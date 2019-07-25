EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  11451  268
Материалы по теме:
Все про:агитация (433) видеообращение (9) Зеленский (2293) Порошенко (17690)

 Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"

Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля" за видео, на котором с помощью видеомонтажа Зеленского "сбивает" грузовик.

Об этом сообщает telegram-канал команды Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора видео.

У Зеленского пригрозили, что "судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок".

Напомним, 10 апреля, накануне второго тура президентских выборов, в сети обнародовали видеоролик, в котором Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

В команде кандидата в президенты Украины В.Зеленского утверждали, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура. К этому посту прилагался видеоролик, в конце которого появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.

11 апреля главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту распространения видеоролика, по сюжету которого кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает фура.

Предвыборный штаб Петра Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3139578
 
 
 Топ комментарии
 
О, скоро как в хуйлостане станут за репосты сажать. Верной дорогой идём, товарищи!
 показать весь комментарий
 
Эх, зеля... Полбеды, что ты поц, беда, что ты мелкий дешевый поц.
 показать весь комментарий
 
У клоуна мания величия отягощеная манией преследования)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Аваков как раз и курирует Зелю. Он сейчас главный в Украине. См. Шапошникова на ютубе.
 показать весь комментарий
 
О, уже и Аваков "курирует Зелю")) Вы, порохатые, определились бы, кто кого "курирует" и кто на ком стоял...
 показать весь комментарий
 
Класний ролик, а в Камазі напевне Путін їхав.

Знаємо яка дорога в Зе.
 показать весь комментарий
 
 
А открывать производство за то что он расстреливает верховную раду будут???Маленький зелёный гномик возомнил себя большим царём.Клоун с.ка
 показать весь комментарий
 
 
А за кино про расстрел рады не открыли еще производство?
Там должно быть больше.
Зе один,а депутатов 450.
Угроза убийством целой группе людей,тем более они представляют государственную власть.
Тут серьезно все должно быть.
Еще Надьку можно допросить каких фильмов она насмотрелась в свое время.
 показать весь комментарий
 
 
Нехороший знак! Сами сделали это видео как провокацию, а теперь еще и будут искать "виновных". Это из тех же методов, когда полиция подбрасывают невинным наркотики или оружие. Судя по всему, пророчества Нечая могут сбыться.
 показать весь комментарий
 
 
Як розстрілювати парламент ну то таке, то по феншую))) Але одне НО! В роліку кацапські вуха торчать, машинка масквабадських комунальників, ТОМУ В ДАНОМУ ВИПАДКУ ОБОВ'ЯЗКОВО СЛІДСТВО!!!
 показать весь комментарий
 
цікавий висновок, але у нас такого лайна теж вистачає.
Взагалі то картинка з інтернету, могли взяти першу що попала.
 показать весь комментарий
 
Відкриття слідства це не покарання, а дослідження істини
 показать весь комментарий
 
Значит таки собьют скоро. Может и грузовиком. Плохо начал - плохо закончит. Впрочем, Бене пох - использует и выбросит.
 показать весь комментарий
 
 
мелко... мстя унижает...особенно чужими липкими руками...
 показать весь комментарий
 
 
Як же "чесному і непорочному" Рюкзавакову не хочется прощатися з посадою
 показать весь комментарий
 
 
Грязными руками хорошие дела априори невозможно сделать!
 показать весь комментарий
 
 
надо гриценка расспросить, он любитель видеороликов с актерами, похожими на реальных должностных лиц.
 показать весь комментарий
 
Отже, скоро в Україні буде якось приблизно отак.

"Но его вольнодумство склонялось перед непреложной истиной: шутить с именем фараона никому нельзя!..
Царевич знал историю своей страны и помнил, что в Египте знатным и сильным прощалось многое. Знатный господин мог засыпать канал, убить тайно человека, посмеиваться втихомолку над богами, принимать подношения от чужеземных послов… Но что не допускалось ни под каким видом, так это разоблачение жреческих тайн и измена фараону. Тот, кто совершал то или другое, исчезал бесследно, иногда и не сразу, а спустя целый год, хотя бы его и окружали многочисленные друзья и слуги. О том, куда он девался и что с ним случилось, никто не смел и спрашивать.
В Египте существует один признанный повелитель - фараон. Он управляет, он высказывает желания, он думает за всех, и горе тому, кто осмелился бы сомневаться в его всемогуществе либо говорить о своих планах и намерениях и даже о возможности каких бы то ни было перемен.
Все планы возникали лишь в одном месте - в зале, где фараон выслушивал своих ближайших советников и высказывал свое мнение. Всякие перемены исходили только оттуда. Там горел единственный зримый светоч государственной мудрости, озаряющий весь Египет. Но и об этом безопаснее было молчать".
(с) Болеслав Прус "Фараон"
 показать весь комментарий
 
