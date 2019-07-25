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 Силы спецопераций ВСУ до 2025 года полностью перейдут на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО, - Лунев

До 2025 года украинские Силы специальных операций полностью перейдут на стандарты вооружения и вещевого обеспечения, введенные в странах НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Информационное сопротивление", об этом командующий ССО ВСУ Игорь Лунев заявил на брифинге, подводя итоги 3-й годовщины их создания.

В частности, Лунев отметил, что уже сегодня в ССО полностью заменили советские снайперские винтовки СВД на винтовки украинского производства UR-10, а также на оружие иностранного производства Savage 338 калибра и снайперские винтовки Barrett.

Также он добавил, что для ССО поставили ряд беспилотных авиационных комплексов украинского производства, и сегодня беспилотными летательными аппаратами ССО обеспечены на 100 процентов.

Кроме прочего, в текущем году была введена в действие отдельная номенклатура вооружения и военной техники ССО. Сравнивая обеспечение вещевым имуществом и экипировкой бойцов ССО ВСУ и Соединенных Штатов, Лунев отметил, что стоимость экипировки бойца ССО США может достигать 100 тысяч долларов, тогда как украинского бойца ССО - всего 15 тысяч долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев

"В соответствии с государственным оборонным заказом, мы до 2025 года полностью переходим на другие образцы вооружения. На сегодняшний день мы уже имеем, хотя и не в полном объеме, такие образцы. Это - бронированный автомобиль Hummer, современные радиостанции, которые также обеспечивают закрытую связь", - сообщил Лунев.

Он уточнил, что на сегодняшний день перечень имущества бойцов ССО составляет 175 наименований.

Напомним, ранее Лунев сообщил, что Силы специальных операций первыми среди других видов войск Вооруженных сил Украины достигли совместимости с НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3139521
 
 
 Топ комментарии
 
шось вже строки відсунулись
дякуємо, кловани!
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А что, надо было пообещать за пятницу, на полдевятого утра?
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А что, надо было пообещать за пятницу, на полдевятого утра?
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Если есть лишнее бабло, перевооружайтесь. Только не продешевите и не забывайте о брониках, попиленных армейскими и штатскими крысами. И о многом другом, тоже попиленным теми же крысами.
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про броники оказалось фейком от Трубы и его кореша Портнова....
Специально запустили перед выборами для зебилов....
Закрыли дело уже...
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Как это закрыли? Одна комиссия сказала - всё класс! Другая - всё плохо! А! Давайте замнем для ясности! Победила дружба! И кто в дураках? Мы. А нельзя ли хоть кого-нибудь из этих комиссий в кутузку? Для ясности. Детский сад какой-то.
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ЧЕСТЬ

отдай ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ -
а потом что- то вякай .
Ставленик свинарчуков !
Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 8669 Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 8669
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Мила Нелла - так свинарчуки уже в команде сопли...

Что.., не знали?
Гуглите...
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свинарчуки в бегах
в команде ЗЕ они могут быть разве что по программе защиты свидетелей
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Во-первых: честь дезертирам не отдают! Во-вторых: уважение нужно заслужить...( и не в фонтанах).
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И кто из них двоих дезертир ?

Был Приговор Военного Трибунала ?
*****
Один вижу Избранный 73.4 % Граждан Украины - Главнокомандующий.
Второй - назначенец мародеров !
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если к этому году НАТО не перейдёт к стандартам Украины...НАТО в открытой войне не противостояло такой державе как Россия (Сирийские пострелялки не идут в сравнение с украино-российской войной).
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а если все те "кулибинские самоделки".которые наши УКРАИНСКИЕ бойцы сделали для нужд обороны перевести на промышленные рельсы.то где там будет это НАТО...Показателен был в 14 году обычный мусоровоз,переделанный под БТР и вполне справлявшийся с функциями БОЕВОЙ машины.И воен. специалисты (не украинские,кстати.оценили весьма низкую цену при хороших боевых качествах)...а пацанчик-десятиклассник,сделавший ДЕЙСТВУЮЩУЮ модель дрона-перехватчика,который ЛЕГКО может охотиться за вражескими дронами,просто захватив их (как ястреб птаха) и принести на свою базу.так ведь порошенковские оборонпромовские "военспецы" просто плевали на те разработки и спрятали их по сейфам (Россия не разрешила)....
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https://censor.net.ua/photo_news/324568/broneavtomobili_sakson_postupyat_na_voorujenie_posle_dorabotki_i_ispytaniyi_turchinov_videofotore
Вот это чудо полицейской мысли и есть ваши закупки в НАТО.
Вершина Боевой Машины пехоты в21-м веке .

Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 8845
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на этой машине пусть ездит на рынок семейка турчинова....У нас пацаны на "передке" показали действительно шедевры и причём во вполне рабочем положении.А эту хрень Турченя вместе с Порося скупило для отмывки краденного от "оборонки"
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Все пошло на пользу оффшорников - свинарчуков .
Денех - неТ ! Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 7256
2014 год .
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokug
03.04.16 23:55 Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг "Рошена
РАССЛЕДОВАНИЕ Герой Панамских Оффшоров ! Иловайск 24.09.2014
Сили спецоперацій ЗСУ до 2025 року повністю перейдуть на стандарти озброєння та забезпечення країн НАТО, - Луньов - Цензор.НЕТ 795
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Лунев последнее время аж из трусов выпрыгивает, пытается выслужитьься, увидев на выборах, что ******** больше не сможет крышевать
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Нина Лабунская
Новое -
хорошо забытое старое . Однако надо ответить вечно вчерашним !
*****
Чужие - на этом празднике ж и з н и !
И учитесь с достоинством проигрывать ,для начала выборы -
ПРЕЗИДЕНТА Украины ; -победил ЗЕ с командой - 73,4 %!!!
Парламента - 253 голов у ЗЕ !**** 6 000 000 миллионов Украинских Граждан выбросили Вас на свалку истории.
Мажоритарки - - 128 штыков !
и полный завершающий разгром будет на местных выборах .
Как профффесиОналы -Вы , не уважаемые, полные "о". (нули).
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииСилы спецопераций ВСУ до 2025 года полностью перейдут на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО, - Лунев
 
 
 
 
 
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