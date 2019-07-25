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Все про:НАБУ (2803) Головин (32) задержание (5435) Нацполиция (9774)

 НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко (обновлено)

Бывшего начальника облуправления полиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина и его экс заместителя полковника Константина Гейко задержали сегодня утром сотрудники НАБУ и департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Как сообщили "Думской" источники в прокуратуре, офицеров привлекают к ответственности по 191-й и 364-й статьям УК Украины - "растрата имущества" и "злоупотребление властью или служебным положением", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Головину и Гейко должны избрать меру пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Убери эту херню", - глава нацполиции Одесской области генерал Головин пытается прочитать текст на украинском языке. ВИДЕО

"Детективы Национального антикорупционного бюро и Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали экс-начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и его первого заместителя Константина Гейко около 07:00 в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Задержание проходило в рамках расследования уголовного преступления по трем частям Уголовного кодекса: статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), статьи 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"). После задержания Головина и Гейко должны доставить в Киев для рассмотрения в суде ходатайства об избрании им меры пресечения. Следственные мероприятия относительно чиновников еще продолжаются. Производство расследуют именно детективы НАБУ, а ДВБ проводит их оперативную поддержку", - пишет Преступности.НЕТ.

Позже Департамент коммуникации Национальной полиции Украины заявил: "Во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области. Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Руководство Национальной полиции Украины отмечает непримиримое отношение к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством".

Вместе с тем, "Слидство.Инфо" сообщает, чтоз аместителя Головина Константина Гейко не удалось задержать: он исчез накануне. Сейчас Гейко ищут на территории Одессы и Одесской области. По данным издания, экс-чиновников одесской полиции подозревают в деле, касающемся контрабанды сигарет. 

НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко 01

Дмитрий Головин с ноября 1996 года работеат в органах внутренних дел. За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевской области, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона. С 2012 по 2015 годы — начальник одесского УБНОН. 20 марта 2015 года, когда в одесском ТЦ "Новый Привоз" злоумышленник взял в заложники двух работников аптеки, Головин уговорил его обменять женщин на себя, а потом, став заложником, убедил его сдаться. За этот подвиг полковник Головин получил орден "За мужество" III степени. С лета 2016 года возглавлял департамент уголовного розыска НПУ. В ноябре 2016 года стал начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области. Генерал полиции третьего ранга. 24 апреля 2019 года Дмитрий Головин был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко 02

