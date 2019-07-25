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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Технологии
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Все про:Facebook (283) социальные сети (482) фейк (222)

 Facebook удалил сотни украинских и российских фейковых аккаунтов, манипулировавших общественным мнением

Соцсеть Facebook заявляет, что удалила 294 персональных аккаунта и 1509 страниц, зарегистрированных из Украины, России, Таиланда и Гондураса в рамках противодействия "координированному неаутентичному поведению".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщил директор компании по политике кибербезопасности Натаниэль Глетчер.

"В каждом из этих случаев люди, которые стояли за этой активностью (учетных записей и страниц, – ред.) координировались между собой и использовали аккаунты, чтобы создать ложное представление о себе", – цитируют журналисты слова Глетчера.

Он также добавил, что компания Facebook "не хочет, чтобы ее сервисы использовались для манипулирования людьми".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Facebook за полгода удалил 3,4 млрд аккаунтов, распространявших спам и фейковые новости

Источник: https://censor.net.ua/n3139557
 
   
 Топ комментарии
 
Если человеком можно манипулировать с помощью фейсбука или одноклассников, то это не человек - это креветко!!!
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У Президента Украины Владимира Зеленского оказалось наибольшее количество активных ботов в Facebook среди украинских политиков.
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.

Как оказалось, больше всего активных ботов - у Президента Украины Владимира Зеленского (27 тыс. 926 аккаунтов).
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мля,как вовремя...сразу же после выборов.
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Если человеком можно манипулировать с помощью фейсбука или одноклассников, то это не человек - это креветко!!!
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Ну да. А народ, состоящий из этих креветок, называется планктоном.
ЗЫ: Планктон: совокупность животных и растительных организмов, живущих в водных глубинах и пассивно переносимых силой течения.
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Если человеком можно манипулировать не важно чем, это зомби.
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Это касается тех, кто насмотрелся "сватов", 95-кв, лигу смеха и рассмеши гомика?
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Скорее это касается тех, кто насмотрелся в том же фейсбуке тем про "наркомана", "зелемойского", "игрой членом на ф-но", вброса про "25% элиты" и тому подобной пурги от этих самых фейковых аккаунтов, то есть - черных пиарщиков.
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У Президента Украины Владимира Зеленского оказалось наибольшее количество активных ботов в Facebook среди украинских политиков.
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.

Как оказалось, больше всего активных ботов - у Президента Украины Владимира Зеленского (27 тыс. 926 аккаунтов).
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в первую очередь порохоботов минстеця.
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У Президента Украины Владимира Зеленского оказалось наибольшее количество активных ботов в Facebook среди украинских политиков.
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.

Как оказалось, больше всего активных ботов - у Президента Украины Владимира Зеленского (27 тыс. 926 аккаунтов)...
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«Соцсеть Facebook заявляет, что удалила 294 персональных аккаунта и 1509 страниц, Источник: https://censor.net.ua/n3139557»

Ага.
1 русскій аккаунт, і 1 - сторінку.
І 293 українських аккаунтів і 1508 сторінок, де стверджувалось, що россія окупувала Крим, захопила частину територій України на північному сході...
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Значительно раньше нужно было это сделать.
Цукрберг - тормоз.
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"координированному неаутентичному поведению"

Ще є "фейкові новини", "мова ненависті" та багато іншого ідіотизму. В англо-саксонському відбувається стрімка культурна дегенерація. Затикання ртів є симптомом.
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що, заважають фрязінським ботам плідно працювати?
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Небось удалили порохоботов и ботов шария.
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У Президента Украины Владимира Зеленского оказалось наибольшее количество активных ботов в Facebook среди украинских политиков.
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.

Как оказалось, больше всего активных ботов - у Президента Украины Владимира Зеленского (27 тыс. 926 аккаунтов).
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"которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine"
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В США, відомий аналітичний центр, rusi.org, видав аналітичну статтю, щодо гібридної війни Росії в Україні.

