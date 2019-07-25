 НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома Букину

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Предписание Павлу Букину, генеральному директору ГК "Укроборонпром", касается нарушения Александром Донцом, президентом ГП "Антонов", требований части пятой статьи 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что Донец после назначения на должность не сообщила Нацагентству о заключении договора по управлению долей его корпоративных прав с предоставлением нотариально заверенной копии такого договора. Он также не придерживался законодательно установленных сроков информирования НАПК.

"Соответственно, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - отметили в агентстве.

Также НАПК внесло предписание главному врачу коммунального учреждения "Территориальное медицинское объединение" Винницкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолию Пирныкозе.

"Установлено, что главный врач филиала коммунального учреждения "Территориальное медицинское объединение "Винницкий областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" "Могилев-Подольская станция экстренной медицинской помощи" Людмила Блощинская не сообщила о наличии у нее потенциального конфликта интересов, вызванного подчинением ей близкого человека (дочери)", - сообщили в НАПК.

Национальное агентство требует принять меры для урегулирования в установленном законом порядке потенциального конфликта интересов в служебной деятельности главного врача, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

В НАПК напомнили, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

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