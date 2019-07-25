EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Здоровье
  1670  49
Все про:лекарства (807) Минздрав (1953) фальсификат (330)

 Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав

В сентябре в аптеках появятся препараты со специальной маркировкой, по которой можно будет убедиться, что лекарства не поддельные, а с конца года украинцы уже смогут самостоятельно контролировать оригинальность лекарств с помощью смартфона.

Старт пилотному проекту дал Кабинет Министров 24 июля, сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Потребители смогут контролировать оригинальность лекарств с конца года - именно тогда заработает специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет просканировать код на упаковке", - пояснили в министерстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пока маркировки появятся только на упаковках отдельных препаратов - на этом этапе норма является добровольной для производителей лекарств, отметили в Минздраве.

И добавили, что обязательная маркировка будет постепенно вводиться с 2021 по 2023 год.

В министерстве отметили, что эти изменения происходят в рамках Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств.

Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав 01
Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139518
 
 
 Топ комментарии
 
От же клята баба!
Спочатку поламала схеми на імпорті тодоровим і богомолець з різними бахтєєвими, а тепер ще хоче й підробні й "ліві" ліки викорінити!
 показать весь комментарий
 
А что мешает нанести замечательную маркировку на упаковку с говном?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
когда уже закончится это вальпургиева ночь, костлявая американская ведьма сядет на метлу и уберется в свой Салем?
 показать весь комментарий
 
 
ведьма она или не ведьма вопрос десятый . а в данном случае инициатива очень здравая . в наших аптеках подделок не менее 50 % . и с этим что то нужно делать
 показать весь комментарий
 
 
расскажи это жителя села, у которых 100% наличие смарфонов
 показать весь комментарий
 
хорошо . давай не будем ничего делать . пускай все остается как было при Богатыревой . из оригинальных препаратов только активированный уголь

а на счет отсталости сельских жителей ты не прав . мама вернулась со своей малой Родины ( Волынь ) так там и многие городские жители могут позавидовать селянам
 показать весь комментарий
 
 
давай ты останешься со своим соевым мнением и не будешь его навязывать другим, особенно писать мне, что тебе давай, а что не давай
 показать весь комментарий
 
если ты не хочешь что бы тебе писали то не лезь со своим малоросским мнением на Цензор . пришла в голову какая то хрень . напиши на ее бумажке скрути в трубочку и засунь себе в задницу . и всем будет хорошо и тебе приятно и остальным не придется твои высеры читать Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4215
 показать весь комментарий
 
 
я так понял в своей соевой дупе уже ворох скрученных бумажек, поэтому ты и приползло на цензор советы раздавать что с ними делать.
 показать весь комментарий
 
А Вы разве не в курсе, что жители села приобретают лекарства в ФАПах?
А у фельдшера смартфон будет, да и маркировкой фельдшер разберется.
Так что передайте привет Зурабову, бывшему глав аптекарю по четным, а по нечетным - бывшему послу РФ в Украине.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я пока в курсе, что ты строчишь посты под прокси, как обычный соевый сыкун, который боится, показать в какой стране он живет. То, что когда то там будет, будешь рассказывать на своей соевой планерке и пригласи туда побольше фельдшеров, дашь им конкретный ответ, когда они все получат смартфоны.
 показать весь комментарий
 
вообще вы ЗЕленые забавные ребята . когда Вовка трындит про "государство в смартфоне " это нормально . а тут вдруг оказывается что смартфоны не у всех . так ты этот аргумент Вовочке приведи . а то ведь он думает что все как и он на Теслах ездят и Айфонами пользуются
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
слышишь соевый балбес, задай вопрос вовке почему он трындик про государство в смарфоне, я тебе писал посты о государстве в смартфоне? нет? тогда стули свою пельку и не бреши как порохокрячина 5 лет подряд. найдешь зелебобу и спросишь у него, тебе все понятно соевая прокладка?
 показать весь комментарий
 
да я смотрю ты неистовый Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3632 прости что назвал тебя зелюком . а если просто ******* ? так годится ?
 показать весь комментарий
 
 
во как, сдулся ты соевый глист, и это неплохо, слабенький ты, как впрочем и вся ваша ботоферма.
 показать весь комментарий
 
да сдулся . ну куда уж мне до такого надутого индюка как ты а вообще то спорить интересно с умным оппонентом а не стаким бараном как ты . как с тобой спорить если у тебя главный прием это почаще вставлять слово "соевый " так понимаю это делает любой написанный тобою бред умным и аргументированным ответом
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
брякни что нибудь умнее соевый глист, набил уже аскомину тупить про кацапов
 показать весь комментарий
 
