 НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко (обновлено)

Как сообщили "Думской" источники в прокуратуре, офицеров привлекают к ответственности по 191-й и 364-й статьям УК Украины - "растрата имущества" и "злоупотребление властью или служебным положением", передает Цензор.НЕТ.
Сегодня Головину и Гейко должны избрать меру пресечения.
"Детективы Национального антикорупционного бюро и Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали экс-начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и его первого заместителя Константина Гейко около 07:00 в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Задержание проходило в рамках расследования уголовного преступления по трем частям Уголовного кодекса: статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), статьи 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"). После задержания Головина и Гейко должны доставить в Киев для рассмотрения в суде ходатайства об избрании им меры пресечения. Следственные мероприятия относительно чиновников еще продолжаются. Производство расследуют именно детективы НАБУ, а ДВБ проводит их оперативную поддержку", - пишет Преступности.НЕТ.
Позже Департамент коммуникации Национальной полиции Украины заявил: "Во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области. Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Руководство Национальной полиции Украины отмечает непримиримое отношение к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством".
Вместе с тем, "Слидство.Инфо" сообщает, чтоз аместителя Головина Константина Гейко не удалось задержать: он исчез накануне. Сейчас Гейко ищут на территории Одессы и Одесской области. По данным издания, экс-чиновников одесской полиции подозревают в деле, касающемся контрабанды сигарет.
Дмитрий Головин с ноября 1996 года работеат в органах внутренних дел. За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевской области, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона. С 2012 по 2015 годы — начальник одесского УБНОН. 20 марта 2015 года, когда в одесском ТЦ "Новый Привоз" злоумышленник взял в заложники двух работников аптеки, Головин уговорил его обменять женщин на себя, а потом, став заложником, убедил его сдаться. За этот подвиг полковник Головин получил орден "За мужество" III степени. С лета 2016 года возглавлял департамент уголовного розыска НПУ. В ноябре 2016 года стал начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области. Генерал полиции третьего ранга. 24 апреля 2019 года Дмитрий Головин был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.
Константин Гейко
написать можно многое ...
". сообщаю тебе,......., сколько кому,.... перераспределили потоки, ......все как раньше, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ"
Чем ты лучше других? Ты прямо пишешь, тем самым прямо поддерживаешь своего почитателя и работодателя Педро, который воровал и грабил (не надо только писать что все шло мимо ***** , он белый и пушистый, все прекрасно знают. как назначаются и для чего все эти руководители, направители денежных потоков- так к слову, не ОДИН ДОЛЛАР США (банковская система) НЕ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ БЕЗ ВЕДОМА И РАЗРЕШЕНИЯ НАЦ.БАНКА)). Простыми словами- знаю что Сирко, вижу что Сирко, а срать не перестаю..
и срока были не "условными"
..аХ - мечты-мечты..
- Всім відділком шукають одного продажного копа в своїх рядах, який зливає інфу наркобаригам.
Сюжет українського серіалу про ментів:
- Всім відділком шукають одного чесного мента в своїх рядах, який зливає інфу ЗМІ.
http://timer-odessa.net/statji/kto_est_kto_v_odesskoy_politsii_687.html