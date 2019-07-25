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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Экономика, Общество
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Все про:Тарифы на воду (718) Герус (36) электроэнергия (298)

 Холодная вода для населения может подорожать на 15%

Отечественные водоканалы на фоне повышения цен на электроэнергию для промышленности вследствие запуска рынка электроэнергии с 1 июля хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус после заседания правительства в среду.

"Для украинских предприятий выросла на 30% цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь – для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения… Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15%", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво, - Коболев

Как сообщалось, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Источник: https://censor.net.ua/n3139517
 
   
 Топ комментарии
 
Порох и К никак не успокоятся))да зебилы?
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Про зеленого , даже не хочется говорить.....................
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Це злий жарт від пана Зе для своїх виборців, які мріяли про низькі тарифи?
🤔
Ну...тоді зелебобів можна ще раз привітати !!!!
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думаю это только цветочки вот когда перлы посыпятся как из рога изобилия буде не до жартив
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Смотрю на комменты зебилов и удивляюсь - все орут, что Порох виноват....

Зебилы, условие транша от МВФ - рынок электроэнергии.
Читайте прессу, а не Земетодички.
И если Зе не хотел рынка, то мог отменить. Но зась….., не сможет, транша не будет.

Поэтому Зебилы, радуйтесь, Эпоха Бедности прошла.
Верьте в Учение о Зеленой Сопле!
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Да зебоба уже пятки МВФ лижет, чтоб транш получить))))) так что все главное впереди, зебил
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ну твои фантазии пусть обсуждают пациенты 6й палаты!
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а без транша твой Зе хреном будет на рояле бацать на вокзале, чтобы бюджет наполнить.

Сколько зебилам на объясняй, что тарифы не снизятся, они как умалишенные верят в Учение о Зеленой Сопле.
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еще одна БАБА ВАНГА! рассказывает что будет что не будет! поживем поглядим!
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И мы счастливы!!! Наконец то зекретин работать начал, а то держался из последних сил до выборов)
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ну да! Ведь при Пете такого не было, он бы не позволил поднять цену на 15% а сразу бы влупил +50!
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Начался тарифный геноцид! Срочно всем зебобикам на майдан!
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Так вот ты какой... обманчивый, Ротердам плюс...
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Ну теперь ужо верняк будут зп по 4к 💶
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А зебіли в будь-яку погоду
з водогону п'ють холодну воду...
Зе підняв тариф на неї зразу,
а зебілам каже: "Це ми разом!"
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Нда….., а при Порохе такого не было......
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"Для многих это является проблемой. В первую очередь - для водоканалов."
***
А для народу це не проблема - бальзам на душу.
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"Ты, Федотка, просто
Лагерный поэт!"
--------------
Не сцы, прахобот,
Себе в капот,
А сцы, прахобот,
Зебилам в рот.
Зебилам писяки,
Что божья роса.
А после, как бонус,
Нассы им в глаза.
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прахоботу насрать повно в роту
хай жеруть - поки не помруть.
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Эпоха бедности скинчылась.
Багатое население легко может платить больше - вот его зеленый ********** и шобла и доят.
Не ну а чо, выборы прошли - пришла пора увеличить напор желтой струи ч хлебальники зебилов.
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А зарплаты по 4 тыщи баков наверное ЗЕбуины с понедельника поднимут?))
Или вас,обожателей зелёных галюций,главный ЗЕбуин тоже сделал?)))
Как говорил один мой знакомый-- покойник--чтоб после вашего выбора у вас на лбу х@й вырос.)
Хорошей вам канализации зебуинчики)))
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ну так зарплата же 4000 евро,поэтому +15% за холодную воду это копейки
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Коли французький міністр, який відповідає за цінову політику, просинається рано то вмикає телевізор і взнає, що французька булочка подорожчала на 1 коп. то він може не йти на роботу.
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Когда Зеленский подал законопроект об переносе срока ввода рынка электроэнергии на год для урегулирования всех проблемных моментов соя тут разорялась что это зрада, так что теперь получили что хотели и не надо ерунду о его вине нести.
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Закон про імпічмент підписав? А про відкриті списки? Яке падло завадило?
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"Зеленський не блокуватиме запуск ринку електроенергії в інтересах Коломойського. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесменами чітко дав зрозуміти, що не блокуватиме запуск ринку електроенергії з 1 липня." Потім передумав. Де тут про нарід? ПрезЕ робить тільки те, в чому зацікавлений особисто він, або його оточення
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Зебіки, не хвилюйтесь. Ваш суперзЕ зараз примчить і виправить цю несправедливість
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Тебе вже не виправить. хіба що вправити свинорилі мозки. з Бесарабки.
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Давай прахаботка відправляйся за Пєціком на смітник політиків.
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Когда поднимали цену на отопление и горячую воду, многие купили и установили себе электрические водонагреватели (бойлеры), Ах, вот вы как! Тогда нате вам ещё и холодную воду с электроэнергией! Ешьте, не обляпайтесь...
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між іншим тариф на електроенергію не понизили, як то в будинках з електроплитами. Також норму споживання електроенергії теж не збільшили.
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...і заміраточят вадаправодниє крани ЗЄльонай вадой...
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А мінімальна зп корні пустила, падлюки ви срані Холодна вода для населення може подорожчати на 15% - Цензор.НЕТ 4624 дружин та дітей без чоловіків полишаєте, сім'ї руйнуєте, розбудовуємо сусідів коли в хаті срач.....жріть, може колись репнете....
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Герпес до выборов за нарид, против оголтелой "жабы олигофренов"

шо си стало?
нас потребителей спасет, успокоит сердца партия, профсоюз "Потребитель"
нас100% - шестерки с "бубновым интересом

мы должны ложить болт на забаганки "жабы олигофренов" и их шестерок
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Ложить - неправильно, правильно - класть (можно - с прибором)
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Идите в президенты в следущий раз) судя по тому, как вы умеете посты писать, вам даже не надо будет говорить :"я вам ничего не должен')))
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А Грося брехал, что цена на эл.энергию не увеличится. Ну как всегда.
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А шо такое?
Это же ПОРОШЕНКО виноват в повышении?
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Данный закон принят при Поросенко и им подписан.
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Возрадуйтесь секта 1дня+1обіду. Вода не головне. Головне сцяки в очі, а вони безкоштовні.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаХолодная вода для населения может подорожать на 15%
 
 
 
 
 
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