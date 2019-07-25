EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  722  3
Все про:аэропорт (1228) Запорожье (1529) ремонт (923)

 Аэропорт "Запорожье" с сентября закроют на ремонт

Международный аэропорт "Запорожье" со 2 сентября закроют на ремонт взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"2 сентября с 9:00 по местному времени начинаются ремонтные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе запорожского аэропорта. В связи с этим аэропорт временно закрывает искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не будет способен принимать самолеты, которые используют их для взлета и посадки", - говорится в сообщении.

Планируемая дата окончания ремонтных работ и возобновления работы аэропорта - 15 октября.

Напомним, что аэропорт "Запорожье" близится к завершению строительства нового пассажирского терминала. Он сможет обслуживать до 400 пассажиров в час.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Таможенник аэропорта Борисполь задержан на взятке 800 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3139554
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да єто небольшая категория, стесняющаяся на рамке в ФБ цифру 25 поменять на 8
 показать весь комментарий
 
 
В Запорожье есть завод,
который строил терминал аэропорта в Борисполе перед Евро-2012. Аэропорт в
Запорожье этот завод не строит… вот такие дела… а рыгон мэр-Буряк на этом париться,
но без нюансов…
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоАэропорт "Запорожье" с сентября закроют на ремонт
 
 
 
 
 
 вверх