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Все про:ДТП (5662) Зеленский (2293) кортеж (180)

 Админпротоколы на попавших в ДТП водителей из кортежа Зеленского переданы в киевский суд, - полиция

Полиция Запорожской области передала в киевский суд два административных протокола в отношении двух водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, совершившие дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в Главном управленим Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Протоколы передали в киевский суд по месту проживания водителей", - сказал сотрудник ведомства.

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Водителям грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3139534
 
 
 Топ комментарии
 
Яка милота) зебилы царя не поделили
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- Млять, где кортеж?!!
- Где, где, в суде!
Адмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція - Цензор.НЕТ 6985
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Ах как подгорает... А ну давай вышморкайся
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А ты доволен шо дружина твоего сцаря автобус с детьми переехала? Чего еще ждать от малоросса..
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Главное что алкаша сплавили и его придворных регионалов. А также пачку умолишонных(типа танюшки черноволихи)
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зелебобе нужно уже на велосипеде ездить, тогда у кортежа велосипедистов, которые будет его окружать, никто права не заберет. учился бы у педального дебила кличка, как нужно по крещатику на велике рассекать.
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Вам порохоботам уже нужно щёлкнуть поддувалом и сидеть на попе ровно. Такие кумедные вы истоты)). А как умеете верещать))... Можно цеплять вместо клаксона
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дебил иди проспись, у тебя что рояль вместо головы? сколько же вас тут зашоренных идиотов, напишешь про порохохрыка, в зебила превращают, напишешь про недомерка кретина того, который обещал кумовство искоренить, а само в первые же дни привело с собой кучу сопливых друзяк детства в порохоботы записывают. Дебилы, когда же вы своим мозгом думать начнете, а не цитатами ваших сраных кумиров.
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главное что у тебя соевый глист всегда под руками шоколадное гавно, куда ты можешь гордо вползти и скупиться так клубком в покое и радости.
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Це зветься радикалізм суспільства, обидві сторони просто не розуміють що можна бути не прихильником ні Зелі, ні Пороха.
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да не сульспильство это а тупые проплаченные свиньи, суспильство уважает чужое мнение, а эти отбросы с двух сторон умеют только ярылки вещать и кнопку спам давить.
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Яке маєм, таке маєм, на рахунок оплати не впевнений, здається мінстець вже небіжчик, а зелакеї тримаються на ентузіазмі, якщо ви помітили, то проплачені міняють місце роботи.
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Тебя, холопа, сегодня одного отправили царскую челядь защищать?
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В окружной, я надеюсь) Ну шоб усьо было по чесному.
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Теперь все будет ок. Пеца уже отыграный материал. Можно его и его порохоботов даже не брать во внимание. Повизгивать ещё могут))
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Кто нибудь сообщит, степень и количество пострадавших в авто-катастрофе устроеной кортежем Зеленского?
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Ах как тебя порохобота заботит это. Да порохоботик? Тут ты ничего не словишь кроме как по рылу)
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так спамити може тільки проплачений. Де записатись в ЗЄботи? Який гонорар? Скіко платят? Я б в зєботікі пашол - пусть мєня научат!
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Да никто не сообщит, потому как наличие средних телесных повреждений у кого то из участников ДТП, уже влечет за собой открытие уголовного производства.
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- Млять, где кортеж?!!
- Где, где, в суде!
Адмінпротоколи на водіїв з кортежу Зеленського, які потрапили в ДТП, передано в київський суд, - поліція - Цензор.НЕТ 6985
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А что там с водилой из свинокортежа, сбившим пенсионера на пешеходном переходе в Киеве?
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А что с ним должно быть?

Пострадавший в ДТП с участием автомобиля из кортежа президента пришел в себя и признал, что нарушил правила дорожного движения, - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила)", - цитирует министра.

Видео инцидента прилагается:
https://nv.ua/ukraine/events/dtp-s-kortezhem-poroshenko-avakov-zajavil-chto-postradavshij-priznal-svoju-vinu-2456297.html
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Так ерзя вже 10 разів поховала того дідика.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдминпротоколы на попавших в ДТП водителей из кортежа Зеленского переданы в киевский суд, - полиция
 
 
 
 
 
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