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Все про:дети (3634) отравление (1276) ГСЧС (2161)

 В пансионате на Херсонщине произошло массовое отравление детей: госпитализированы 14 человек, - ГСЧС

В инфекционное отделение Скадовской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате "Буревестник" с. Лазурное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"24 июля в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате "Буревестник" с. Лазурное Скадовского района", - сказано в сообщении.

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В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3139514
 
 
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Никто ничего не проверяет,все пустили на самотёк,результат не заства л себя долго ждать,как то отведал в Херсоне сметана потом в реанимации сутки лежал
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Вчера с коллегами на перерыве обсуждали отпуск в Египте и Тунисе. О том что там нельзя даже салат есть, то есть все, что не проходит термическую обработку - не есть. Фрукты покупать самому и мыть бутилированной водой.

Коллега рассказала, что умудрилась там травануться кофе, который купила во время поездки на кораблике.
Его не доводят же до кипения.

Получается, во всех этих учреждениях такой же уровень перчаток, чистых рук и санитарных норм.

Это ужасно!
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Каждую неделю травятся дети в каких то лагерях.Такое ощущение что в Украине на дворе 12 век, нет холодильников, а до расцвета мыловарения ещё сто лет. .
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Бенефициара -в СИЗО лет на 5 без следствия.Хорош сюсюкать с отравлениями.Это -теракт!Тем более с детьми.Зеля- проснись!
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