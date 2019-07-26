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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22917) результат (121) ЦИК (3251)

 ЦИК обработал 99,94% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,04% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17)

По результатам обработки 99,94% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают пять политических партий.

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" получила 43,16% 6 301 974 голосов) - 124 мандата;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,04% (1 904 850 голоса) - 37 мандатов;

"Батькивщина" - 8,18% (1 195 566 голосов) - 24 мандата;

"Европейская Солидарность" - 8,1% (1 183 674 голос) - 23 мандата;

"Голос" - 5,82% (851 191 голоса) - 17 мандатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду, - замглавы комиссии Радченко

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

ЦИК обработал 99,94% протоколов: Слуга народа - 43,16% (124 мандата), ОП-За життя - 13,04% (37), Батькивщина- 8,18% (24), Евросолидарность - 8,1% (23), Голос - 5,82% (17) 01

Отметим, что для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов. "Слуга народа", согласно подсчетам, набирает 43,16% голосов и получает 124 места по спискам и 130 мест по мажоритарным округам (всего - 254), поэтому пропрезидентская сила может создать так называемую "монокоалицию".

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"Оппозиционная платформа - За життя", согласно набранному проценту голосов, получает 37 мест по спискам и 6 по "мажоритарке" (всего 43), "Батькивщина" набирает - 24 места по спискам и 2 по "мажоритарке" (всего 26), "Европейская Солидарность" - 23 места по спискам и 2 - по "мажоритарке" (всего 25), у партии "Голос" будет 17 мест по спискам и 3 - по мажоритарным округам (всего 20).

Другие партии, не преодолевающие 5-процентный проходной барьер, получат 10 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы - 46.

Источник: https://censor.net.ua/n3139509
 
 
 Топ комментарии
 
такого "успеха" даже Ющенко не имел, если учитывать - два телеканала+ботофермы+коалиция в вр+админ ресурс... Петя лучший, поздравляю его
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Пёс будет лаять, а Украина двигаться вперёд.
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Порохоботовское г-но отправили на х. Теперь вот им остается сидеть за границей суча ножками прикрываясь иностранными флажками и картиночками заниматься. Для Украины эта порохоботовская гниль больше и на х. не нужна. Только останется ее по тюрьмам за мародерство рассадить во главе с бывшим главнокоманувачем.
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Прикольно! 8 процентов политических лузеров и отщепенцев, выброшенных в политическую выгребную яму, будут восставать против власти, избранной подавляющим большинством народа и имеющей беспрецендентный уровень поддержки!

Подобные посты в очередной раз подтверждают, что с преступной соевой идеологией и порохоботством как средством ее пропаганды должно быть покончено раз и навсегда
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Упоротые проевропейские силы заняли свои законные последние места, где им и место.
Нужно еще наказать проевропейских представителей власти, таких как Яценюк, Гройсман, устроивших евротеррор населения Украины, а также вернуть регулирование цен на социально значимые продукты и отменить другие антиукраинские, антинародные еврозаконы.
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Порошенко был ничем не лучше Януковича. Даже хуже. В том числе, при Януковиче, в Киеве метро строили. Да, Янукович плохой, но зачем было борясь с Януковичем, делать еще хуже.
Я не призываю к возврату Януковича, опоблоков и подобное. Надо менять курс. Не в том что отменять курс в Европу, а заниматься индустриализацией и тем чтобы был рост населения за счет рождаемости, а не сокращения его.
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По этому поводу хорошо сказал Коломойский еще в 2015 году. Порошенко отличается от Януковича только тем, что знает английский язык.
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Не знаю за усіх "слуг народу" а у нас один з переможців - директор державного підприємства «Зірненський спиртовий завод» Сергій Литвиненко, короче - бандюган. Той спирдзавод мешканцям уже 3 роки у печінках: сморід (особливо літом) неможливий - http://www.rivnenews.com.ua/2019/06/22/na-rivnenshchyni-vid-sluhy-narodu-balotuietsia-kandydat-shcho-psuie-povitria/ )

Щодо самого заводу:

"А найбільший борг, зафіксований у таблиці від ДФС, у Зірненського спиртзаводу - майже 43 млн грн. Керує цим державним підприємством Сергій Литвиненко, який на цих виборах до парламенту переміг у 156-му виборчому округу, балотуючись від партії «Слуга народу»." - https://rivnepost.rv.ua/news/sered-***********-yaki-naybilshe-********-derzhavi-na-rivnenshchini-e-***********o-peremozhtsya-parlamentskikh-viboriv

