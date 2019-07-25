 Принадлежащий пропагандистам РФ сайт заблокировали в Латвии из-за угрозы суверенитету Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает еще одно издание из этого медиахолдинга "РИА Новости".

Министерство иностранных дел Латвии решило, что указанный ресурс нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях против РФ из-за оккупации Крыма. В ведомстве заявили, что сайт угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Латвии могут легализовать всех украинских заробитчан, - посол

МИД России обвинил власти Латвии в желании "зачистить информационное пространство страны от независимых СМИ". Также в ведомстве заявили, что ожидают осуждения этого шага со стороны "профильных структур", прежде всего от ОБСЕ.

Напомним, в январе 2019 года в Латвии запретили на 3 месяца транслировать телеканал "Россия" из-за разжигания ненависти к Украине.