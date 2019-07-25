 Зеленский назначил Екатерину Слядневу замглавы Службы внешней разведки Украины, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ Президента Украины №553/2019 от 24 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в сообщении.

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Ранее Сляднева работала в прокуратуре г. Киева.

Напомним, в июне Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а заместителем - начальника управления Администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.

СВР осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Находится под юрисцикцией Президента.