 ЦИК обработал 99,94% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,04% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17)

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" получила 43,16% 6 301 974 голосов) - 124 мандата;
"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,04% (1 904 850 голоса) - 37 мандатов;
"Батькивщина" - 8,18% (1 195 566 голосов) - 24 мандата;
"Европейская Солидарность" - 8,1% (1 183 674 голос) - 23 мандата;
"Голос" - 5,82% (851 191 голоса) - 17 мандатов.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.
Отметим, что для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов. "Слуга народа", согласно подсчетам, набирает 43,16% голосов и получает 124 места по спискам и 130 мест по мажоритарным округам (всего - 254), поэтому пропрезидентская сила может создать так называемую "монокоалицию".
"Оппозиционная платформа - За життя", согласно набранному проценту голосов, получает 37 мест по спискам и 6 по "мажоритарке" (всего 43), "Батькивщина" набирает - 24 места по спискам и 2 по "мажоритарке" (всего 26), "Европейская Солидарность" - 23 места по спискам и 2 - по "мажоритарке" (всего 25), у партии "Голос" будет 17 мест по спискам и 3 - по мажоритарным округам (всего 20).
Другие партии, не преодолевающие 5-процентный проходной барьер, получат 10 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы - 46.
Подобные посты в очередной раз подтверждают, что с преступной соевой идеологией и порохоботством как средством ее пропаганды должно быть покончено раз и навсегда
Нужно еще наказать проевропейских представителей власти, таких как Яценюк, Гройсман, устроивших евротеррор населения Украины, а также вернуть регулирование цен на социально значимые продукты и отменить другие антиукраинские, антинародные еврозаконы.
Я не призываю к возврату Януковича, опоблоков и подобное. Надо менять курс. Не в том что отменять курс в Европу, а заниматься индустриализацией и тем чтобы был рост населения за счет рождаемости, а не сокращения его.
Щодо самого заводу:
"А найбільший борг, зафіксований у таблиці від ДФС, у Зірненського спиртзаводу - майже 43 млн грн. Керує цим державним підприємством Сергій Литвиненко, який на цих виборах до парламенту переміг у 156-му виборчому округу, балотуючись від партії «Слуга народу»." - https://rivnepost.rv.ua/news/sered-***********-yaki-naybilshe-********-derzhavi-na-rivnenshchini-e-***********o-peremozhtsya-parlamentskikh-viboriv
Перед святами туди тільки кубіки та крузаки на київських нотмерах курсують за спирт домовлятись.
Теперь, когда Порошенко не президент все равно без охраны нигде появляться ему не следует, сегодня вроде кто то на него покушался и так всю оставшуюся жизнь придется под охраной существовать.
У нас в Нетании похоронен Самуил Шварцбард пристреливший Петлюру и оправданный за это Парижским судом, суд учел петлюровские погромы в которых погибли 15 родственников Шварцбарда и этот вердикт никем не оспорен.
Порошенко, как и защитники Петлюры тоже может сколько угодно доказывать, что он лично не отдавал своим атаманам(полевым командирам) приказов совершать преступления, но родственники погибших, как Шварцбард могут с этим не согласиться, и учитывая, что в Европе и Израиле полиция Порошенко не разрешит передвигаться со взводом вооруженой охраны, ему безопаснее отсиживаться под надежной охраной в тюремной камере
"Свобода" себе дискредитувала Тягнибоку треба було піти ще 2 роки тому з посади.
Решта крайніх була розчіплена радікалом. А свято місце пустим не буває.
Кінець епохи бідності, що ще скажеш)))
Подивитися не свій дешевий газ в платіжках восени)
Также, неофициально Петр Алексеевич планирует координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком - они с двух сторон будут противодействовать новому президенту. У бывшего президента есть согласованный еще раньше, перед президентскими выборами, план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, лидер Украинского выбора - спикером, а Юрий Бойко - премьером. Этот сценарий они и будут реализовывать, любым способом устраняя Зеленского.
ОТАК В ОДНОЙ ГОЛОВЕ И УКЛАДЫВАЕТСЯ ,,ПАТРИОТИЗМ" И ХАЛЯВА. НО ПРИ ЭТОМ МЕЧТАЮТ О ,,СИЛЬНОЙ" УКРАИНЕ. 😂😅😂
Лиш евробляхерам везе,
Я обирав собі "Свободу".
А житиму з артиклем "the"...