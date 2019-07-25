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 Предоставленные США контрбатарейные системы позволяют быстро прекращать боевую активность врага, - Сырский

В районе проведения ООС применяют комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ-47, 48 и 36, которые в рамках военной технической помощи предоставило правительство США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью информационному агентству АрмияInform сообщил Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский.

По словам Командующего ОС, комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ-47, 48 и 36 "вместе с другими средствами разведки позволяют адекватно и своевременно ответить на применение врагом средств артиллерии. Начиная от минометов, заканчивая ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. В том числе и самыми распространенными во время этой войны БМ-21".

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Вместе с тем он отметил, что контрбатарейные системы требуют высокого уровня подготовки военнослужащих.

"И такой уровень достигнут. Эти системы позволяют быстро и окончательно прекратить активность вражеских огневых средств, нейтрализовать угрозу для жизни наших воинов и местных жителей", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3139539
 
   
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Сирский каже неправду, найменший відрізок часу за який вдається здійснити контрбатарейний постріл це 30-40 хвилин після початку ворожого обстрілу! За цей час терористи вже покидають свої вогневі позиції і ми стріляємо просто по координатам де нікого не має! Тому контрбатарейні радари мають наводити не артилерію на ціль а ударні БПЛА, які вже мають бути в повітрі і вже мають шукати вогневі позиції ворога! А для цього потрібно мати окремий рід військ - війська БПЛА які будуть тримати в небі цілодобово сотні та тисячі БПЛА, розвідувальних та ударних, які зможуть протягом 5-10 хвилин дістатись потрібної точки на лінії фронту чи в тилу ворога і знищити ціль!
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Укушенного в мозг грицацуевым не читая в спам!)))
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Треба їх проти порохоботів використовувати, то ж не москалі.
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Спасибо Пороху, да ЗЕбилы, чи то дезертир домовився?
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииПредоставленные США контрбатарейные системы позволяют быстро прекращать боевую активность врага, - Сырский
 
 
 
 
 
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