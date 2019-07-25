 Силы спецопераций ВСУ до 2025 года полностью перейдут на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО, - Лунев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Информационное сопротивление", об этом командующий ССО ВСУ Игорь Лунев заявил на брифинге, подводя итоги 3-й годовщины их создания.
В частности, Лунев отметил, что уже сегодня в ССО полностью заменили советские снайперские винтовки СВД на винтовки украинского производства UR-10, а также на оружие иностранного производства Savage 338 калибра и снайперские винтовки Barrett.
Также он добавил, что для ССО поставили ряд беспилотных авиационных комплексов украинского производства, и сегодня беспилотными летательными аппаратами ССО обеспечены на 100 процентов.
Кроме прочего, в текущем году была введена в действие отдельная номенклатура вооружения и военной техники ССО. Сравнивая обеспечение вещевым имуществом и экипировкой бойцов ССО ВСУ и Соединенных Штатов, Лунев отметил, что стоимость экипировки бойца ССО США может достигать 100 тысяч долларов, тогда как украинского бойца ССО - всего 15 тысяч долларов.
"В соответствии с государственным оборонным заказом, мы до 2025 года полностью переходим на другие образцы вооружения. На сегодняшний день мы уже имеем, хотя и не в полном объеме, такие образцы. Это - бронированный автомобиль Hummer, современные радиостанции, которые также обеспечивают закрытую связь", - сообщил Лунев.
Он уточнил, что на сегодняшний день перечень имущества бойцов ССО составляет 175 наименований.
Напомним, ранее Лунев сообщил, что Силы специальных операций первыми среди других видов войск Вооруженных сил Украины достигли совместимости с НАТО.
дякуємо, кловани!
Специально запустили перед выборами для зебилов....
Закрыли дело уже...
отдай ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ -
а потом что- то вякай .
Ставленик свинарчуков !
Что.., не знали?
Гуглите...
в команде ЗЕ они могут быть разве что по программе защиты свидетелей
Был Приговор Военного Трибунала ?
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Один вижу Избранный 73.4 % Граждан Украины - Главнокомандующий.
Второй - назначенец мародеров !
Вот это чудо полицейской мысли и есть ваши закупки в НАТО.
Вершина Боевой Машины пехоты в21-м веке .
Денех - неТ !
2014 год .
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokug
03.04.16 23:55 Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг "Рошена
РАССЛЕДОВАНИЕ Герой Панамских Оффшоров ! Иловайск 24.09.2014
Новое -
хорошо забытое старое . Однако надо ответить вечно вчерашним !
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Чужие - на этом празднике ж и з н и !
И учитесь с достоинством проигрывать ,для начала выборы -
ПРЕЗИДЕНТА Украины ; -победил ЗЕ с командой - 73,4 %!!!
Парламента - 253 голов у ЗЕ !**** 6 000 000 миллионов Украинских Граждан выбросили Вас на свалку истории.
Мажоритарки - - 128 штыков !
и полный завершающий разгром будет на местных выборах .
Как профффесиОналы -Вы , не уважаемые, полные "о". (нули).