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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:назначение (1448) СВР (60) внешняя разведка (11) Сляднева (1)

 Зеленский назначил Екатерину Слядневу замглавы Службы внешней разведки Украины, - Указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины (ВСР) Екатерину Слядневу.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ Президента Украины №553/2019 от 24 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в сообщении.

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Ранее Сляднева работала в прокуратуре г. Киева.

Напомним, в июне Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а заместителем - начальника управления Администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.

СВР осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Находится под юрисцикцией Президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3139545
 
 
 Топ комментарии
 
Бухарев, Евдокимов, Сляднева, - украинская разведка...
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Очередная массажистка 95 квартала или чиновница родственница какого нибудь бурята?
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Чтобы никто из врагов не догадался,что она украинская.
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Надеюсь у нее нету рос. паспорта? Хотя..... А какая разница?
Уже за одни фамилии назначенцев хочется собрать "кравчучку", а на границе выбросить паспорт и поклясться Зевсом не приближаться более чем на 500 км.

Они так специально делают шоле?
У Антиколорадоса некоторые упоротые высрали: да ничего, вот сделаем Маййдан и погоним их.....
(то что мы выглядим дикарями и папуасами с этим метанием между Парашей и Европой, "умников", похоже, совсем не смещает)
Не говоря уже о том что Путин тогда реально нападет.
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Могли бы и подоступнее найти... Депутата от ЗЕ из Малина, самое оно ! 😂
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При таком "профессинальном" подходе следующий генпрокурор должен быть только вегетарианец)
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Я думаю, все эти карикатурные назначения только для каких-то определенных целей и для отвода глаз. Руководить ВСЕМ будут другие и из другого места
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Главное -- чтоб "новое лицо". Это же сейчас главный социальный запрос.
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Что может знать и понимать прокурорша о работе внешней разведки ?
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Юр.фак закончила? Разберется!
А может, у нее муж в подобных органах и просвещает ее днем и ночью?
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Видать из того, что там осталось, назначать на руководящую работу было не кого. Иначе внешняя разведка станет внутренней и на другую страну. А исполнители найдутся всегда. независимо от того, что сверху плавает.
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Вот оно, новое лицо Службы внешней разведки Украины! Докатились, бывшие блогерши будут разрабатывать и утверждать планы оперативно-технических мероприятий за рубежом и получат доступ к агентурным данным. Эти ****** товарищи..
Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ - Цензор.НЕТ 317
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В стране где президент клоун, возможно всё ! 😂
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Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ - Цензор.НЕТ 8492

его Премьер-министра хочу увидеть! Аж сгораю от нетерпения )))))))) Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ - Цензор.НЕТ 5389
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"... хочу увидеть! Аж сгораю...",
На 95кварталі, лисий, високий здається Кошовим зараз кличуть
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Да, мне просто это фото чуть больше нравится) Та совсем страшнеькая)))
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Аргумент! )
Я когда спросила гугл о Слядневой, он в первую очередь выдал "Вашу" бьюти-блогершу.
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Порохоботам до спини, аби ляпнуть. Вони навіть прочитати статтю не здатні. Для них що блогерша, що зам начальника управління ГПУ все рівно- кацапський молодняк за шоколадки і далі паше.
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Рошеновская свиноферма хрюкочет, им же нужно роизянина семочко назад вернуть))) в чем претензии так и не понятно, снова рояль и Зеленская на миротворце. Но нет рошеновата, рузня окончательно вылетает с Украины
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мое отношение просто-хороший срузгий ватник может быть только если мертв
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Пардон, а какая у неё форма допуска к секретной информации ?
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Богдан позвонит Баканову, Баканов даст команду начальнику тер. управы на ул. Мельникова и за пару дней, в не очереди оформят допуск.
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стоп,стоп,Баканову обычно звонят по поводу какого-нибудь черта,или правила поменялись ?
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...Заместителем глав Службы внешней разведки стала Екатерина Сляднева, которая в 2012 году будучи на должности прокурора Бердянской природоохранной прокуратуры занималась расследованием гибели 808 пчелиных семей...
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Это почти одно и тоже - пчелы и агентурная работа, мед и разведка
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Баба в разведке это писец всей разведке
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Тепер головне завдання зовнішньої розвідки буде...
Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ - Цензор.НЕТ 351
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страшненька, навіть дуже, як правило, такі в житті цікавляться виключно роботою.
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Вот те, кто голосовал за Слугу Народа, вы чем думали? Как вы могли выбрать непрофессионалов? Ну вот сами подумайте, хотели бы вы, чтобы генпрокурор, например, был без юридического образования? То-то же!
Вы бы ещё боксера мэром выбрали!
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« Женщина в армии - предмет особый и разглашению не подлежит «
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друг детства в СБУ, прокурорша из прокуратуры, организации, которую все уже устали материть в СВР...фотограф, который собирается работать в комитете по транспорту, няни, депутаты, которые закончили ПОЛИТТЕХНИЧЕСКИЕ институты...просто капец
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та ми пам'ятаемо шо, найкращі прахвесеАнали були при Порошенко і при сивочолому Україна досягла найбільшого рівня відкритості та прахвєсєаналізма. Семочко, підриви бомб, склади *********** все було найкраще в світі.
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а ще щось там постійно тринділи про "нефаховість" Луцика...тьху...все- суцільна брехня від цих "слуг"...Все, що раніше критикували до вцику- самі роблять тепер, але ще гірше!!! А любі друзі з криворізького кварталу майже всі працевлаштовані на керівних посадах...Матір Божа...і лохторат мовчить, начебто саме цього і хотіли..
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ми вас так розумімо, Поця вже поїхав у тривалу закордонну відпустку?
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мєндєль, сляднєва-шото єсть общєє в етіх фаміліях.
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наверно хорошо попкой поработала над разведкой внешней ну и внутренней..
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після чечен кацапи тільки про задницю думають.
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очень правильно автором статьи подмечено - служба внешней разведки "Находится под юрисцикцией Президента"...
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Капец Украине. Вот это новые лица, праффессионалы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Екатерину Слядневу замглавы Службы внешней разведки Украины, - Указ
 
 
 
 
 
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