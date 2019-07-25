 Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств со смартфонов, - Минздрав

Старт пилотному проекту дал Кабинет Министров 24 июля, сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
"Потребители смогут контролировать оригинальность лекарств с конца года - именно тогда заработает специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет просканировать код на упаковке", - пояснили в министерстве.
Пока маркировки появятся только на упаковках отдельных препаратов - на этом этапе норма является добровольной для производителей лекарств, отметили в Минздраве.
И добавили, что обязательная маркировка будет постепенно вводиться с 2021 по 2023 год.
В министерстве отметили, что эти изменения происходят в рамках Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств.
а на счет отсталости сельских жителей ты не прав . мама вернулась со своей малой Родины ( Волынь ) так там и многие городские жители могут позавидовать селянам
А у фельдшера смартфон будет, да и маркировкой фельдшер разберется.
Так что передайте привет Зурабову, бывшему глав аптекарю по четным, а по нечетным - бывшему послу РФ в Украине.
Спочатку поламала схеми на імпорті тодоровим і богомолець з різними бахтєєвими, а тепер ще хоче й підробні й "ліві" ліки викорінити!
Только лекарство вначале купить надо, чтобы оно в руки попало и можно было код отсканировать.
Мне ни разу не давали лекарства в руки до того, как я расплатилась.
Говоришь название, тебе его пробивают, складывает в пакетик и после оплаты даёт в руки.
Но покупать будешь другую-то. Со склада.
Насчёт вернуть - не знаю, насколько это реально.
Идея в принципе с кодами хорошая, только реализация пока вообще непонятна.
а как убедиться что специальная маркировка не поддельная?
Чем это будет отличаться от акц марки, которую подделывают - аж гай гудыть?
Разве что отсканировав в приложении высветится вся инфа по лекарству, вплоть до конечной точки продажи. А если просто будет мигать зел огонек - это них-я не значит.
ета новость для зеленых...
Украинцы смогут контролировать оригинальность лекарств когда они их примут..
А не можна кримінальну відповідальність за підробку лікарств ввести, а то ці акцизні марки коди це все для лохтората. Всі підроблені лікарства мають ті самі серії що і оригінал. А в нашій країні та же компанії яка буде продавати виробникам продасть на чорний ринок. Так як зараз робиться з акцизними марками.