такая же абсолютная, как и большинство в парламенте. И вместо того, чтобы войти в историю, в нее можно вляпаться.
И от того, какой выбор сделает президент, и зависит, хорошо ли то, что у нас монобольшинство или плохо. И такая ситуация несет в себе множество рисков. Такая ситуация вообще ненормальна. Но именно ее выбрал украинский избиратель. Который, собственно, и несет на себе все основные риски.https://nv.ua/opinion/spisok-slugi-naroda-kakoy-vybor-predstoit-sdelat-vladimiru-zelenskiy-novosti-ukrainy-50034036.html
Смотрите внимательней - грузовик не сбивает, а проезжает ПЕРЕД Зелей!
Кадровая политика МВС Украины за последние несколько лет много раз становилась причиной громких скандалов в СМИ. Да, Министр Арсен Аваков всегда был достаточно скандальной личностью, но получив все полноту власти в части силового блока государства, он, как говориться, - разгулялся на полную.