 
От же клята баба!
Спочатку поламала схеми на імпорті тодоровим і богомолець з різними бахтєєвими, а тепер ще хоче й підробні й "ліві" ліки викорінити!
 показать весь комментарий
 
 
что она там поломала? теперь Украина платит на за 2 года вперед за лекарства, ответь мне где деньги все это время находятся?
 показать весь комментарий
 
 
А что мешает нанести замечательную маркировку на упаковку с говном?
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая в принципе идея
Только лекарство вначале купить надо, чтобы оно в руки попало и можно было код отсканировать.
 показать весь комментарий
 
Я в Украине покупаю когда бываю всякую там перекись водорода, Сорбекс. Ещё что-то, обязательно знакомые просят что-то привезти.

Мне ни разу не давали лекарства в руки до того, как я расплатилась.

Говоришь название, тебе его пробивают, складывает в пакетик и после оплаты даёт в руки.
 показать весь комментарий
 
Наверное имеется ввиду возможность проверки что бы вернуть товар. Иначе не имеет смыла.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное в витрины повыставляют пустые пачки
Но покупать будешь другую-то. Со склада.

Насчёт вернуть - не знаю, насколько это реально.

Идея в принципе с кодами хорошая, только реализация пока вообще непонятна.
 показать весь комментарий
 
Просканировав код мы проверим только оригинальность самого кода и не более того,код приклеенный производителем и продавцом может дать гарантию только одну - наивности покупателя.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, що це буде щось на зразок пляшки самогону з приклеєною акцизного маркою.
 показать весь комментарий
 
 
"В сентябре в аптеках появятся препараты со специальной маркировкой, по которой можно будет убедиться, что лекарства не поддельные"

а как убедиться что специальная маркировка не поддельная?
 показать весь комментарий
 
 
Все так,теперь производитель будет покупать маркировку у какой то хитрой фирмы за 5 - 10 гривен на упаковку,десятки и сотни миллионов упаковок за год - хороший доход для американки.
 показать весь комментарий
 
не всем производителям будут продавать такие маркировки.
 показать весь комментарий
 
Ух ты,как все строго будет,продавать будут только тем кто платит.
 показать весь комментарий
 
все как обычно. Только тем у кого есть лицензия.
 показать весь комментарий
 
Если бы было все так просто, то китайская экономика не процветала.
 показать весь комментарий
 
 
Не понял.....
Чем это будет отличаться от акц марки, которую подделывают - аж гай гудыть?
Разве что отсканировав в приложении высветится вся инфа по лекарству, вплоть до конечной точки продажи. А если просто будет мигать зел огонек - это них-я не значит.
 показать весь комментарий
 
 
здоровье в смартфоне?
Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств когда они их примут..
 показать весь комментарий
 
Бред, как и вся реформа. Ни какой подготовки. "Ломаем плотину, а там может кто-то выплывет."
 показать весь комментарий
 
Якби в в уряді було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію і мешканці жили не гірше як в ЄС. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими ...... Недаром проти неї ополчилась ця зграя, не дає наживатись на людських проблемах.
 показать весь комментарий
 
 
И что? Наклеенная марочка - гарантия от подделки? И все, имеющие на подделке медпрепаратов, многие сотни миллионов долларов, внезапно исправятся, покаются, и откажутся от своей деятельности? Сканировать, говорите? Смартфоном? А не проще ли произвести посадки? Ведь все компетентные товарищи прекрасно знают кто, где, сколько, кому и как.
 показать весь комментарий
 
Супрун не вкурсі напевно що як постачальник приїзджає в мережу від дає оригінальні лікарства і підроблені під ті самі серії... А ще є місцевий фальсифікат, який переважно іде по медичним закладам , лікарі спеціально виписують деякі припарати, бо знають що там просто крохмаль, і дають їх за рахунок держави а нормальні препарати ідуть в продажу...

А не можна кримінальну відповідальність за підробку лікарств ввести, а то ці акцизні марки коди це все для лохтората. Всі підроблені лікарства мають ті самі серії що і оригінал. А в нашій країні та же компанії яка буде продавати виробникам продасть на чорний ринок. Так як зараз робиться з акцизними марками.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав
 
 
 
 
 
 вверх