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Все про:прокуратура (3568) слежка (136) таможня (1452) прокурор (897) ГФС (3367)

 Экс-начальнику Волынской таможни объявили подозрение в незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о своем бывшем подчиненном, - прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Волынской таможни, который ранее находился в розыске.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал прокурор Максим Киричук, передает Цензор.НЕТ.

"Чиновник подозревается в незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о лице, то есть в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 182 УК Украины. В частности, начальник Волынской таможни ГФС, руководствуясь мотивом личных неприязненных отношений с начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС, нарушая ряд конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну получил и сохранял видеоматериалы наблюдения за своим подчиненным работником, домом и придомовой территорией по месту жительства последнего и членов его семьи", - рассказал прокурор.

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Также бывшему начальнику таможни вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Экс-начальнику Волынской таможни объявили подозрение в незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о своем бывшем подчиненном, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139561
 
 
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Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. (с)
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якась дика фуцпа)
получил и сохранял видеоматериалы наблюдения за своим подчиненным работником

якщо це все що можна пред`явити начальнику Волинської!!! митниці)
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Ну, когда-то Капоне ничего не могли предъявить, так пришлось ему админпротоколов навыписывать столько, что суд по совокупности укоротил ему хвост по самую голову.
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Чем чаще меняется начальство, тем чиновники активней исполняют свои непосредственные обязанности.
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може я шо не так понимаю,
но началось тупое сведение счетов новых бандюганов у власти со старыми...
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А почему видео не кинули в новость? Тю,так не интересно.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-начальнику Волынской таможни объявили подозрение в незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о своем бывшем подчиненном, - прокуратура
 
 
 
 
 
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