Перед святами туди тільки кубіки та крузаки на київських нотмерах курсують за спирт домовлятись.
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Гы! Даже срЮлька барыжной шлюхе под носом передком поводила!
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Только за прошлый год в Украине предотвращены 11 покушений на президента Петра Порошенко. Об этом Украинскому радио рассказал руководитель Управления государственной охраны Украины, бывший министр обороны Валерий Гелетей.
Теперь, когда Порошенко не президент все равно без охраны нигде появляться ему не следует, сегодня вроде кто то на него покушался и так всю оставшуюся жизнь придется под охраной существовать.
У нас в Нетании похоронен Самуил Шварцбард пристреливший Петлюру и оправданный за это Парижским судом, суд учел петлюровские погромы в которых погибли 15 родственников Шварцбарда и этот вердикт никем не оспорен.
Порошенко, как и защитники Петлюры тоже может сколько угодно доказывать, что он лично не отдавал своим атаманам(полевым командирам) приказов совершать преступления, но родственники погибших, как Шварцбард могут с этим не согласиться, и учитывая, что в Европе и Израиле полиция Порошенко не разрешит передвигаться со взводом вооруженой охраны, ему безопаснее отсиживаться под надежной охраной в тюремной камере
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Порошенко це Ротшильди, хочу бачити як Шварцбарди наїдуть на Ротшильдів.
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Ну не Шварцбарды, так какой нибудь Иванов, вот кто на капот мерседеса вчера прыгнул, какойто русский правосек
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Вчерашний инциндент показал, что скоро мародеру начнут элементарно бить морду на улице
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Всю жизнь теперь под охраной жить, торговал бы себе мирно конфетами
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Все, що я можу з цього приводу сказати... А зелєбобіки дійсно тут прям подуріли від жовчі, батхерт жорстокий...
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Це ви, порохоботи, кругом дурієте. А нормальні люди спокійно констатують - 24% очікувано і впевнено перетворились на 8%. І друге місце перетворилось аж на четверте. Судячи з усього, воно так і було у першому турі президентських виборів.
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Порошенко своей демагогией ,что он единственный патриот ,прикрылся патриотической идеей, и у настоящих патриотов откусил кусок электората.Был бы патриотом ,не выводил бы бабки в офшоры.
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Твердий шанкр та інші.
"Свобода" себе дискредитувала Тягнибоку треба було піти ще 2 роки тому з посади.
Решта крайніх була розчіплена радікалом. А свято місце пустим не буває.
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Что такое Свобода? Она еще 5 лет назад сделала Майдан и подохла.
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Тобто, газпромівський проект Свобода зробила Майдан, а казали американці...
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Це добре, не все так погано, якщо людина мислить.
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Не сделала "Свобода" самого главного-не стащила Пороха с бульдозера,хоть и хотела.А почему?Тягнибок не дал-думал Петя не кинет,а Петя кинул,как лоха,но пацанов-свободовцев добробатов к тому времени на фронте 2/3 уже перебили.Кто виноват?Не знаю,но рукоположенний диаконом МП Петро Порошенко еще в 2009-м году уж точно имел для патриотов особий план на 2014-ий год и он вам о нем не расскажет-засцит,поскольку медальки "За освобождение Крима" у арессора х'ла уже отлитими год как лежали в кремлевсом сейфе.
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Дурний люд тішиться з результатів виборів, а холодна вона подорожчає на 15 %. Про тарифний геноцид вже по ТБ не говорять.
Кінець епохи бідності, що ще скажеш)))
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Ще одна Сивіла кумська вилізла! Брись під лавку!
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Чого Сивіла, подорожання холодної вчора анонсували.
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Подорожает или нет еще неизвестно а вот газ уже подешевел на 27% что намного важнее воды.
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Влітку? Безперечно, а в січні сніг подешевіє.
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Кому невідомо?
Подивитися не свій дешевий газ в платіжках восени)
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Свобода снята с довольствия Газпрома . Нехай Тягнисрака теперь на завод устраивается . Он хоч шо нибудь умеет делать , кроме как газпромовские денежки тратить ЦВК опрацювала 99,76% протоколів: "Слуга народу" - 43,17% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,02% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17) - Цензор.НЕТ 8016
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У Петра Порошенко с его количеством голосов в Раде уже не будет возможности влиять на что-то. Кроме как - "иметь" трибуну, чтобы критиковать новую власть. А еще порохоботские фермы начнут подхватывать все эти обвинения и массово тиражировать. То есть, Порошенко безусловно поведет информационную войну против Зеленского.

