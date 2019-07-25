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 Экономика
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Все про:тарифы (1602) Укрэнерго (155)

 Ассоциации возобновляемых источников энергии обратились к Зеленскому из-за отмены судом тарифов для "Укрэнерго"

Биоэнергетическая ассоциация Украины (БАУ) совместно с ассоциациями, объединяющими ведущих производителей электроэнергии из ВИЭ, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому относительно ситуации, сложившейся с оплатой приобретенной э/э из альтернативных источников по "зеленому" тарифу.

Об этом сообщает Энергореформа.

Как сообщила пресс-служба БАУ, решения Окружного административного суда Киева о приостановке действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которыми установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу э/э, приведет к невыплатам производителям э/э из возобновляемых источников (ВИЭ).

В письме также подчеркивается, что решение Окружного админсуда Киева удовлетворить ходатайство Никопольского завода ферросправов (НЗФ) по обеспечению иска к НКРЭКУ приведет к остановке строительства новых объектов ВИЭ, несоблюдению обязательств перед финансовыми учреждениями. Кроме того, это нанесет ущерб инвестиционной привлекательности Украины и заморозит развитие отрасли ВИЭ.

"Обращаемся с просьбой поддержать стратегическое развитие отрасли возобновляемой энергетики в Украине и не допустить ухудшения инвестиционного климата из-за нарушения предоставленных государством гарантий", - говорится в обращении ассоциаций ВИЭ к президенту страны.

Как сообщалось, в день запуска нового оптового рынка электрической энергии Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство НЗФ по обеспечению иска к НКРЭКУ, приостановив постановления регулятора об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для передачи э/э "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" заявили, что решение суда приведет к коллапсу нового рынка, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты в обеспечение новых алгоритмов работы рынка. В свою очередь, представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус отверг такую возможность, выразив мнение, что заявление НЭК является политическим.

В НКРЭКУ пояснили: из-за решения суда могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" производителям возобновляемых источников энергии, а также неплатежи НЭК за э/э для закупки технологических потерь в сетях.

"Укрэнерго" 3 июля подало апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева по обеспечению иска НЗФ, однако суд ее отклонил.

Источник: https://censor.net.ua/n3139576
 
   
 Топ комментарии
 
после введения рынка электроэнергии в этом месяце за 1 кВт на предприятии я заплатил 3,98 грн., спасибо вам за зеленый тариф, в августе уволю половину людей, если в ничего не поменяется закроюсь в сентябре, промышленность может выдержать цены до 0.1$ за кВт, все что свыше убьет ее на корню так как в Китае цена на киловатт 0,6$ и любое производство дешевле заказать там чем что либо производить у нас...
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Да да ЗЕбил главное шо к Ахметке с его монопольным энерго ты претензий не имеешь. Да и вашему Бабломойскому это тоже очень выгодно. Оно рогом упиралось против рынка электроэнергии и ЗЕклован его тоже пытался там шо то гавкать, мол надо ещё подождать...
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Никопольского завода ферросправов (НЗФ) -- контора Бенина, кто бы сомневался что суд ЗЕбилов примет решение в его пользу. Вот и реальные дела и схемки попёрла от ЗЕкоманды мародёров.
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це не на роялі лабати. Це Їх Величність ТАРИФИ Інвесторів!
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Ну вот ЗЕбик своё отработал. Хозяин Бабломойский доволен. Уже не зря кловуна раскручивал.
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Обратились чтоб на суд надавил ? Нечего ему делать, только ваши проблемы решать
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после введения рынка электроэнергии в этом месяце за 1 кВт на предприятии я заплатил 3,98 грн., спасибо вам за зеленый тариф, в августе уволю половину людей, если в ничего не поменяется закроюсь в сентябре, промышленность может выдержать цены до 0.1$ за кВт, все что свыше убьет ее на корню так как в Китае цена на киловатт 0,6$ и любое производство дешевле заказать там чем что либо производить у нас...
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цены до 0.1$ за кВт, все что свыше убьет ее на корню так как в Китае цена на киловатт 0,6$

Шо то ты брешешь, ихи скопипастил чьюто то брехню. Во первых 0,1 в шесть раз меньше чем 0,6. Т. е выходит что в Китае в шесть раз дороже, а по смыслу текста вроде как дешевле. ВО вторых суть запуска рынка электроэнергии была в куче разных поставщиков, и никто тебя не принуждает пользоваца именно этими. Как раз и суть в том что б убрать монополию и создать конкурентный рынок с множеством поставщиков.
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тогда нужно закрыть все ВИЕ, так как их тарифы не конкуренты для потребителей, никому не нужно электричество по 5,7-6 грн., я не хочу его покупать... не могут продать электричество по конкурентной цене пусть уходят с рынка, а нет государство за счет меня их дотирует...
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Никопольского завода ферросправов (НЗФ) -- контора Бенина, кто бы сомневался что суд ЗЕбилов примет решение в его пользу. Вот и реальные дела и схемки попёрла от ЗЕкоманды мародёров.
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"...нанесет ущерб инвестиционной привлекательности Украины..." чему ущерб? какой привлекательности? или все-таки усложнит отмывание грязных бабок?
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ВИЭ должны убрать свое оборудование с Украины и идти на хер с их зеленым тарифом...
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Да да ЗЕбил главное шо к Ахметке с его монопольным энерго ты претензий не имеешь. Да и вашему Бабломойскому это тоже очень выгодно. Оно рогом упиралось против рынка электроэнергии и ЗЕклован его тоже пытался там шо то гавкать, мол надо ещё подождать...
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Я не имею претензий только к энергоатому они продают электричество в сеть 0.7 грн кВт, все остальные на хер с пляжа...
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пусть ЗЕ проведет референдум по этому вопрос и пошлет на хер всех зеленых энергетиков с их тарифами, можете генерировать 1кВт за 0.06$ оставайтесь, нет сворачивайте ваше оборудование и валите на хер со страны...
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так не купуй в них! Купуй дешеву атомну! Які проблеми?
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Зеленый тариф это лохотрон за который булут платить все!
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В письме также подчеркивается, что решение Окружного админсуда Киева удовлетворить ходатайство Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) по обеспечению иска к НКРЭКУ приведет к остановке строительства новых объектов ВИЭ, несоблюдению обязательств перед финансовыми учреждениями.
Хахаха. Кто контролирует завод ферросплавов? Правильно, пинчук+бабломойский! Забудьте, суды будут выносить "нужные" решения, т.к. у бабломойского "страна в смартфоне". Ему достаточно сделать один звонок с телефона и все вопросы решаются.

Кроме того, это нанесет ущерб инвестиционной привлекательности Украины и заморозит развитие отрасли ВИЭ.
Да срать им на инвестиции, слова *********** ничего не значат, инвесторы смотрят на факты: решение судов по Приватбанку, решения судов по SkyUp, решение судов и органов по ArcelorMittal.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАссоциации возобновляемых источников энергии обратились к Зеленскому из-за отмены судом тарифов для "Укрэнерго"
 
 
 
 
 
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