Константин Гейко

Источник: https://censor.net.ua/n3139542
 
   
 Топ комментарии
 
божички... хорошо хоть аваков ничего не знал об этих упырях-оборотнях!
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Головін це лугансько-кримський мент, кореш кримської прокурорши Поклонської, який виїде в Криму і забуде про всі кримінальні справи в Україні. У агента путіна порошенка була чітка вказівка від путіна призначати перевірених агентів на посади керівників УМВС в ключових областях. В Вінницькі області керівником УМВС призначили Шевцова, кримського сепара, який вивозив в Крим всі дані на особовий склад добровольчого батальйона Луганськ-2 до якого він ніби то належав, а сам 42 рази перетинав кордон з Кримом, поки його батальйон вів активні бойові дії на фронті! А в Одесу призначили іншого сепара - Головіна, який кришував наркоту в Одесі і навіть воював з СБУ за право кришувати наркотрафік! На цей рахунок є цікаві покази активістів які допомагали СБУ та поліції боротись з наркомафією в Одесі.
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может сначала с бриллиантовыми прокурорами наконец разберетесь? Кормите всех своей туфтой, задержали, пожурили, отпустили, вот мера наказания современной украинской реальности.
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Хм, подвійне відчуття, обміняти себе на заручника і корупція....
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Головін це лугансько-кримський мент, кореш кримської прокурорши Поклонської, який виїде в Криму і забуде про всі кримінальні справи в Україні. У агента путіна порошенка була чітка вказівка від путіна призначати перевірених агентів на посади керівників УМВС в ключових областях. В Вінницькі області керівником УМВС призначили Шевцова, кримського сепара, який вивозив в Крим всі дані на особовий склад добровольчого батальйона Луганськ-2 до якого він ніби то належав, а сам 42 рази перетинав кордон з Кримом, поки його батальйон вів активні бойові дії на фронті! А в Одесу призначили іншого сепара - Головіна, який кришував наркоту в Одесі і навіть воював з СБУ за право кришувати наркотрафік! На цей рахунок є цікаві покази активістів які допомагали СБУ та поліції боротись з наркомафією в Одесі.
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Интересно сколько путин заплатил Порошенко,за вредительство Украине и за своего кума медведчука?Порошенко выгодно Украину продал,теперь может ехать отдыхать в Испанию,где у него вилла по соседству с Путиным,его начальником и куратором
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суть твоей тупорылой отрыжки-Порошенко агент Путина, ужОс-ужОс, и поехал отдыхать. проведи 1 (один) пример его вредительства. 4 дня проехал по рашке, от Белгорода до Самары, так херово как сегодня они не жили 20 лет, воют, поддержка педо-карлика максимум 17%, но во всем виноват Порошенко и хохлы. где логика?
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Петр Алексеич, там хватит уже...Ваша песня спета....
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ему плОтЮт не за логику, а за вонь. это "артистка кордебалета". подтанцовка, другими словами.
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может тонкий расчёт ?
написать можно многое ...
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за сколько откупятся интересно????????
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ПЗДЦ! сколько быдла развелось, верней повылазило из щелей. ты дура, наверняка смотрела бенефис зеленого вафлера в таможне, типа -стоп контрабанда (хотя в законодательстве ее уже нет). сообщаю тебе, лоху тупому-три недели вели консультации, сколько кому, перераспределили потоки, подняли цены на 10% и все =ПОЕХАЛО! прочел, идиот-все как раньше, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, цену подняли. цена ляжет на твой карман, ЗЕбил.
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Судя по нику- ты явный поклонник Педро (далее Педрофил). Напишу на тезах твоего поста-
". сообщаю тебе,......., сколько кому,.... перераспределили потоки, ......все как раньше, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ"
Чем ты лучше других? Ты прямо пишешь, тем самым прямо поддерживаешь своего почитателя и работодателя Педро, который воровал и грабил (не надо только писать что все шло мимо ***** , он белый и пушистый, все прекрасно знают. как назначаются и для чего все эти руководители, направители денежных потоков- так к слову, не ОДИН ДОЛЛАР США (банковская система) НЕ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ БЕЗ ВЕДОМА И РАЗРЕШЕНИЯ НАЦ.БАНКА)). Простыми словами- знаю что Сирко, вижу что Сирко, а срать не перестаю..
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"аргументация" у тебя роскошная: "все прекрасно знают" - и делов!
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щас плокулол похмелится и сразу расскажет нам о борьбе с коррупцией.
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Плокулол в отпуске, так что режим опохмела переведен в режим "бухать как во Франкфурте"
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вот крыса и сам не работает и другим не даёт. норм человек уже бы давно написал заяву и освободил место. коррупция сплошь и рядом а оно ***** то бухает то в отпуске бухает... кто на что учился...
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если бы их ещё САЖАЛИ...
и срока были не "условными"
..аХ - мечты-мечты..
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Начавшиеся задержания это конечно хорошо но с нашими судами есть большое сомнение в доведении дел до реальных сроков с конфискацией.
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божички... хорошо хоть аваков ничего не знал об этих упырях-оборотнях!
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Застрелився б? Мук совісті не витримав би? 😨
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может сначала с бриллиантовыми прокурорами наконец разберетесь? Кормите всех своей туфтой, задержали, пожурили, отпустили, вот мера наказания современной украинской реальности.
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ти б краще петі за брильянтових прокурорів 5 років нагадував,головний брыльянтовий прокурор-югік піде з посади тоді черга до них дійде
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Возможно есть честные и неподкупные,но я ни одного ещё не встретил...
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На видео с дня рождения Суркиса где в окружении ахметова, лукаш других сепаров и казнокрадов Петя задвигает тост "мне очень приятно оказаться в кругу моих друзей".
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одесские суды, самые одесские в мире... ну, вы поняли, короче..
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Сюжет американського серіалу про копів:
- Всім відділком шукають одного продажного копа в своїх рядах, який зливає інфу наркобаригам.

Сюжет українського серіалу про ментів:
- Всім відділком шукають одного чесного мента в своїх рядах, який зливає інфу ЗМІ.
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Там ще потрібно затримати злочинця Рибака нач. патрульної поліції
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Не понятно куда ветер дует- в лицо руководству МВД или в спину..??
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опять американская рыбалка - поймали, сфотались на память всем отделом и ...отпустили...
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Прийшов час збирати врожаї, весною ж ранньою саджайте!
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Никто ничего не знает по сути, но все бурно обсуждают
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Я знаю людей, которые помнят его ещё капитаном, старшим опером УБНОН. Очень хорошо отзываются.
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20 марта 2015 года, когда в одесском ТЦ «Новый Привоз» злоумышленник взял в заложники двух работников аптеки, Головин уговорил его обменять женщин на себя, а потом, став заложником, убедил его сдаться. За этот подвиг полковник Головин получил орден «За мужество» III степени.
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Лично знать Диму Головина не довелось, но по отзывам тех кто с ним работал: прирождённый опер, настоящий профессионал, был хорошим, надёжным товарищем, никогда никого не подставлял, работая в УБНОН наркотой не приторговывал (что довольно частое там явление), свои погоны заработал честно. Но заняв генеральскую должность сильно изменился. Система его испортила.
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Дмитрий Головин с марта 2012 по конец 2015 года работал главой управления ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВв Одесской области, а потом занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области.
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Во первых если нет приговора суда ,это пока все шоу,а во вторых наш прокурор жученко просто по уши в коррупции и спокойно ходит на работу ! Эти двое дети по сравнению с жученкой !
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Ранее Головин возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины, в органах внутренних дел проходит службу с 1996 года. Головин также возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевской области, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.
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За назначение Головина же выступал замминистра Вадим Троян - в прошлом активист неонацистской организации «Патриот Украины», позже - замкомандира полка «Азов». Кроме того, Троян является давним соратником Авакова, приближённым к нему ещё со времён губернаторства Авакова в Харьковской области при Ющенко.

http://timer-odessa.net/statji/kto_est_kto_v_odesskoy_politsii_687.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко (обновлено)
 
 
 
 
 
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