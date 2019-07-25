 Это напоминание премьеру о том, что необходимо внести представление об увольнении главы КГГА, - Рябошапка о письме Богдана в Кабмин по Кличко

Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Это было напоминание от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана Премьер-министру Украины о том, что необходимо внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В соответствии с Законом Украины "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются Президентом Украины по представлению Премьер-министра Украины на срок полномочий Президента. Виталий Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации предыдущим Президентом в июне 2014 года. Соответственно, Премьер-министр должен выполнить требование закона и внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", – сказал заместитель руководителя Офиса Президента.
По его словам, Премьер-министр внес представления об увольнении всех глав местных администраций, кроме главы КГГА.
Руслан Рябошапка отметил, что Премьер-министр должен подать соответствующее представление Президенту. Он надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров.
В то же время заместитель руководителя Офиса Президента призвал не политизировать вопрос увольнения главы КГГА.
"Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий Президента Украины. Какая может быть политика в том, что избран новый Президент и срок полномочий главы местной администрации закончился?" – добавил Руслан Рябошапка.
Накануне Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.
"Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.
Ну-ну, Шариковым второй Венесуэлы захотелось?
(гугл в помощь)
Кличка на следующих выборах?
Глава Днепропетровской ОГА Игорь Валерьевич Коломойский требует от гендиректора "1+1 медиа" Александра Владиславовича Ткаченко начать "мочить" народного депутата Олега Ляшко.
https://www.youtube.com/watch?v=MYxttd2YMuQ
Марионетка Ткаченко берет под козырек:
"Хорошо, хорошо. Не вопрос."
По его словам, Премьер-министр внес представления об увольнении всех глав местных администраций, кроме главы КГГА. Источник: https://censor.net.ua/n3139523
В 2014 году Виталий Кличко принимал участие в выборах киевского городского главы от партии «УДАР», в ходе которых занял первое место, за его кандидатуру проголосовало 765 020 избирателей (56,70 %). За результатами выборов 25 июня указом 556/2014 президента Украины Петра Порошенко был назначен главой Киевской горгосадминистрации. Как выбранный мэр Киева Кличко чихать хотел и на Зелю, и на его секретуток. Не нравится Зеле - пусть издаст указ и разделит эти должности.
хріновиймайбутній прокурор пан Рябошапка. Не вагаючись кинувся, як ведмідь у малину, захищати свого патрона.....А де можна побачити представлення на звільнення усіх мерів українських міст, зокрема, Кернеса, Труханова....
Великих шахраїв витісняють дрібні шахрайчики тільки й того. Так то ж тимчасово. Скоро і ці стануть великими шахраями - тільки трішечки підучаться.
Не станут. Бене конкурентов не надо.
Агрегаторы реформ
... + без личных коммерческих интересов