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 В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская

В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может состояться повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

"Выборы - процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится. Сегодня за окном четверг (если честно, то утром я была убеждена, что пятница), а уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская.

Члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами, или же нарушения по процедуре транспортировки, например, ненадлежащие упаковки избирательной документации, является политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовали члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени. Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника", - написала она.

По ее словам, уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на пересчет.

Также она добавила, что в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье.

"Полная безнадежность на скорое завершение процесса. Ничего, время есть до 5 августа", - добавила она.

В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139563
 
 
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Весна закінчилась,середина літа, Свинарчуки з командою Зе, все Ок?В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2231
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НАПК внесло предписание гендиректору Укроборонпрома Букину
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рыги с зебилами бьются за вожделенные места?
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«А що, на Донбасі є сепаратисти?», «А що, треба платити податки?».
«А що, на Донбасі є сепаратисти?», «А що, треба платити податки?». У 66-му окрузі скандал - кандидатка в депутати, що нещодавно перебігла до «Слуги народу», Тетяна Грищенко в інтерв'ю засумнівалася, що на Донбасі є сепаратисти, а на додачу ще й збрехала, що була три роки безробітною, хоча за кілька секунд все ж визнала, що працювала і при цьому не платила податки. «А як ви вважаєте, це правильно - не платити податки?» - відповідає вона питанням на питання журналіста про її декларацію. Схоже, президенту Зеленському потрібно подзвонити пану Баканову не лише з приводу «бориспільського чорта», а й з приводу кандидатки від власної партії. Бо щось її світогляд мало співвідноситься з програмою партії «Слуга народу». Хоча якщо подивитися на минуле пані Грищенко (працювала на Партію регіонів, «Опоблок» і Бойка-Медведчука), то все стає на свої місця.
Gepostet von Житомирщина - наш край am Donnerstag, 18. Juli 2019
Вы это сделали вместе , зе-лохи . В пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3887
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рошенчики думають замутити? та фіг вам нічого не вийде, навіть зміна результату в два-три чоловічка не вирішить долю вигнанців
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вот это кино, считали считали и не насчитали. оливье жрать нужно меньше, а то они там вместе с поносом мозги свои все высрали.
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Прально! Пусть конь пашет, он сам на работу устроился.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ пяти избирательных округах может состояться повторный пересчет голосов на выборах в ВР, - Айвазовская
 
 
 
 
 
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