Мирослав Гай
4 год ·
В США, відомий аналітичний центр, rusi.org, видав аналітичну статтю, щодо гібридної війни Росії в Україні.
Ось механічний переклад вступу до статті та посилання на англомовну версію. Цей аналіз став можливим завдяки взлому хакерами листування Суркова.
Він досить великий і вартий для ознайомлення усім працівникам сектору оборони та безпеки.
"Ця стаття є керівництвом для російської підривної війни, детально вивчаючи три транші витік електронних листів, які, очевидно, належать кремлівським чиновникам - у тому числі, насамперед і критично, Владислава Суркова, людини, відомого як "Распутін" президента Володимира Путіна, які були тісно пов'язані зі східноукраїнським конфліктом, зокрема, з політичним та економічним управлінням двох держав, створених Кремлем у Донецьку та Луганську.
Крім того, розглядається стратегія і тактика політичної диверсії Росії в решті України. З моменту витікання цієї інформації в засобах масової інформації листи стали називати «витоками Суркова».
Хронологічно, витоки охоплюють період, коли Росія проводила свій проект «Новоросія» (Нова Росія), починаючи з 2014 року, з метою розірвати південно-східну Україну. Коли це не вдалося, за винятком держав, встановлених у Донецьку та Луганську, Кремль перейшов на просування сепаратистського руху в межах України, кінцевою метою якого була її федералізація. Ця кампанія продовжується і сьогодні.
Кінцевою метою дій Кремля в Україні з 2013 року було досягнення там політичного впливу і, нібито, припинення руху на захід - що могло б призвести до вступу до НАТО. На явному рівні це було зроблено за допомогою маріонеток у Донецьку та Луганську. На прихованому рівні Росія втручалася в українські вибори, організовувала і фінансувала всеукраїнську кампанію за «м'яку федералізацію» країни, намагалася змінити конституцію України і створити альтернативний центр влади, створивши ілюзію широкої підтримки цих заходів. Всі ці заходи були спричинені внутрішніми слабкостями української держави, завдяки корупції та краху державної влади. Кремль також спирався на два типи місцевих діячів: ідеологічні союзники і платні співробітники. Робочі рамки для підривних робіт були розроблені переважно українцями, багато з яких бігли до Росії після Євромайдану. Вони мали інсайдерську точку зору українського розуму і знали «слабкі місця», до яких прагнули.
Фактично, діяльність Росії в Україні - це переосмислення «активних заходів», форма політичної війни, заснована Радянським Союзом. Стратегія для цих активних заходів тісно пов'язана з концепцією, відомою як «рефлексивний контроль», радянською технікою, що дозволяє повністю керувати противником у прийнятті рішень, що призводять до їх власної поразки. Для цього Кремль провів ретельне дослідження тонкощів українського повсякденного життя, щоб зрозуміти український світогляд і виявити вразливі місця, які можна використовувати. Потім, використовуючи засоби масової інформації, передові групи, провокаторів і платні мітинги, вони створили віртуальну реальність, покликану змусити Україну приймати рішення, що слугують російським цілям.
Цей «Час від часу» призначений для допомоги дослідникам, науковцям, журналістам, учасникам кампанії та всім, хто цікавиться структурою політичної диверсії, яка іноді називається також «гібридною війною». Часто було важко знайти серйозні докази російських політичних маніпуляцій через приховану природу елементів цієї форми конфлікту. Ця стаття представляє витік доказів, у великій кількості деталей, щоб показати тактичний знімок підриву, від витрат на демонстрації, на лінії повідомлень, до тактики насильницької дестабілізації.
Автори цього документу не брали участі в атаці, які призвели до витікання електронних листів, що нібито належали кремлівським чиновникам. Проте російський інструментарій підривної діяльності використовується не тільки в Україні, але й в інших колишніх радянських державах, які прагнуть залишити сферу інтересів Росії, а також у західних державах. Тому в громадських інтересах ці листи слід детально вивчити. Для майбутнього тих країн колишнього Радянського Союзу - і великого західного демократичного документу - важливо підкреслити приховані способи підривної діяльності та контролю, які використовуються Кремлем. Таким чином, витік електронних листів - це унікальний внесок у міжнародні дебати про те, як Кремль «курує» свої «керовані конфлікти»".
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перебігли вже? А чого ви не в ДБР , Пєтю не підтримуєте.
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Вас даже Юлька обошла, поедатель мозгов.
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Процiтую автора вище:

"У Президента Украины Владимира Зеленского оказалось наибольшее количество активных ботов в Facebook среди украинских политиков.
Об этом говорится в исследовании, которое провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine совместно с компанией Artellence.

