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 Общество
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Все про:Укроборонпром (738) НАПК (702) Букин_Павел (36)

 НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома Букину

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло два предписания, одно из которых - генеральному директору Укроборонпрома Павлу Букину.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Предписание Павлу Букину, генеральному директору ГК "Укроборонпром", касается нарушения Александром Донцом, президентом ГП "Антонов", требований части пятой статьи 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что Донец после назначения на должность не сообщила Нацагентству о заключении договора по управлению долей его корпоративных прав с предоставлением нотариально заверенной копии такого договора. Он также не придерживался законодательно установленных сроков информирования НАПК.

"Соответственно, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - отметили в агентстве.

Также НАПК внесло предписание главному врачу коммунального учреждения "Территориальное медицинское объединение" Винницкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолию Пирныкозе.

"Установлено, что главный врач филиала коммунального учреждения "Территориальное медицинское объединение "Винницкий областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" "Могилев-Подольская станция экстренной медицинской помощи" Людмила Блощинская не сообщила о наличии у нее потенциального конфликта интересов, вызванного подчинением ей близкого человека (дочери)", - сообщили в НАПК.

Национальное агентство требует принять меры для урегулирования в установленном законом порядке потенциального конфликта интересов в служебной деятельности главного врача, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

В НАПК напомнили, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139564
 
 
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ха-ха, балбесы какие к врачу прицепились, гнося ходит счастливый ушами хлопает вместе со всем своим барыжным кабмином, а они к врачу прицепились. пришейте ей измену родины, за несвоевременный приход на работу в связи с отсутствием больничного листа.
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тю...так ця морда з оточення Зєлєбюєні...в червоній краватці там поруч гідранта...цирк на дроті...
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Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81

Привіт.Це новопризначений сьогодні зеленським заступник голови зовнішньої розвідки. Не радниця.Нє.Імєнно заступник.НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома Букину - Цензор.НЕТ 4487
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Вільна Українка‏ @Vikusya_Mermaid 2 ч.2 часа назад

За пару останніх тижнів, "залучателі інвестицій" наїхали на:
- SkyUp
- Богдан Моторс
- ArcelorMittal
- МХП
- група компаній Ковальска
- ТОВ "Бетон Комплекс"
- ТОВ "Металл Холдинг Трейд"

Це все білий бізнес, який платить десятки мільонів податків...
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ага все у нас белые и пушистые, платят десятки, а скрывают на сотни
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как и ротердам платил податки по словам гига.
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ну,ждуна тебе не могу выставить по техническим причинам...так шо посмотри сам

https://pbs.twimg.com/media/D7f22N4WkAICNza.jpg
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома Букину
 
 
 
 
 
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