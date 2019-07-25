EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  736  14
Материалы по теме:
Все про:Латвия (703) пропаганда (2288) Россия (73418)

 Принадлежащий пропагандистам РФ сайт заблокировали в Латвии из-за угрозы суверенитету Украины

В Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит российскому пропагандистскому медиахолдингу "Россия сегодня", из-за угрозы суверенитету Украины. РФ обвинила латвийские власти в "зачистке информационного пространства".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает еще одно издание из этого медиахолдинга "РИА Новости".

Министерство иностранных дел Латвии решило, что указанный ресурс нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях против РФ из-за оккупации Крыма. В ведомстве заявили, что сайт угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Латвии могут легализовать всех украинских заробитчан, - посол

МИД России обвинил власти Латвии в желании "зачистить информационное пространство страны от независимых СМИ". Также в ведомстве заявили, что ожидают осуждения этого шага со стороны "профильных структур", прежде всего от ОБСЕ.

Напомним, в январе 2019 года в Латвии запретили на 3 месяца транслировать телеканал "Россия" из-за разжигания ненависти к Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3139513
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Схоже в Латвії більш українці, ніж в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что у латышей нет малоросса ЗЕленскявючиса.
 показать весь комментарий
 
 
было бы не плохо зачистить не только информ пространство но и территорию от кацапов
 показать весь комментарий
 
 
Пусть рашка сначала обратит внимание на свой роскомпозор.
 показать весь комментарий
 
 
А *********** носится по всей Украине с ефремовым,сватами и повстанцами.
 показать весь комментарий
 
 
Та ні. Це дехто інший, як дурень зі ступою носиться з усім цим. Дехто з 8,1%.
 показать весь комментарий
 
наш ответ Латвии:
Принадлежащие Украине как минимум 3 тв канала за угрозу суверинитету Украины - не заблокированы!
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно что НьюзВан до октября 2018 года принадлежал Портнову и ни СБУ при Пете ни ГПУ ни СНБО и совет по Тв и радио в этом НИЧЕГО ТАКОГО не видели
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно что идеолог сепаратизма ефремов при Пете сидел а при ЗЕрейгане в раду собрался. ла ла
 показать весь комментарий
 
 
Не сидел, а был в СИЗО
За 3 года прокуратура так и не снеслась.
 показать весь комментарий
 
 
То ж партньори....цинічність брехні просто фантастична, створити умови для реваншу, злочинно бездіяти реваншистам, злочинно вести торгові відносини з агресором і все це лайно передать у вигляді - ви всі зебіли! Жах
 показать весь комментарий
 
 
Петя и есть представитель той самой клептократической подчинённой кремлю системе, с которой он якобы так успешно боролся все это врем.
 показать весь комментарий
 
В ЭСТОНИИ В ПРОШЛОМ ГОДУ СУДИЛИ ИЗДАТЕЛЯ ЭТОЙ РАШИСТСКОЙ ПОМОЙКИ САНЮ КОРНИЛОВА.

https://rus.err.ee/677472/izdatel-portala-baltija-aleksandr-kornilov-predstanet-pered-sudom

Пыхьяская окружная прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, в котором издателя интернет-порталов baltija.eu и Baltnews, члена КСРСЭ Александра Корнилова обвиняют в подделке и использовании поддельных документов.

КаПо: Корнилов - агент влияния рассеи

Имя Корнилова фигурирует в ежегоднике КаПо за 2014 год (вышел в свет в апреле 2015) года, где он упоминается в качестве руководителя пропагандистского портала baltija.eu и организатора деятельности медиапроекта Baltnews, запущенного в странах Балтии в октябре 2014 года зарегистрированной в Нидерландах компанией Exclusive Media Holding B.V, которая, как считают эстонские спецслужбы, контролируется лицами, связанными с агентством "Россия сегодня".

Выполнение заданий оплачивается через теневые фирмы, которые контролирует "Россия сегодня". От имени освобожденных от уплаты налогов фирм Александру Корнилову, по данным КаПо, ежемесячно выплачивается 11 400 евро.

То есть, в нормальных странах борятся с преступными подрывными рашистским инфо.помойками, а что в Украине? В Украине по-моему с этим совсем беда, для рашистских антиукраинских помоек в Украине полное раздолье...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринадлежащий пропагандистам РФ сайт заблокировали в Латвии из-за угрозы суверенитету Украины
 
 
 
 
 
 вверх