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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2293) указ (341) Малайзия (75) Нечитайло (1)

 Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорах с Малайзией о передаче осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорах с Малайзией по подготовке проекта двустороннего договора о передаче осужденных лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий указ президента Украины №554/2019 от 24 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

Согласно документу, возглавил делегацию посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло.

В делегацию также вошли: начальник отдела международных договоров и официальных переводов департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Сергей Коледов, заведующий отделом уголовного законодательства, законодательства о судопроизводстве и по вопросам международного права департамента законодательства по вопросам государственного строительства Главного государственно-правового департамента администрации президента Украины Людмила Марченко, заместитель директора департамента – начальник управления международной правовой помощи Департамента международного права Министерства юстиции Украины Екатерина Шевченко.

Также президент утвердил директивы делегации и разрешил главе делегации вносить в случае необходимости изменения в состав делегации, привлекая к ее работе членов Экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским, уголовным делам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139537
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский создал делегацию...
Да ну?! Неужели все тем же универсальным органом?
Не позорьтесь, цензоровцы! Пишите, как есть: "зеленскому с утреца на подпись подсунули стопку разных бумажек, среди которых, например, такая: ...".
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При Петрику їх просто тихо міняли або забирали, як наприклад з Ірану, просто весільним фотографам треба зганяти в Малайзію за державні кошти.
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"Нарик" обеспокоился судьбой сидящих в малайзийских тюрьмах, наркокурьеров...
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При Петре не то что такого небыло,при Петре даже не знали,что есть украинцы осужденные в Малайзии и которых можно обменять.
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При Петрику їх просто тихо міняли або забирали, як наприклад з Ірану, просто весільним фотографам треба зганяти в Малайзію за державні кошти.
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На кого будем менять? На малазийцев или обезьянок?
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Підозрюю, в 90% випадків вони засуджені за контрабанду наркоти. Нах вони тут???
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Открою тайну,за контрабас наркоты в Малайзии "вышка"
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Разумеется)Но перевозить коробок плана-врядли кто летел бы в Малайзию.Свыше 10гр вроде-считается большой партией.Не помню,нужно искать.Но и ради 10гр точно врядли кто то поедет.
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Со скипидаром.Я ж те написал перевод))Можешь других тролить новым словом в твоей...Ну лан.))
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Ты написал нечто весьма экзотическое. Естественно было бы ожидать, что ты признаешь, что ошибся или как-то обоснуешь, что ошибся я. А ты замолк.
Ни в одном из словарей такого значения я не увидел. Если имеется 10 человек, которые называют ******** дёгтем, от этого языку не холодно и не жарко. Даже если таких человек 110...
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При Петре не то что такого небыло/ и хорошо. Чтобы не было как в Израиле./Потребителей наркотиков в Израиле стало в 4 раза больше: почти треть населения 16.03.17.
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99%. Пойди стрельнись.Я ж тебе уже предлогал,юдофоб.
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99%. Пойди стрельнись.Я ж тебе уже предлогал,юдофоб./не дождёшься, украинофоб-наркоман.
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Зеленский создал делегацию...
Да ну?! Неужели все тем же универсальным органом?
Не позорьтесь, цензоровцы! Пишите, как есть: "зеленскому с утреца на подпись подсунули стопку разных бумажек, среди которых, например, такая: ...".
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"Нарик" обеспокоился судьбой сидящих в малайзийских тюрьмах, наркокурьеров...
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Замполит , мозгами пораскинь ! Связано єто с МН-17 , в его уничтожении участвовали и граждане Украиньі , вот пусть и подумают , что лучше : дать показания следствию и на суде в ранге свидетеля , либо получить перспективу вьідачи в Малайзию , но не на курорт...
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Ну ты и идиот... Зачем их выдавать Малайзии, если судить будут в Нидерландах, и именно международный суд будет принимать решение о месте отбывания наказания... А, согласно международному праву, решение международной судебной инстанции, имеет "примат", над решениями судов государства, и даже, над двусторонними договорённостями государств...
Иди, учи биологию видов... А то "неперелинявшие куропатки" успеют перелинять и спрятаться...
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Да, вот это мощный ход на междунарщдной арене!
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А кого можуть зачепити малазійці, або бандюків що банкомати взривають або наркокур'єрів, зеелекторат.
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Малайзия -коррупционный рай.Орда там даже президента купила.
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"Федя", ну ты и ВАСЯ"... Малайзия - "конституционная монархия"... Там нет президент, а король... Правда, королева - ФСБшная "подстилка", какая-то - московская "королева красоты"...
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да нахрена эти аферисты здесь нужны? поехали людей на деньги разводить, пусть сидят там в тюряге и парятся как можно дольше, каждая сволочь должна нести ответственность за свои преступления там, где она их совершает.
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Может это к выдаче Малазии терористов сбавших Боинг?)))
Там им светит смертная казнь...
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Была инфа,шо там каких то шидофф задержали с украинскими паспортами,за наркоту,наверное в одну синагогу ходили с недоумком,вот и вся сказочка.
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Всё!? Предвыборные попрыгушки закончились?
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А нехрен в Малайзию наркоту возить, там с этим строго!
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Делегация в составе цирка с проспекта победы.
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Малайзія- стратегічний союзник рф. Вимінюють нові літаки на пальмову оливу. А за такі преференції згодні підтримувати ***** на міжнародній арені.
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