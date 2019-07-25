 Спор за "Корвалол" отправлен в суд первой инстанции по формальной причине, – адвокат

Такое разъяснение дал партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы", комментируя опубликованное на днях решение Большой палаты Верховного Суда от 25 июня.

"Судьи считают, что "Фармак" в этот процесс необходимо было привлекать в качестве ответчика, а не третьего лица. У нас в деле ответчик – Министерство экономического развития (МЭРТ – ред.), а третье лицо – "Фармак", - объяснил он.

По словам Мамуни, в судебной практике ответчиком принято считать того, к кому выдвинуты требования иска, а третьим лицом – того, чьих прав и обязанностей может коснуться решение суда в деле.

"Мы, действуя по этому принципу, выдвигали требования исключительно к МЭРТу. Потому что именно министерство принимало решение о признании знака хорошо известным, именно министерство вносило этот знак в соответствующий реестр, и поэтому именно министерство должно его оттуда исключить. К "Фармаку" никаких требований не выдвигалось. Но суд посчитал иначе. И это притом, что в качестве третьего лица "Фармак" привлечен по ходатайству МЭРТа в суде первой инстанции", – пояснил он.

Адвокат подчеркнул, что замечаний по существу принятого ранее постановления апелляционного суда у Верховного суда не возникло.

По словам Мамуни, третье лицо и ответчик по сути имеют одинаковые права и обязанности в процессе, кроме исключительных – например, предъявления встречного иска.

"В данной ситуации речь не идет ни о встречном иске, ни о каком-либо другом исключительном полномочии ответчика. И в чем конкретно был ограничен "Фармак" в качестве третьего лица – вообще непонятно. Он мог делать все то же, что и ответчик. И делал, во всех инстанциях", - рассказал юрист.

Адвокат удивлен аргументацией суда и считает, что судьи заняли "гиперформалистскую позицию".

"Теперь процесс начинается сначала", - заключил юрист.

Как сообщалось, "Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница". Это уже второе судебное противостояние двух компаний. Первую тяжбу за торговый знак "Корвалол", которая длилась с 2004 по 2011 годы, выиграла "Дарница". Однако в 2017 году "Фармак" решил возобновить судебный процесс, считая себя единственным законным правообладателем уже другого торгового знака – "Корвалол Corvalolum".

Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". Однако в 2018 году Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение.

"Фармак", в свою очередь, обратился в Верховный суд, Большая палата которого 25 июня решила направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.