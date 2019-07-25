EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  945  18
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8071) ранение (2163) Донбасс (19005) операция Объединенных сил (1437)

 "Режим тишины" на Донбассе снова нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин, - ОС

24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня, однако сегодня, 25 июля, противник осуществил один обстрел в районе Причепиловки в результате чего был ранен один украинский воин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Причепиловка из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.

Напомним, 23 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское.

Режим тишины на Донбассе снова нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин, - ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139510
 
 
 Топ комментарии
 
В первых рядах на передке должны находиться те, кто запретил давать ответку. Они нам гранаты - мы им цветочки. Бред
 показать весь комментарий
 
то есть уклонынецы и избеганцы от призыва? - здоровая мысль.
а еще лучше их главнокомандуючими понавыбирать.....
 показать весь комментарий
 
Опять СЛУГА НАРОДА на войне наживается!
================
Нужно отвести войска за Днепр, а еще лучше распустить армию. Нет армии - нет войны
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как так?
зеленый не обеспечил? - **** все таки порох...
 показать весь комментарий
 
 
опять вспоминаю анекдот про три конверта. сейчас открыли первый.
 показать весь комментарий
 
 
Килилл, не поверишь, последний раз я слышал етот анекдот от нового CEO - пакистанца
в моей компании 5 лет назад 13 июля ...
3 дня назад меня поздравляли там где я сейчас работаю с 5ти летним юбилеем... - другая совсем компания.....
 показать весь комментарий
 
 
Ті самі граблі, спробуйте нормально навішать без попередження і всяких норм і глухий мороз! У кацапів - нас там нєт, у нас - хто всрався?
 показать весь комментарий
 
Одужання пораненому воїну і всім бійцям, які зараз знаходяться в лікарняних закладах.
 показать весь комментарий
 
 
В первых рядах на передке должны находиться те, кто запретил давать ответку. Они нам гранаты - мы им цветочки. Бред
 показать весь комментарий
 
 
то есть уклонынецы и избеганцы от призыва? - здоровая мысль.
а еще лучше их главнокомандуючими понавыбирать.....
 показать весь комментарий
 
 
Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. (с) Чапаев
 показать весь комментарий
 
 
камандир должен быть сзади - а то свои ненароком шмальнут за скотство....
от не служили вы...
 показать весь комментарий
 
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показать весь комментарий
 
 
нас обстреляли а ответки нет??????????????
 показать весь комментарий
 
 
Опять СЛУГА НАРОДА на войне наживается!
================
Нужно отвести войска за Днепр, а еще лучше распустить армию. Нет армии - нет войны
 показать весь комментарий
 
 
ну и где "надо просто перестать стрелять"?
 показать весь комментарий
 
 
Скажіть, а на пораненого українського воїна вже завили кримінальне провадження за новими директивами ЗЕ?
 показать весь комментарий
 
 
Можливо, скоро почнуть заводити. Злісний порушник перемир'я, незаконно знаходився за межами своєї в/ч у мирному регіоні з забороненою зброєю калібром більше ніж рогатка; провокував жопочленців, розмовляючи українською. Притісняв русскачєлюстних. Не виконував наказ "пєрєстать стрєлять".
 показать весь комментарий
 
 
"Режим тишины" на Донбассе снова нарушен...
Ай-яй-яй! Какая неожиданность. Кто бы мог подумать...
 показать весь комментарий
 
 
Тиха капітуляція, мирна здача України ***** - заощадили москалям трільйони доларів і врятували життя десятків тисяч московських вояків. Геніальний план, ***** до такого не міг додуматись, відчувається інтелект богоізбранного народа. Напевне за 40% вони це роблять разом, а йолопи віддали їм аж 43% + 13% агентам ФСБ. Вже незабаром будете мати московський юденрат, в якому протягом години шурша манжетами ЗАКОННО Україна стане якимось там юго-западним федеральним округом новороссии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Режим тишины" на Донбассе снова нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин, - ОС
 
 
 
 
 
 вверх