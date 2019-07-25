 С начала июля на водоемах Украины погибли 122 человека, с начала года - 774, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на Хмельнитчине, около 15 час. 23 июля на пруду в лесном массиве в пгт. Ярмолинцы, утонул мальчик 2016 рождения, который был оставлен без присмотра взрослых.

В столице, ночью 24 июля на р. Днепр в Подольском районе города отделением водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС г. Киева было изъято из воды и передано работникам полиции тело мужчины 1981 года рождения, который утонул в результате падения с катера во время отдыха на реке.

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В свою очередь на Херсонщине, а именно на р. Ингулец в с. Краснолюбецк Великоалександровского района, водолазами ГСЧС найдено, изъято из воды и передано работникам полиции тело девочки 2011 рождения, которая утонула еще 22 июля во время купания.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 774 человека, из которых 81 - дети. При этом спасено 308 человек, в том числе 42 ребенка.