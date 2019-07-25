 Принадлежащий пропагандистам РФ сайт заблокировали в Латвии из-за угрозы суверенитету Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает еще одно издание из этого медиахолдинга "РИА Новости".
Министерство иностранных дел Латвии решило, что указанный ресурс нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях против РФ из-за оккупации Крыма. В ведомстве заявили, что сайт угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.
МИД России обвинил власти Латвии в желании "зачистить информационное пространство страны от независимых СМИ". Также в ведомстве заявили, что ожидают осуждения этого шага со стороны "профильных структур", прежде всего от ОБСЕ.
Напомним, в январе 2019 года в Латвии запретили на 3 месяца транслировать телеканал "Россия" из-за разжигания ненависти к Украине.
Принадлежащие Украине как минимум 3 тв канала за угрозу суверинитету Украины - не заблокированы!
За 3 года прокуратура так и не снеслась.
https://rus.err.ee/677472/izdatel-portala-baltija-aleksandr-kornilov-predstanet-pered-sudom
Пыхьяская окружная прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, в котором издателя интернет-порталов baltija.eu и Baltnews, члена КСРСЭ Александра Корнилова обвиняют в подделке и использовании поддельных документов.
КаПо: Корнилов - агент влияния рассеи
Имя Корнилова фигурирует в ежегоднике КаПо за 2014 год (вышел в свет в апреле 2015) года, где он упоминается в качестве руководителя пропагандистского портала baltija.eu и организатора деятельности медиапроекта Baltnews, запущенного в странах Балтии в октябре 2014 года зарегистрированной в Нидерландах компанией Exclusive Media Holding B.V, которая, как считают эстонские спецслужбы, контролируется лицами, связанными с агентством "Россия сегодня".
Выполнение заданий оплачивается через теневые фирмы, которые контролирует "Россия сегодня". От имени освобожденных от уплаты налогов фирм Александру Корнилову, по данным КаПо, ежемесячно выплачивается 11 400 евро.
То есть, в нормальных странах борятся с преступными подрывными рашистским инфо.помойками, а что в Украине? В Украине по-моему с этим совсем беда, для рашистских антиукраинских помоек в Украине полное раздолье...