Также, неофициально Петр Алексеевич планирует координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком - они с двух сторон будут противодействовать новому президенту. У бывшего президента есть согласованный еще раньше, перед президентскими выборами, план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, лидер Украинского выбора - спикером, а Юрий Бойко - премьером. Этот сценарий они и будут реализовывать, любым способом устраняя Зеленского.
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эко тебя с утра несет . откуда такая инфа ? сам придумал или Шарий рассказал ? ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 5242
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А что для этих пророчеств надо иметь какую-то секретную информацию? Это и без брехуна - шария ясно как божий день.
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план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, все закінчилось, на першому ж пункті лажа.
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а при чем тут пророчества ? товарисч выдал инфу категорично и безапеляционно . так понимаю лично присутствовал при составлении этой многоходовки или как минимум читал стенограмму встречи
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Смешно читать коментарии фанклуба зелебобо.Вам уже 4000 зелени зарплату сделали?Крым и донбасс уже вернулись в Украину?Коррупция подолана?Свинорчуки за гратами?Чемк вы радуетесь чудики?А,Порошенко сняли!
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не читай, в чем проблема? или уже заплачено за высер и надо высраться на форуме?
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Ага, заплачено, но только кому? Сергей Коваль оставил один комментарий на этой странице, а Вы - пять. ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 8333
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ты мой поклонник? следишь за моими выступлениями? дать автограф?
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Из моего поста Вы сделали такой вывод, потому что я слежу за комментариями. Тогда кто Вы, если из Вашего поста следует, что Вы следите за высерами? ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 9453 Мне автографы от таких деятелей не нужны.
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Оно уже воображает себя большим цабэ , автографы уже раздаёт . .
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верные ПЕСдаунцы до сих пор не хотят верить глазам своим...
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Порошенко назвал партию ЕС, а народ показал ему фигу. Представляете что теперь думают в Европейском союзе?
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Оппозиционный блок к Зе-коалиции - Зопа.
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Интересно чем займется Турчинов. Вернется в свою церковь? А козак Гаврилюк? Он же до Майдана безработным был.
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Хто сказав про безробітнього, *********?
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"С 2008 года проживал в своем селе Яровка, занимаясь подсобным хозяйством, параллельно подрабатывал."
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Ну і, Ярівка село Хотинського району, підсобне господарство це зо 3 га землі, куди ще йти працювати, я з 2,5 га маю 25 000 євро на рік. Хотинський район це сади, до 2014 Хотинський сам забезпечував Москву сливками, грушками, яблуками, тепер Турцію.
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Бо не росте, та й зі збутом проблеми, грецький турки забирають на Оман.
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С очень в Польше растет,а в Украине не растет,а как вообще обстоят дела с воровством,сады охраняются или местные не воруют?
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Хорошее дело подсобным хозяйством не назовут. Такой герой Майдана, а даже ты без понятия чем он занимался. Я знаю людей которые на бумаге владеют всякими га, а на деле бомжи бомжами.
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Це ж моя область, там всі цим займаються, любий колгоспник офіційно безробітний.
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Целая область безработных колхозников. В этом вся проблема украинской экономики. Проснитесь, на дворе 21-й век.
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Зато ,,патриоты" ЧИСЛЯСЬ ,,БЕЗРАБОТНЫМИ" НЕПЛАТЯТ НАЛОГИ.
ОТАК В ОДНОЙ ГОЛОВЕ И УКЛАДЫВАЕТСЯ ,,ПАТРИОТИЗМ" И ХАЛЯВА. НО ПРИ ЭТОМ МЕЧТАЮТ О ,,СИЛЬНОЙ" УКРАИНЕ. 😂😅😂
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Трупчинов создает в Украине новую церковь святого Петра Мальдивского, рассчитывает на миллион больных на всю голову прихожан
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Оно, конечно ничего не решает, но приятно - "песиків" даже Юля Владимировна "сделала".
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Как это не решает ? У Юльчика на 1 голос больше , чем у петробудки .
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Шёл третий день гуляний ,, невообразимой радости и пьянящего веселья , по поводу события всепланетарного масштаба , а конкретно - Люлия Уладимировна "сделала" Петра Лексеича аж на фантастические -0.06 % . УРЯ таварищи , этапабеда .! ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 7310 . ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 7310 ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 7310 .
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Порошенко уже прячется от обысков НАБУ,диабетик оказался ещё трусом,жалкое убоюество
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Цікавий метод, ховатись від НАБУ в ДБР на допиті.
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В Европу свалил,типа стратегические консультации,как повестку НАБУ увидел
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Так він вчора на допиті був в Труби, проспав?
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На прошлой неделе Петя свалил в Европу от повестки в НАБУ,а вчера я на пляже был,новости о свине не интересны
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есть вероятность, что таки не кровати поменяют, а персонал..?
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Отрьів Тимошенко от партии ПОПа растет с 0.06% до 0.08%. Мелочь , вроде , но с большим смьіслом !
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Порошенко з всіма своїми тролями вже погоду не роблять. Тут інша біда. Вовік скурвивсь. Почав брехати журналістам радіо "Свобода". Щось мутить з Пінчуком, а каже, що не зустрічавсь. А Пінчук - напівросійський олігарх.
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Життя --- то трабли та ігнори,
Лиш евробляхерам везе,
Я обирав собі "Свободу".
А житиму з артиклем "the"...
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Можно ещё портрет theленина под подушку положить, ЦВК опрацювала 99,94% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,04% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 6093
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Скажите,будет теперь классно жить в Украине? да и скажите мы будем в европейской жить Украине где есть Герои капиталистического труда или откатимся в советскую Украину,где были когда то Герои соцтруда?
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Свиночолий мародер уверенно пролетел на всех выборах.И даже стадо порохоботов с ботофермы ему не помогло,а наоборот-только усугубило ситуацию.За что им искреннее спасибо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 99,94% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,04% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17)
 
 
 
 
 
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