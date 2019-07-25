 Идея федерализации Донбасса и Приднестровья - ловушка Москвы, - Сикорский

Такое мнение на заседании Комитета иностранных дел Европарламента выразил представитель Европейской народной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Именно так он прокомментировал слова премьер-министра Молдовы Майи Санду, которая на парламентских слушаниях в Брюсселе заявила, что новоизбранное правительство страны исключает возможность "федерализации" в контексте Приднестровского кризиса.
"Я был очень рад услышать подтверждение вашего интеллектуального подхода, уважаемая премьер-министр, когда вы говорили об опасности федерализма для Приднестровья. Потому что идея сделать в Приднестровье и на Донбассе контролируемые Россией анклавы является попыткой придать этим анклавам возможность влиять, или даже больше - доминировать в геостратегической ориентации целой страны. Вы должны быть хорошо проинформированы об этой ловушке", - отметил Сикорский.
- Шо всі?
- такий маленький, ну такий хазяйновитий...
Будем воевать на Восточном Фронте
до последнего Украинца!
100 лет столетней войне алой и белой роз !
А не такие ( как и "мы") там уже не живут.
Это международное преступление из юрисдикции Гаагского трибунала,за которое никто не понесет ответственности,как и за другие преступления.
Потому что своих садить нельзя.
Только петиных друзей.
Хоть это и про коррупцию Юля сказала,но принцип одинаковый.
Источник: https://censor.net.ua/n3139512
ЛНР и ДНР, два таких близких и независимых народа, разделенных одной таможенной границей.