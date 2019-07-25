 Бывшему главе аппарата киевского суда и его заму сообщено о подозрении по делу Майдана, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления спецрасследований ГПУ в Facebook.

В одном из таких производств проверяется правомерность действий и решений районных судов Киева при автоматизированном распределении дел и применении мер.

Так, на основании собранных доказательств 22 и 25 июля 2019 предусмотренным законом способом сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата суда и его заместителю одного из районных судов г. Киева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376-1 УК Украины за незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в этой системе) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года.

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Досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этих и других преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах.