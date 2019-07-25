 Россия прислала на оккупированный Донбасс 85-й "гумконвой"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщают российские СМИ.

В "министерствах чрезвычайных ситуаций" подконтрольных РФ террористических группировок "Л-ДНР" подтвердили прибытие автомобилей МЧС России в оккупированные Донецк и Луганск. Однако в Государственной пограничной службе Украины о прибытии российского "гумконвоя" в Донбасс не сообщают.

По данным оккупантов, в Луганск конвой из девяти машин доставил 107,5 т грузов, в Донецк - более 140 тонн. Это якобы "товары медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество".

Напомним, последний "гумконвой" был отправлен Россией в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.

В марте этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.

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