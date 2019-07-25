 В пансионате на Херсонщине произошло массовое отравление детей: госпитализированы 14 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"24 июля в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате "Буревестник" с. Лазурное Скадовского района", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посетители рок-фестиваля на Ривненщине отравились шаурмой, 10 человек в больнице

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.