 
Ну все, прощай свобода слова, привет репрессии.
 показать весь комментарий
 
 
Вертикаль власти должна стоять непокобелимо. А-ля маленькое зелененькое ху#ло у нас завелось, видимо, от сырости.
 показать весь комментарий
 
 
Надо следственный эксперимент провести. Рост у Зели такой, что Камаз, с его клиренсом, может сбить Зелю только если обут в путлерские лабутены. А это тянет уже на держзраду. Итого: водителя трофейного Камаза наградить, остатки от эксперимента утилизировать.
Все свободны! Конвой тоже свободен! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Умельцьі, сделайте фотошоп на зеленого у@бка

https://reklamaster.com/video/indialno-tipu/
 показать весь комментарий
 
а де видно, що він його збиває, а не проїжджає попереду?
краще відкрийте справу за ту брехню, що зюзя накидав на дебатах
зебіли, мля
 показать весь комментарий
 
 
я зробив би більш натуралістично
там ще б гівно по стінах стікало
 показать весь комментарий
 
 
я зробив би більш натуралістично
там ще б гівно по стінах стікало
**********
Якби я сказав, шо ти спєціаліст по говну, ти б обідився.
Але ж ти сам признався. )))

Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою" - Цензор.НЕТ 7980
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
За чернуху придёться присесть соивым.
 показать весь комментарий
 
Несмотря на отпуск, Генеральным прокурором юГидически необГазованым юГой в порядке процессуального руководства в рамках открытого производства для определения и уточнения истинных обстоятельств по делу предписан следственный эксперимент с реконструкцией событий, показанных в ролике, с участием как Зеленского, так и большегрузного автомобиля.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наконец-то берут свиноботов за жабры.
 показать весь комментарий
 
Ты, конечно, идиот. И неудивительно, потому что с зелеными соплями в голове вместо мозга.
 показать весь комментарий
 
 
А ты уже на Зеленского принялся высираться, юледрочер?
 показать весь комментарий
 
Зачем на Зюзю? На тебя, быдло под британским флажком, достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
А что это ты злобное такое, юледрочь? Из-за того, что бабушку снова прокатили с премьерством?
 показать весь комментарий
 
наконец-то видно чего этот пузырь стоит, он, на минуточку, парашенко в гробу изображал гораздо яснее, чем это "сбил грузовик". Это не поддержка парашенки, но оно же само такое точно, да еще и первое начало. Ладно у него тараканья спесь в башке, а у ментов что?
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить: а по какой статье открыли дело?
Кстати на том грузовике логотип какой то московской службы...
 показать весь комментарий
 
 
Ну как же... За "оскорбление его величества" Зюзи. В постфеодальные времена такие законы "о защите достоинства монархов и их семей" принимались сплошь и рядом. Вот, например, трактирщика Паливца посадили в Панкрац за портрет императора Франца-Иосифа, засиженный мухами.
 показать весь комментарий
 
 
Вот если бы это был государственный деятель - Шуфрич, то делай, что хочешь,- бей, снимай, публикуй... Да, пожалуйста! А здесь даже подумать - низзя! Жуть...
 показать весь комментарий
 
 
Так когда появился ролик, зеленский же был никем! На кого/что покушение-то?
 показать весь комментарий
 
 
Is Ukraine's new president Zelensky drug addict?
In addition to Ukraine's big problem that its new President Volodymyr Zelensky is an incompetent clown who is helping pro-Russia forces to gain control over Ukraine, there seems to be another one - that Zelensky may be a drug addict. The guy spent half of his life in TV and movie industry, where drugs is of course something "unheard of", and he was one of the most highly paid Ukrainian showmen. Rumors about drug addiction of Zelensky have been around for long time, however, nobody cared because until January 2019 nobody believed that he would enter presidential race. A recent video depicting non-adequate behavior of Zelensky has added more concerns about the adequacy of Ukraine's new head of state.
Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою" - Цензор.НЕТ 5504
 показать весь комментарий
 
 
У криворожского обдрыщенца с нервишками не очень...
 показать весь комментарий
 
 
Канешна, на коксе у всех с нервишками не очень.
 показать весь комментарий
 
 
Это пиз*ц, как их плющит, хочется спросить что курили, нюхали в Национальной полиции???
Может им тоже кокс аргентинский перепал?
А помните уголовное дело за перевернутый портрет Яныка???

