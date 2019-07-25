 Тело 11-летнего мальчика, возвращавшегося с отдыха в Киев, нашли на железнодорожных путях в Хмельницкой области, - полиция

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.
"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом "Рахов - Киев" возвращался домой с отдыха. Сейчас полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка", - говорится в сообщении.
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Либо выпал в результате хулиганских действий, либо выбросили.
К деражне прибывает за полуночь.
За это время сопровождающих вымотают до посинения.
Открыли окно и начали высовываться.