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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав предложил запретить испытания косметической продукции на животных

Министерство здравоохранения Украины предложило ужесточить требования к косметической продукции и запретить испытания на животных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В министерстве отметили, что требования к косметической продукции на украинском рынке будут такими же, как и на европейском. Новый техрегламент предлагает дополнить и расширить перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1,383 тыс. позиций. Кроме того, он предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров. Также речь идет о запрете испытания косметики на животных. 

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Для компаний, производящих косметические изделия, установлен переходный период - 18 месяцев. Это даст возможность утвердить новые методологии, наладить процессы без финансовых рисков и нечестной конкуренции.

Как отмечает Минздрав, такие нормы действуют в Европейском Союзе уже несколько лет.

Технический регламент разработан на основе регламента ЕС №1223/2009. Документ призван устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами ЕС. Его обсуждение будет продолжаться до 17 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3139568
 
   
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Значит будут на людях... Или на кацапах.... Или на кацапах нельзя? Ведь животные же, мля... Минздрав предложил запретить испытания косметической продукции на животных - Цензор.НЕТ 2127
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Безперечно заборонити на тваринах! Розповсюдити лиш серед прихильників Слуг ... гірше не буде.
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даже на Свинарчуке НЕЛЬЗЯ??!!!...
ой журбааа... ((
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Испытывайте на тех, кому эта косметика нужна.
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все испытания нужно проводить исключительно на и. о. министра, это ещё то животное, выживает при любом президенте и не хочет скотина ни за что отвечать.
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Испытания будут проводить на гоях,для кошерных это норма.
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Один вопрос: это значит, что испытания косметической продукции в принципе запрещены, или что человек разумный как вид исключен минздравом из царства животных?
ЗЫ: Человек разумный? В свете последних событий это название звучит нелепо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав предложил запретить испытания косметической продукции на животных
 
 
 
 
 
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