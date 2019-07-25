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 США думают над новыми санкциями против России, - спецпредставитель Белого дома в Венесуэле Абрамс

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России в связи с её поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил в среду Эллиот Абрамс, представитель Белого дома в Венесуэле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций… Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые", - сказал Абрамс.

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В ходе конференции, организованной аналитическим центром "Фонд защиты демократий", Абрамс заявил, что Вашингтон также усилит давление на Кубу за ее действия в Венесуэле, направленные на поддержку Мадуро.

Как известно, Вашингтон, наложивший нефтяное эмбарго на Каракас, неоднократно призывал Москву отказаться от поддержки Николаса Мадуро. Россия отклонила эти призывы, обвинив США в желании провести переворот в Венесуэле в нарушение международного права. Администрация президента Дональда Трампа с января продолжает усиливать санкционные меры против Венесуэлы, после того, как Вашингтон вместе с 50 другими странами мира признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером страны. Россия, Северная Корея и Куба продолжают поддерживать Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3139558
 
 
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а вы попробуйте придумать что-нибудь такое, чтобы кацапам, резко, не стало сильно куёво!! 🤣
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новый премьер от Зе команды ,для выполнения функциональных обязаностей прибылСША думают над новыми санкциями против России, - спецпредставитель Белого дома в Венесуэле Абрамс - Цензор.НЕТ 9399
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мы задумались.
я иногда и правда херею с етой дипломатии...
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Владимир Зеленский предложил ввести против росии новые санкции ,, а конкретно - отказ от показа на росийськом ТВ концертов Квартала 95 , и отказ от съёмок в росии , телесериала " Сваты " . . Будете теперь знать .! Ух-х..
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стока многа нада думать, шо бы понять, шо кацапня ето враг и херачить ее надо по всем фронтам - на пол года думалки...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША думают над новыми санкциями против России, - спецпредставитель Белого дома в Венесуэле Абрамс
 
 
 
 
 
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