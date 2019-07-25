 В пансионате на Херсонщине произошло массовое отравление детей: госпитализированы 14 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.
"24 июля в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате "Буревестник" с. Лазурное Скадовского района", - сказано в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Коллега рассказала, что умудрилась там травануться кофе, который купила во время поездки на кораблике.
Его не доводят же до кипения.
Получается, во всех этих учреждениях такой же уровень перчаток, чистых рук и санитарных норм.
Это ужасно!