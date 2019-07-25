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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Кабмин (11052) КГГА (2204) Кличко (2667) увольнение (1632) Рябошапка Руслан (60) Богдан Андрей (89)

 Это напоминание премьеру о том, что необходимо внести представление об увольнении главы КГГА, - Рябошапка о письме Богдана в Кабмин по Кличко

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан обратился к Кабинету Министров с письмом, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Это было напоминание от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана Премьер-министру Украины о том, что необходимо внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В соответствии с Законом Украины "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются Президентом Украины по представлению Премьер-министра Украины на срок полномочий Президента. Виталий Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации предыдущим Президентом в июне 2014 года. Соответственно, Премьер-министр должен выполнить требование закона и внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", – сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

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По его словам, Премьер-министр внес представления об увольнении всех глав местных администраций, кроме главы КГГА.

Руслан Рябошапка отметил, что Премьер-министр должен подать соответствующее представление Президенту. Он надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров.

В то же время заместитель руководителя Офиса Президента призвал не политизировать вопрос увольнения главы КГГА.

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"Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий Президента Украины. Какая может быть политика в том, что избран новый Президент и срок полномочий главы местной администрации закончился?" – добавил Руслан Рябошапка.

Накануне Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если будут разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.

Источник: https://censor.net.ua/n3139523
 
   
 Топ комментарии
 
Звичайно клоуни не знають рішення конституційного суду.яке повинні всі виконувати. Закони,конституція--для цих шмарлів не існують, бо вони гопникі.
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Жабы скачут со всех лап к корыту
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Звичайно клоуни не знають рішення конституційного суду.яке повинні всі виконувати. Закони,конституція--для цих шмарлів не існують, бо вони гопникі.
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Какие нафиг заклны и конституция? Щариковы снова приходят к власти. Уже забыли что это такое за 28 лет? Забыли о их 70 летнем правлении? Ничего скоро вспомните, у них в голове ничего не изменилось. Все взять отобрать и поделить. Сожрать, просрать и искать следующего:

"Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента ГРАЖДАНСКОЙ КОНФИСКАЦИИ незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.

Ну-ну, Шариковым второй Венесуэлы захотелось?
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Каким законом регулируются напоминания Богдана по всей У,краине?
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Революционная целесообразность, видимо
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4й частью статьи 118 Конституции Украины?
(гугл в помощь)
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О напоминаниях главы офиса президента в твоих ссылках ничего не сказано.
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А шо есть ещё такие, которые будут голосовать за марионетку
Кличка на следующих выборах?
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За Бенину марионетку будут голосовать.

Глава Днепропетровской ОГА Игорь Валерьевич Коломойский требует от гендиректора "1+1 медиа" Александра Владиславовича Ткаченко начать "мочить" народного депутата Олега Ляшко.

https://www.youtube.com/watch?v=MYxttd2YMuQ

Марионетка Ткаченко берет под козырек:
"Хорошо, хорошо. Не вопрос."
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. В соответствии с Законом Украины "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются Президентом Украины по представлению Премьер-министра Украины на срок полномочий Президента. Виталий Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации предыдущим Президентом в июне 2014 года. Соответственно, Премьер-министр должен выполнить требование закона и внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", - сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

По его словам, Премьер-министр внес представления об увольнении всех глав местных администраций, кроме главы КГГА. Источник: https://censor.net.ua/n3139523
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Кличко может смело отвечать словами самого Богдана "А у нас все о закону. Не нравится? Пусть подают на нас в суд"

В 2014 году Виталий Кличко принимал участие в выборах киевского городского главы от партии «УДАР», в ходе которых занял первое место, за его кандидатуру проголосовало 765 020 избирателей (56,70 %). За результатами выборов 25 июня указом 556/2014 президента Украины Петра Порошенко был назначен главой Киевской горгосадминистрации. Как выбранный мэр Киева Кличко чихать хотел и на Зелю, и на его секретуток. Не нравится Зеле - пусть издаст указ и разделит эти должности.
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Сразу видно что это одна команда, а точнее шайка -лейка.
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А почему о Кернесе ни слова? Ааааа!!! Да,да да!! Всё понял,понял!! Молчу,молчу.
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От такий от хріновий майбутній прокурор пан Рябошапка. Не вагаючись кинувся, як ведмідь у малину, захищати свого патрона.....А де можна побачити представлення на звільнення усіх мерів українських міст, зокрема, Кернеса, Труханова....
Великих шахраїв витісняють дрібні шахрайчики тільки й того. Так то ж тимчасово. Скоро і ці стануть великими шахраями - тільки трішечки підучаться.
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Скоро і ці стануть великими шахраями

Не станут. Бене конкурентов не надо.
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Кличко, Кернес и Труханов апостолы Украинской Демократии
Агрегаторы реформ
... + без личных коммерческих интересов
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Это недержание мочи у детворы из секты торчка))) Бюджет Киева составляет около 57 млрд. грн!!! Естественно зеленые шмаркли хотят захватить наш город и "освоить" бюджет. Не отдадим наш город зеленым захватчикам! Це нагадування прем'єру про те, що необхідно внести подання про звільнення голови КМДА, - Рябошапка про лист Богдана до Кабміну щодо Кличка - Цензор.НЕТ 1298
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто напоминание премьеру о том, что необходимо внести представление об увольнении главы КГГА, - Рябошапка о письме Богдана в Кабмин по Кличко
 
 
 
 
 
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