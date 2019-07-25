 Админпротоколы на попавших в ДТП водителей из кортежа Зеленского переданы в киевский суд, - полиция

Об этом Українським Новинам сообщили в Главном управленим Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"Протоколы передали в киевский суд по месту проживания водителей", - сказал сотрудник ведомства.
Водителям грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
Напомним, автомобиль УГО из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП с колонной автобусов с детьми: "Жертв нет".
- Где, где, в суде!
Пострадавший в ДТП с участием автомобиля из кортежа президента пришел в себя и признал, что нарушил правила дорожного движения, - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила)", - цитирует министра.
Видео инцидента прилагается:
https://nv.ua/ukraine/events/dtp-s-kortezhem-poroshenko-avakov-zajavil-chto-postradavshij-priznal-svoju-vinu-2456297.html