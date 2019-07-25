 Холодная вода для населения может подорожать на 15%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус после заседания правительства в среду.
"Для украинских предприятий выросла на 30% цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь – для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения… Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15%", - сказал он.
Как сообщалось, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.
🤔
Ну...тоді зелебобів можна ще раз привітати !!!!
Зебилы, условие транша от МВФ - рынок электроэнергии.
Читайте прессу, а не Земетодички.
И если Зе не хотел рынка, то мог отменить. Но зась….., не сможет, транша не будет.
Поэтому Зебилы, радуйтесь, Эпоха Бедности прошла.
Верьте в Учение о Зеленой Сопле!
Сколько зебилам на объясняй, что тарифы не снизятся, они как умалишенные верят в Учение о Зеленой Сопле.
з водогону п'ють холодну воду...
Зе підняв тариф на неї зразу,
а зебілам каже: "Це ми разом!"
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А для народу це не проблема - бальзам на душу.
плачу...
Лагерный поэт!"
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Не сцы, прахобот,
Себе в капот,
А сцы, прахобот,
Зебилам в рот.
Зебилам писяки,
Что божья роса.
А после, как бонус,
Нассы им в глаза.
хай жеруть - поки не помруть.
Багатое население легко может платить больше - вот его зеленый ********** и шобла и доят.
Не ну а чо, выборы прошли - пришла пора увеличить напор желтой струи ч хлебальники зебилов.
Или вас,обожателей зелёных галюций,главный ЗЕбуин тоже сделал?)))
Как говорил один мой знакомый-- покойник--чтоб после вашего выбора у вас на лбу х@й вырос.)
Хорошей вам канализации зебуинчики)))
В 18-м году"
(с)
шо си стало?
нас потребителей спасет, успокоит сердца партия, профсоюз "Потребитель"
нас100% - шестерки с "бубновым интересом
мы должны ложить болт на забаганки "жабы олигофренов" и их шестерок
Это же ПОРОШЕНКО виноват в повышении?