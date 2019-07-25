 Холодная вода для населения может подорожать на 15%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус после заседания правительства в среду.

"Для украинских предприятий выросла на 30% цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь – для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения… Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15%", - сказал он.

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Как сообщалось, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.