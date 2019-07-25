 Минздрав предложил запретить испытания косметической продукции на животных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В министерстве отметили, что требования к косметической продукции на украинском рынке будут такими же, как и на европейском. Новый техрегламент предлагает дополнить и расширить перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1,383 тыс. позиций. Кроме того, он предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров. Также речь идет о запрете испытания косметики на животных.

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Для компаний, производящих косметические изделия, установлен переходный период - 18 месяцев. Это даст возможность утвердить новые методологии, наладить процессы без финансовых рисков и нечестной конкуренции.

Как отмечает Минздрав, такие нормы действуют в Европейском Союзе уже несколько лет.

Технический регламент разработан на основе регламента ЕС №1223/2009. Документ призван устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами ЕС. Его обсуждение будет продолжаться до 17 августа.