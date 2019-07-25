 Аэропорт "Запорожье" с сентября закроют на ремонт

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"2 сентября с 9:00 по местному времени начинаются ремонтные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе запорожского аэропорта. В связи с этим аэропорт временно закрывает искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не будет способен принимать самолеты, которые используют их для взлета и посадки", - говорится в сообщении.
Планируемая дата окончания ремонтных работ и возобновления работы аэропорта - 15 октября.
Напомним, что аэропорт "Запорожье" близится к завершению строительства нового пассажирского терминала. Он сможет обслуживать до 400 пассажиров в час.
который строил терминал аэропорта в Борисполе перед Евро-2012. Аэропорт в
Запорожье этот завод не строит… вот такие дела… а рыгон мэр-Буряк на этом париться,
но без нюансов…