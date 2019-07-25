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Все про:Киев (17741) Метрополитен (606) смерть (6048)

 Возле станции метро в Киеве нашли труп мужчины. ФОТОрепортаж

В четверг, 25 июля, в Деснянском районе Киева обнаружили мужчину без признаков жизни. Бездыханное тело лежало на склоне, прямо у перрона станции метро "Черниговская". На место вызвали бригаду медиков и полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Около 05:20 врачи констатировали, что человек мертв. 

Труп обнаружили полицейские метрополитена, они и позвонили на "103". Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Скорее всего, он скончался около полуночи. На вид погибшему было около 40 лет.

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При предварительном осмотре тела следователи не обнаружили на нем следов насильственной смерти. От чего наступила смерть — покажет экспертиза. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

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Напомним, ранее на Теремках зарезали 18-летнюю девушку. Окровавленное тело находилось в ее съемной квартире. Убийцей оказался парень Анастасии. Он сбежал из Киева в Полтаву, где его и задержала полиция.

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Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/n3139524
 
 
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в Киеве за сутки вроде около 40 умирает по статистике
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Умер легендарный актер Рутгер Хауэр (((

Агент Хауэра Стив Кенис подтвердил факт смерти, не называя причин. Известно лишь, что любимчик нескольких поколений киноманов в последнее время серьезно болел.
Хауэр широко известен игрой в "Бегущем по лезвию" Ридли Скотта, который стал культовым. Также он снимался в фильмах "Робот-полицейский", "Попутчик", "Ночные ястребы", "Взять живым или мертвым", "Кровь героев", "Слепая ярость", "Обручённые смертью", "Игра на выживание", "Зов предков", "Мерлин" и в многих других.
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