 Идея федерализации Донбасса и Приднестровья - ловушка Москвы, - Сикорский

Такое мнение на заседании Комитета иностранных дел Европарламента выразил представитель Европейской народной партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Именно так он прокомментировал слова премьер-министра Молдовы Майи Санду, которая на парламентских слушаниях в Брюсселе заявила, что новоизбранное правительство страны исключает возможность "федерализации" в контексте Приднестровского кризиса.

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"Я был очень рад услышать подтверждение вашего интеллектуального подхода, уважаемая премьер-министр, когда вы говорили об опасности федерализма для Приднестровья. Потому что идея сделать в Приднестровье и на Донбассе контролируемые Россией анклавы является попыткой придать этим анклавам возможность влиять, или даже больше - доминировать в геостратегической ориентации целой страны. Вы должны быть хорошо проинформированы об этой ловушке", - отметил Сикорский.

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