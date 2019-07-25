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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22909) результат (120) ЦИК (3250)

 ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,02% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)

По результатам обработки 99,76% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают пять политических партий.

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" получила 43,17% (6 292 596 голосов) - 124 мандата;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,02% (1 897 424 голоса) - 37 мандатов;

"Батькивщина" - 8,18% (1 193 460 голосов) - 24 мандата;

"Европейская Солидарность" - 8,11% (1 182 181 голос) - 23 мандата;

"Голос" - 5,83% (850 002 голоса) - 17 мандатов.

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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,02%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

ЦИК обработал 99,76% протоколов: Слуга народа - 43,17% (124 мандата), ОП-За життя - 13,02% (37), Батькивщина- 8,18% (24), Евросолидарность - 8,11% (23), Голос - 5,83% (17) 01

Отметим, что для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов. "Слуга народа", согласно подсчетам, набирает 43,16% голосов и получает 124 места по спискам и 130 мест по мажоритарным округам (всего - 254), поэтому пропрезидентская сила может создать так называемую "монокоалицию".

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"Оппозиционная платформа - За життя", согласно набранному проценту голосов, получает 37 мест по спискам и 6 по "мажоритарке" (всего 43), "Батькивщина" набирает - 24 места по спискам и 2 по "мажоритарке" (всего 26), "Европейская солидарность" - 23 места по спискам и 2 - по "мажоритарке" (всего 25), у партии "Голос" будет 17 мест по спискам и 3 - по мажоритарным округам (всего 20).

Другие партии, не преодолевающие 5-процентный проходной барьер, получат 10 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы - 46.

Источник: https://censor.net.ua/n3139509
 
   
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такого "успеха" даже Ющенко не имел, если учитывать - два телеканала+ботофермы+коалиция в вр+админ ресурс... Петя лучший, поздравляю его
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Вакарчук реально напрягает - он сочинять, исполнять,
гастролировать собирается во вне радовское время?
ну от и зачем лез?
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Да все будет норм: побегут от него люди адекватные довольно быстро. Это вторая самонемощь. Большинство будут голосовать синхронно со Слугой Народа.
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афигеть, шо ни член рояльный или там рот - там партия.
когда то они найдут друг друга и здравствуй коалиция
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Не зря пэтрошило в долгосрочный отпуск намылилось
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Безработные без среднего образования. "Квартал", а не партия.
Будет очень скучно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,02% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,11% (23), "Голос" - 5,83% (17)
 
 
 
 
 
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