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 Россия прислала на оккупированный Донбасс 85-й "гумконвой"

Россия в четверг, 25 июля, отправила на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей 85-й "гуманитарный конвой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщают российские СМИ.

В "министерствах чрезвычайных ситуаций" подконтрольных РФ террористических группировок "Л-ДНР" подтвердили прибытие автомобилей МЧС России в оккупированные Донецк и Луганск. Однако в Государственной пограничной службе Украины о прибытии российского "гумконвоя" в Донбасс не сообщают.

По данным оккупантов, в Луганск конвой из девяти машин доставил 107,5 т грузов, в Донецк - более 140 тонн. Это якобы "товары медицинского назначения - медикаменты и медицинское имущество".

Напомним, последний "гумконвой" был отправлен Россией в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.

В марте этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В составе российского "гумконвоя" на оккупированную Донетчину въехало 10 военных автомобилей, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3139552
 
 
 Топ комментарии
 
Значит скоро начнутся активные боевые действия, всегда так было.
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Значит скоро начнутся активные боевые действия, всегда так было.
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давно такого небыло! а при Зебобиках опять повезли мясо с России
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А не надо было голубой рубашкой травмировать расшатанную психику повстанцев!
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Главное чтобы не спешили сразу назад, а успели запчасти повстанцев забрать назад, на рассиюшку.
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бойцы ответку дадут, даже не сомневаюсь,
несмотря на шмарклю ....
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а ты как думал)) тушенка просроченная она такая, прям в руках взрывается Росія прислала на окупований Донбас 85-й "гумконвой" - Цензор.НЕТ 1280 раньше чаще "харчи" возили, потом дорогие производственные линии закончились от патронного завода осталась проходная)), и кацапы подумали шо диета это на пользу, дебилы ***.
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та ладно - твои диды ее жрали вместе с банками....
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- Три європейські країни підняли свої літаки через вторгнення ракетоносуя РФ!
Європейські чиновники висловили занепокоєння!
Корабель РФ зайшов у закриту зону навчальних стрільб НАТО (Сі Бриз-2019)! ...

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турки збили літак РФ! Росія потоптала турецькі помідори і полізла дружити з Ердоганом!
Винищувачі Південної Кореї відкрили вогонь по літаку РФ (зробили попереджувальний постріл), що порушив простір країни! Москва щось промичала, що там щось не так і ВИБАЧИЛАСЬ ПЕРЕД ПІВДЕННОЮ КОРЕЄЮ!!!!
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Може турки і корейці роблять щось не так? Росія прислала на окупований Донбас 85-й "гумконвой" - Цензор.НЕТ 5246
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Эвропейці ще не зрозуміли, що спочатку безпека, а потім - права геїв. Ще раз: безпека, а потім геї - головне не перепутати.
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расскажите зеленой головне, шо то кацы не гум, а бум привезли...
дурак же - сам никак....
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***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош
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Похоже, что Зеленский нашел-таки взаимопонимание с Путиным. Его надолго хватит, этого взаимопонимания. А если не хватит - есть число 86, за ним 87 и т.д. Осенью будет обострение, и серьезное. Как раз в аккурат к отопительному сезону и перекрытию транзита. А тут и Ефремова выпустили. С Медведчуком они будут отличными премьером и спикером. Вы против? Ну тогда считайте до 100, или 200. Возможно 300. А до 400 умеете считать, зебилята? А там и народ задумается, что к чему. Вот эту ситуацию вы сейчас и создали. САМИ, своей глупостью и нежеланием думать.
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Я бы писал не Россия и не путин, А РОССИЯНЕ БРАТЬЯ б..ть ПОСЛАЛИ НАМ СВОЕ ДЕРЬ....мо!!!!!
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ждем новых обстрелов и визгов полицаев.... ве прекрасно они понимают, что по ним фугачат "защитники от фашиздов"....
в Донецке кукарекают, что "мальчики поссорились" и верещат на ВСУ - хотя все видят и понимают!....
это рабская идеология и ничего изменить нельзя... это дебилы, при чем добровольные....
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Невже лише по тій причині, що на рампі залізничній треба перевантажувати у вантажні автомобілі кацапи не возять залізницею, а камазами? Хто розкриє секрет кацапів?
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Хто там казав і вірив,що війна закінчиться?
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Надо срочно ремонтировать мост и демонтировать фортификации и перестать стрелять
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