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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Российские наемники стали чаще подрываться на собственных минах на Донбассе, - ГУР

Командование российских оккупационных войск принимает меры по наращиванию фортификационного оборудования передовых позиций подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, возросла интенсивность работ по оборудованию окопов и блиндажей, вблизи которых устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения. При этом, для минирования местности оккупанты используют противопехотные мины российского производства, которые запрещены международными конвенциями.

В то же время, как сообщили в ГУР, увеличилось количество случаев подрыва на хаотично установленных ранее минно-взрывных устройствах военнослужащих противника, прибывших на передовую в ходе последней ротации.

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Так, 22 июля с.г. во время ликвидации возгорания травы в районе боевой позиции одного из подразделений оккупантов, подорвались трое российских военнослужащих, один из них погиб, двое тяжело ранены. Вместе с тем, командование российских оккупационных войск принимает меры по сокрытию этой информации.

Источник: https://censor.net.ua/n3139574
 
   
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Полезный и бесплатный метод разминирования оккупированных территорий!
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Полезный и бесплатный метод разминирования оккупированных территорий!
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Это Петр Алексеевич им ночью мины разбрасывает. Вы думали, он прячется от ГБР в Испании? А вот и нет

Шах и мат, зебилы!
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не - то зедебил в синей рубашке по передовой ползает
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надо чаще проводить ротации, меньше работы нашим саперам в будущем..
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ДРГ переставляють міни противника. Тут ні карти, ні схеми не допоможуть. Це практикується з перших днів війни.
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Мины заборонени конвенцией, мразь и ска тот лох шо от Украины её подписал. Кацап не подписывал и санкций никаких за это не имеет и при чем до войны с нами сотрудничал по оборонке с Европой и спокойно её скупал. Украина же порезав, продав, подписав это гавно ещё и в список стран попала которым Центральноевропейские страны ничего летального до сих пор не продают не смотря на кацапоагрессию. Какая то мразь за это медаль фсб точно получила уже. Блть, проклятая страна,суцильна авада кадабра какая-то.
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Конвенція забороняє лише протипіхотні міни, а важливіші саме протитанкові... Ну і ніхто не заважає розтяжки ставити чи щось типу цього...
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Полная срань, конвенция запрещает пп мины без самоликвидатора, а так же их производство и продажу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники стали чаще подрываться на собственных минах на Донбассе, - ГУР
 
 
 
 
 
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