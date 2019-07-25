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 Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье. ФОТО

Полиция Луганской области усилила меры безопасности возле окружных избирательных комиссий №106 в городе Северодонецке и ОИК №105 в городе Счастье в связи с возможными нарушениями общественного порядка.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам анализа оперативной обстановки и информации из социальных сетей о возможных нарушениях общественного порядка возле ОИК №106 (г.Северодонецк) и ОИК №105 (г.Счастье) по решению руководства ГУНП, на этих избирательных комиссиях усилены меры безопасности", – говорится в сообщении.

Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье 01

Также сотрудники полиции обеспечивают правопорядок у ОИК №107 (г.Лисичанск), которая работает в штатном режиме.

Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье 02

По состоянию на утро четверга, в Центральную избирательную комиссию с избирательной документацией в сопровождении полицейских выехали представители ОИК №113 (г.Сватово), уже сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г.Рубежное) и 114 (г.Беловодск).

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Источник: https://censor.net.ua/n3139547
 
 
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усилить охрану - это означает пришить дополнительные карманы на брючки и курточку.
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Москаль проиграл выборы в округе в Луганской области безработному местному жителю....
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