Только беляшик жжжет круче.
Да здраствуют зебилы!!! Теперь будете у зеленой сопли лизать до опупения.
 показать весь комментарий
 
 
Сажайте, всех не пересажаете! Нас мало, но мы в вышиванках!
 показать весь комментарий
 
 
ну, справедливости ради нужно и про похороны парашенка подумать, а то сильно видно чего "правосудие" стоит
 показать весь комментарий
 
 
Ух ты! Юноша обиделсо...
А за Украину--порноактрису не хочет ответить?
 показать весь комментарий
 
 
Маркиз
Шо ж оно такое сцыкливое?
Дитячі комплекси не виправили вчасно! Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою" - Цензор.НЕТ 3714
 показать весь комментарий
 
 
Верной дорогой идут резко позеленевшие правоохренители! То недавно сажали националиста в Виннице за порванный патрет Барыги, то намереваются посадить авторов антизюзинского видеоролика. А вот самого Зюзю за сравнение Украины с немецкой шлюхой сажать, конечно, не будут. Наоборот, за такие публичные оскорбительные для любого украинца выступления быдлоиды, которых в стране большинство, избирают эстрадного гопника в пердзиденты.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь понимаю, почему Зеля запретил вешать свои портреты!
Заплюют!!! Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою" - Цензор.НЕТ 434
 показать весь комментарий
 
 
Мухи засидят. Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою" - Цензор.НЕТ 8290 Как портрет императора Франца-Иосифа в трактире "У чаши".
 показать весь комментарий
 
 
Претендует на роль подпоручика Дуба!
П.С. После армии - моя любимая книга!
 показать весь комментарий
 
Запросто смогут. В их зеленых лапах скоро будут ВСЕ ветви власти с разветвлениями аж до сельсоветов. Могут творить безнаказанно именем зеленого опарыша что им угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Непременно закроют, Бутусова посадят, модераторов расстреляют, а за нами придут ночью, перед рассветом. Я вот уже сижу и думаю: пора начинать бояться или ещё рано. Как вы думаете?
 показать весь комментарий
 
судьба зеЛей будет несладкой.очень скоро эта зеленая падаль будет драпать на ростов!
 показать весь комментарий
 
Сергей Фурса
Моновласть Слуги народа. Хорошо это или плохо?

Хорошо или плохо, что одна политическая сила получила большинство в парламенте и сможет сформировать все ветви власти в Украине? Вопрос философский


Западным инвесторам, например, нравится. Мы видим, что растут цены на украинские еврооблигации, продолжается экспансия иностранных инвесторов на внутренний рынок облигаций, что хорошо видно и по курсу гривни. Западные инвесторы с высоты своего опыта считают, что консолидированная власть поможет ускорить структурные реформы, и больше никто не будет саботировать программу МВФ. Наивные или нет, посмотрим, но пока они готовы ставить на это деньги.
Но тут же порождает ключевой вопрос: а будет ли какая-то моновласть? Монокоалиция? Хорошо так считать британским инвесторам. В Британии, да и вообще в Европе, это норма. Когда побеждает одна политическая сила, и она же формирует правительство без всяких там коалиций. Победили в Британии консерваторы, и они формируют и правительство, и большинство в парламенте. Но кто в этом большинстве и правительстве? Правильно, консерваторы, члены партии, которые объединены общими взглядами и ценностями. А что объединяет людей, прошедших в парламент по списку Слуги Народа? Только то, что они все там оказались случайно.
250 человек, которых не объединяет ровным счетом ничего. Как можно предположить, что они будут голосовать за одно и то же, даже если им неделю будут начитывать какой-то там курс Гарварда, который большая часть из них прогуляет? Как можно предполагать, что хоть по какому-то вопросу могут голосовать одинаково Мовчан из Прозорро и телевизионщик Александр Дубинский? Что общего у Лизы Богуцкой и Давида Арахамии? Что будет делать и какие ценности отстаивать свадебный фотограф, которого выбрали для округа только ради того, чтобы он проиграл Богуслаеву? Сколько новых депутатов, которые никогда не боролись ни за какие ценности и не имеют вообще никаких взглядов, на входе будут куплены олигархами? И как быстро эта мнимая монокоалиция превратится в сборную групп по интересам, которые будут прямо противоположны друг другу?

