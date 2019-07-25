 Facebook удалил сотни украинских и российских фейковых аккаунтов, манипулировавших общественным мнением

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщил директор компании по политике кибербезопасности Натаниэль Глетчер.

"В каждом из этих случаев люди, которые стояли за этой активностью (учетных записей и страниц, – ред.) координировались между собой и использовали аккаунты, чтобы создать ложное представление о себе", – цитируют журналисты слова Глетчера.

Он также добавил, что компания Facebook "не хочет, чтобы ее сервисы использовались для манипулирования людьми".

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