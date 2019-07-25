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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Приднестровье (430) Россия (73418) Сикорский (186) Донбасс (19005) федерализация (140)

 Идея федерализации Донбасса и Приднестровья - ловушка Москвы, - Сикорский

Тезис о федерализации оккупированных РФ регионов Молдовы и Украины является ловушкой, которую подготовила Москва, пытаясь лишить эти страны возможности самим определять собственную геостратегическую ориентацию.

Такое мнение на заседании Комитета иностранных дел Европарламента выразил представитель Европейской народной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Именно так он прокомментировал слова премьер-министра Молдовы Майи Санду, которая на парламентских слушаниях в Брюсселе заявила, что новоизбранное правительство страны исключает возможность "федерализации" в контексте Приднестровского кризиса.

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"Я был очень рад услышать подтверждение вашего интеллектуального подхода, уважаемая премьер-министр, когда вы говорили об опасности федерализма для Приднестровья. Потому что идея сделать в Приднестровье и на Донбассе контролируемые Россией анклавы является попыткой придать этим анклавам возможность влиять, или даже больше - доминировать в геостратегической ориентации целой страны. Вы должны быть хорошо проинформированы об этой ловушке", - отметил Сикорский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139512
 
   
 Топ комментарии
 
Сторічна і війна роз це різні війни, чому москалі настільки неосвідчені?
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- Діду? То в тій ямезі москалів складать будемо?
- Идея федерализации Донбасса и Приднестровья - ловушка Москвы, - Сикорский - Цензор.НЕТ 1698 такий маленький, ну такий хазяйновитий... Идея федерализации Донбасса и Приднестровья - ловушка Москвы, - Сикорский - Цензор.НЕТ 7167
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- Діду москалі на місяць полетіли!
- Шо всі?
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- Діду? То в тій ямезі москалів складать будемо?
- такий маленький, ну такий хазяйновитий... Идея федерализации Донбасса и Приднестровья - ловушка Москвы, - Сикорский - Цензор.НЕТ 7167
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Ну, да , конечно !
Будем воевать на Восточном Фронте

до последнего Украинца!
100 лет столетней войне алой и белой роз !
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Сторічна і війна роз це різні війни, чому москалі настільки неосвідчені?
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Все правильно он говорит.
А не такие ( как и "мы") там уже не живут.
Это международное преступление из юрисдикции Гаагского трибунала,за которое никто не понесет ответственности,как и за другие преступления.
Потому что своих садить нельзя.
Только петиных друзей.

Хоть это и про коррупцию Юля сказала,но принцип одинаковый.
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Видимо, Зеленский имел ввиду себя и свой малолетний кагал.
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ловушек много, но их не боятся бойскауты ЗЕ, порешают если что...Украина большая...
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Любому недогосударству федерализация представляет собой грозу потери государственности полностью. Но вот что-то, к примеру, ни Швейцария, ни Германия, ни уж тем более США в эту "ловушку" не попали. Может все же не стоит валить все проблемы с больной головы на здоровую? Как там чувствует себя закон о местном самоуправлении?
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"Потому что идея сделать в Приднестровье и на Донбассе контролируемые Россией анклавы является попыткой придать этим анклавам возможность влиять, или даже больше - доминировать в геостратегической ориентации целой страны."
Источник: https://censor.net.ua/n3139512

ЛНР и ДНР, два таких близких и независимых народа, разделенных одной таможенной границей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИдея федерализации Донбасса и Приднестровья - ловушка Москвы, - Сикорский
 
 
 
 
 
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