Что может сдержать вместе таких разных людей? Только страх. Но метод страха еще никогда не работал в Украине, по крайней мере, хотя бы в среднесрочной перспективе. А если так, то страх авторитаризма преувеличен. Но при этом есть шанс, что на начальном этапе все эти люди еще будут слушаться президента и смогут пару месяцев дисциплинировано поработать.
И тут важно понять, что им будут говорить и куда направят эту сформированную энергию. Ответ - мы не знаем. Мы как не знали, так и не знаем, что хочет делать президент, и что он будет делать. И это и есть самое опасное. Потому что на каждый успешный Сингапур приходится сотня неуспешных Венесуэл. И успех системы, построенной на отсутствии политической конкуренции - это скорее исключение, чем правило. А что будет делать сейчас президент, не может сказать даже сам президент. И он может как направить страну в сторону структурных реформ, так и запустить маховик популизма.
При этом самое парадоксальное, что не имеет значения спор, хороший или плохой парень президент. Ведь даже если президент хороший парень и хочет войти в историю, мы не знаем, что для президента есть хорошо, а что плохо. И как избиратели, голосующие за популиста, обещающего поднять пенсии в три раза, могут просто не понимать, что это разрушает экономику, так и новый президент может не понимать, какой разрушительный эффект могут иметь его желания «сделать хорошо».
 показать весь комментарий
 
И опасно, что рядом с президентом сейчас нет человека, который может сказать ему «нет». А всем остальным, как мы поняли, он не доверяет. А значит, просто не воспринимает их критику. А те, кому он доверяет, не будут говорить ему, что он не прав. Ведь в таких системах, заточенных под одно лицо, главным активом становится доступ к телу. И терять этот доступ никому не хочется. А учитывая, что у президента нет знаний или опыта в экономике и политике, близость к телу определяется по простому признаку - ты мне нравишься или нет. И поэтому надо плавать с президентом, пить с президентом, черт его знает, что еще делать с президентом - лишь бы располагать его к себе. И тогда ты влиятелен. И мир у твоих ног. Поэтому так важно, чтобы реформы проводили профессионалы, технократическое правительство, министры которого не стремятся получить любовь президента. А само правительство должно получить самостоятельность в осуществлении реформ. В противном случае ничего не выйдет.
Президент в ближайшие несколько месяцев столкнется с выбором, который когда-то Шарль Де Голь сформулировал следующим образом: «В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я предпочитаю второе». Если делаешь как де Голь, то можешь войти в историю. Воспользоваться консолидацией власти, проголосовать все необходимые стране структурные реформы, на которые традиционно не хватало политической воли, в результате чего парламент принимал не более чем 30% от законов, направленных на реформы. Если выбираешь другой путь, то на время можешь сохранить любовь людей. На время. Ведь занимаясь популизмом, ты все равно сделаешь их беднее. Просто чуть позже. И тогда они тебя возненавидят по-настоящему. Ведь сейчас и ненавидеть больше некого. Ответственность такая же абсолютная, как и большинство в парламенте. И вместо того, чтобы войти в историю, в нее можно вляпаться.
И от того, какой выбор сделает президент, и зависит, хорошо ли то, что у нас монобольшинство или плохо. И такая ситуация несет в себе множество рисков. Такая ситуация вообще ненормальна. Но именно ее выбрал украинский избиратель. Который, собственно, и несет на себе все основные риски.https://nv.ua/opinion/spisok-slugi-naroda-kakoy-vybor-predstoit-sdelat-vladimiru-zelenskiy-novosti-ukrainy-50034036.html
 показать весь комментарий
 
Тот субъект, которого мы постоянно видим рядом с Зюзей, нашептывающим ему что-то на ушко, называется Андрей Богдан. Чтоб вы знали, уважаемые, это негодяй и мерзавец такого уровня, который и не снился никаким грановским с кононенками. Но о всех похождениях этой твари вряд ли вы где-то сейчас прочитаете. Думаю, что даже самые смелые журналисты, "разгребатели грязи", как таких называют в США, элементарно боятся трогать это стерво.
 показать весь комментарий
 
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

Смотрите внимательней - грузовик не сбивает, а проезжает ПЕРЕД Зелей!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, у поліції відсутнє почуття гумору. Мабуть ніколи не дивились 95-й квартал. Інакше зрозуміли б що це маленька хохма, прикол типу "Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку", а "Томос - термос".
 показать весь комментарий
 
 
Зачем Аваков окружает себя слабоумными
Кадровая политика МВС Украины за последние несколько лет много раз становилась причиной громких скандалов в СМИ. Да, Министр Арсен Аваков всегда был достаточно скандальной личностью, но получив все полноту власти в части силового блока государства, он, как говориться, - разгулялся на полную.
Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою" - Цензор.НЕТ 3558
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"
 
 
 
 
 
 вверх