Как оказалось, больше всего активных ботов - у Президента Украины Владимира Зеленского (27 тыс. 926 аккаунтов)."
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27 тыс из 6 млн проголосовавших за его партию, чет маловато
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да не там нормальное исследование на эту тему, только они про Петених ботов промолчали и сделали акцент только на Зе, на самом деле все политики у нас грешат этим (не только у нас) , кто-то больше, кто-то меньше
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В фейсбуке сепаров столько ,что они думают , что мы дебилы а не они!!! И что Порох развязал войну!!! Они ох...ели!!! Я бьюсь как могу!!! ПОМОГАЙТЕ!!!!
ВЕДЬ ЭТО ТОЖЕ ВОЙНА!!!!
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ти інвалід, який б'ється головою об клавіатуру?
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не то что здесь - царствование порохоботов! Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою - Цензор.НЕТ 3898
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Угроза штрафа в 5 миллиардов подействовала.
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А ДО ВИБОРІВ чому це не зробили? Очікували поки нарід остаточно з глузду з"їде, перетвориться на аморфну масу і проголосує, як треба?
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Думаю хто організував, той і почистив.
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мля,как вовремя...сразу же после выборов.
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так что, Цукерберг агент Зеленского?
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294 акка погоду вряд ли сделали. Только у ботофермы зеленского их больше 29 тысяч
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у Пети 20 тыс., а результат 8% против 43% Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою - Цензор.НЕТ 4883 Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою - Цензор.НЕТ 4883, какие-то дефективные у Пети боты Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою - Цензор.НЕТ 1685
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а где ссылки на 20 000?вот те вот зашифрованые квадратики?
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соціальні сітки--зло...то як ігрові автомати-затягують а хтось на них заробляє гроші.і великі гроші...
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Марк Цукерберг сделал очень интересное заявление на встрече со студентами Индийского технологического университета в Дели. Бизнесмен открыто сказал о том, что планирует купить у Российской Федерации Калининградскую область и направить это богатство в великое русло. Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою - Цензор.НЕТ 3253 Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою - Цензор.НЕТ 3253 Facebook видалив сотні українських і російських фейкових акаунтів, що маніпулювали громадською думкою - Цензор.НЕТ 3253
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Це я дивлюсь купа рашенівських прахоботів затихла...
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Якщо вже і сторінку меморіал загиблим на війні українцям... то можна тільки уявити що іше повидаляли
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удалить бот-аккаунты после выборов, когда они уже сделали своё дело.. это так "рационально"! (черный сарказм)..
а убирать бот-аккаунты перед выборами это иррациональный и опять же .. деньги потрачены..
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Просто вчера америкосы штрафанули цукенберга, так он и зашевелился
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"Он также добавил, что компания Facebook "не хочет, чтобы ее сервисы использовались для манипулирования людьми".

Коломойский Викицитатник
Я давно получил гражданство Израиля, еще в 1995 году.
ТЕЛЕКАНАЛ - ЭТО ЕЩЕ И ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ
Мы должны быть откровенны. Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем.
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нет у Бени ничего подобного по этому поводу.
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Общение в социальных сетях - разновидность одиночества.
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-Как ваша фамилия?
-Сахаров.
-А точнее?
-Сахарович.
-А еще точнее?
-Цукерберг.
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Не только. Чем больше людям будут затыкать рты, тем больше они будут уходить в сети.
Чем больше людям будут навязыват единомыслие, теи чаще они будут использовать сеть, чтоб сказать, что не все бараны
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Мережі це інструмент, розумні користуються для досягнення своїх цілей, дурні - для досягнення чиїхось цілей.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииFacebook удалил сотни украинских и российских фейковых аккаунтов, манипулировавших общественным мнением
 
 
 
 
 
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