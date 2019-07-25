 "Режим тишины" на Донбассе снова нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, за минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия", - сказано в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Причепиловка из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.
Напомним, 23 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское.
зеленый не обеспечил? - **** все таки порох...
в моей компании 5 лет назад 13 июля ...
3 дня назад меня поздравляли там где я сейчас работаю с 5ти летним юбилеем... - другая совсем компания.....
а еще лучше их главнокомандуючими понавыбирать.....
от не служили вы...
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Нужно отвести войска за Днепр, а еще лучше распустить армию. Нет армии - нет войны
Ай-яй-яй! Какая неожиданность. Кто бы мог подумать...