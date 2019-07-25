 Зеленский назначил Екатерину Слядневу замглавы Службы внешней разведки Украины, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ Президента Украины №553/2019 от 24 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в сообщении.
Ранее Сляднева работала в прокуратуре г. Киева.
Напомним, в июне Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), а заместителем - начальника управления Администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.
СВР осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Находится под юрисцикцией Президента.
Уже за одни фамилии назначенцев хочется собрать "кравчучку", а на границе выбросить паспорт и поклясться Зевсом не приближаться более чем на 500 км.
Они так специально делают шоле?
У Антиколорадоса некоторые упоротые высрали: да ничего, вот сделаем Маййдан и погоним их.....
(то что мы выглядим дикарями и папуасами с этим метанием между Парашей и Европой, "умников", похоже, совсем не смещает)
Не говоря уже о том что Путин тогда реально нападет.
А может, у нее муж в подобных органах и просвещает ее днем и ночью?
его Премьер-министра хочу увидеть! Аж сгораю от нетерпения ))))))))
На 95кварталі, лисий, високий здається Кошовим зараз кличуть
Обозреватель дает фото другой Слядневой.
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-naznachil-zamglavyi-sluzhbyi-vneshnej-razvedki-zhenschinu-kto-ona.htm
Я когда спросила гугл о Слядневой, он в первую очередь выдал "Вашу" бьюти-блогершу.
Вы бы ещё боксера мэром выбрали!