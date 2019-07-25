 Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорах с Малайзией о передаче осужденных

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий указ президента Украины №554/2019 от 24 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.
Согласно документу, возглавил делегацию посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло.
В делегацию также вошли: начальник отдела международных договоров и официальных переводов департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Сергей Коледов, заведующий отделом уголовного законодательства, законодательства о судопроизводстве и по вопросам международного права департамента законодательства по вопросам государственного строительства Главного государственно-правового департамента администрации президента Украины Людмила Марченко, заместитель директора департамента – начальник управления международной правовой помощи Департамента международного права Министерства юстиции Украины Екатерина Шевченко.
Также президент утвердил директивы делегации и разрешил главе делегации вносить в случае необходимости изменения в состав делегации, привлекая к ее работе членов Экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским, уголовным делам.
Ни в одном из словарей такого значения я не увидел. Если имеется 10 человек, которые называют ******** дёгтем, от этого языку не холодно и не жарко. Даже если таких человек 110...
Да ну?! Неужели все тем же универсальным органом?
Не позорьтесь, цензоровцы! Пишите, как есть: "зеленскому с утреца на подпись подсунули стопку разных бумажек, среди которых, например, такая: ...".
Иди, учи биологию видов... А то "неперелинявшие куропатки" успеют перелинять и спрятаться...
Там им светит смертная казнь...