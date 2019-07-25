 США планируют активнее действовать по вопросу Украины, чтобы избежать конфликта в Европе, - посол в ОБСЕ Гилмор

Об этом рассказал экс-губернатор штата Вирджиния и новый посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В конце концов Соединенные Штаты действительно нуждаются в безопасности и мире в Европе, - заявил Гилмор в интервью The Washington Examiner. - Сейчас это не так. Поэтому цель - лучше внедрять американскую политику, добавив наш голос к миру и стабильности на континенте".

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Посол отметил, что планирует сыграть ведущую роль в урегулировании вопроса роста напряжения в Европе из-за действий России и отметил уникальную роль, которую может сыграть ОБСЕ как организация, объединяющая 57 стран.

"Это - организация, которая может позволить Европе сосредоточиться на действительно серьезных вопросах войны и мира, которые стоят сегодня перед Европой", - заявил Гилмор.

"Цель, очевидно, - сохранить мир и суверенитет народов Европы и не позволить начаться новому конфликту, который может произойти ввиду поведения россиян. Конечно, это проявляется в Украине", - подчеркнул чиновник.

США занимать активную позицию в организации, уверяет Гилмор: "От меня хотят активной позиции, а не пассивно стоять и делать, что скажут. От меня хотят активности и лидерства, когда это возможно".

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Среди других вопросов, которым планирует уделить внимание вновь чиновник - защита прав человека, свободы выборов, рост возможностей для женщин.