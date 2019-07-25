 Россия прислала на оккупированный Донбасс 85-й "гумконвой"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщают российские СМИ.
В "министерствах чрезвычайных ситуаций" подконтрольных РФ террористических группировок "Л-ДНР" подтвердили прибытие автомобилей МЧС России в оккупированные Донецк и Луганск. Однако в Государственной пограничной службе Украины о прибытии российского "гумконвоя" в Донбасс не сообщают.
По данным оккупантов, в Луганск конвой из девяти машин доставил 107,5 т грузов, в Донецк - более 140 тонн. Это якобы "товары медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество".
Напомним, последний "гумконвой" был отправлен Россией в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.
В марте этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.
https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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несмотря на шмарклю ....
Європейські чиновники висловили занепокоєння!
Корабель РФ зайшов у закриту зону навчальних стрільб НАТО (Сі Бриз-2019)! ...
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турки збили літак РФ! Росія потоптала турецькі помідори і полізла дружити з Ердоганом!
Винищувачі Південної Кореї відкрили вогонь по літаку РФ (зробили попереджувальний постріл), що порушив простір країни! Москва щось промичала, що там щось не так і ВИБАЧИЛАСЬ ПЕРЕД ПІВДЕННОЮ КОРЕЄЮ!!!!
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Може турки і корейці роблять щось не так?
дурак же - сам никак....
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош
в Донецке кукарекают, что "мальчики поссорились" и верещат на ВСУ - хотя все видят и понимают!....
это рабская идеология и ничего изменить нельзя... это дебилы, при чем добровольные....